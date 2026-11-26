Những ngày cuối tháng 11, đại công trường xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) liên tiếp ghi nhận những bước tiến mới. Sau cột mốc hoàn thành kết cấu chính của tháp kiểm soát không lưu cao 127 m và triển khai những chuyến bay kỹ thuật đầu tiên phục vụ kiểm tra hệ thống dẫn đường, thêm một công trình trọng yếu của dự án vừa đạt cột mốc đáng chú ý.

Đó là nhà ga VIP, một trong những hạng mục được ưu tiên tiến độ nhằm phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phối cảnh nhà ga VIP (Ảnh Masterise Group)

Hoàn thiện phần thô, dần lộ diện hệ mái thép cong đặc biệt

Theo thông tin mới được Masterise Group chia sẻ trên trang chính thức, nhà ga VIP Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thiện phần thô, đang tiếp tục thi công phần mái cùng nhiều hạng mục liên quan. Hàng nghìn nhân công làm việc mỗi ngày, đảm nhiệm các nhóm công việc từ kết cấu, xây dựng đến hoàn thiện công trình.

Đáng chú ý, bên cạnh tiến độ xây dựng, công trình còn gây ấn tượng bởi thiết kế kiến trúc khác biệt. Tại khu vực phía Nam sân bay, một phần hệ mái thép cong của nhà ga VIP đã hiện hữu trên công trường.

Chủ đầu tư cho biết, hệ mái được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc mái đình, mái chùa truyền thống của vùng Kinh Bắc. Những đường cong mềm mại đặc trưng của kiến trúc Việt Nam được tái hiện bằng hệ kết cấu thép hiện đại, tạo nên sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa bản địa và ngôn ngữ kiến trúc của một công trình hàng không quốc tế.

Trước đó, từ tháng 9/2026, thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng cho thấy nhà ga VIP đã triển khai lắp dựng hệ thống cột thép, dầm mái và thi công phần ngầm của hạ tầng cảnh quan.

Nhà ga VIP tại sân bay Gia Bình đang được gấp rút triển khai (Ảnh Masterise Group)

Khác với những hệ mái phẳng thông thường, việc tạo hình mái cong bằng kết cấu thép đặt ra yêu cầu về độ chính xác trong quá trình gia công, định vị và liên kết các cấu kiện. Các yếu tố về khả năng chịu lực, kiểm soát biến dạng cũng cần được tính toán đồng thời với yêu cầu thẩm mỹ của công trình.

Trong tương lai, đây sẽ là khu vực phục vụ các chuyên cơ chở nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Chính vì vậy, bên cạnh kiến trúc, nhà ga còn được chú trọng về tổ chức không gian và trải nghiệm đón tiếp.

Theo Masterise Group, mục tiêu đặt ra là hoàn thành nhà ga VIP vào đầu năm 2027.

Công trường thi công nhà ga VIP sân bay Gia Bình (Ảnh Masterise Group)

Tòa tháp cao 127 m, đường băng và hệ thống dẫn đường đồng loạt thành hình

Không chỉ nhà ga VIP, sau khoảng 15 tháng kể từ khi khởi công vào tháng 8/2025, hàng loạt công trình quan trọng tại sân bay Gia Bình đã dần hiện rõ hình hài. Nổi bật trên công trường là tháp kiểm soát không lưu với chiều cao thiết kế 127 m, tương đương chiều cao một tòa nhà hơn 40 tầng nếu tính trung bình 3 m mỗi tầng.

Cập nhật đến cuối tháng 8/2026, công trình đã hoàn thành phần kết cấu chính ở độ cao thiết kế. Các đơn vị tiếp tục triển khai những hạng mục kết cấu thép, cabin kiểm soát không lưu và hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác điều hành bay.

Tại khu vực đường cất hạ cánh, tiến độ thi công cũng ghi nhận nhiều con số đáng chú ý. Tính đến ngày 25/11, theo chủ đầu tư, công tác gia cố nền bằng cọc xi măng đất đã đạt 99,6%, đắp cát đạt 91%, thi công lớp đá cấp phối đạt 82,2%. Hai lớp bê tông lót M150 và bê tông mặt đường M350 lần lượt đạt 73,5% và 58,8%.

Đặc biệt, trong hai ngày 24 và 25/11, sân bay Gia Bình đã triển khai đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn đầu tiên đối với hệ thống dẫn đường DVOR/DME.

Tháp không lưu tại sân bay Gia Bình đã đạt các kết cấu chính (Ảnh Masterise Group)

Chuyến bay hiệu chuẩn đường băng sân bay Gia Bình đã được thực hiện trong 2 ngày 24-25/11 vừa qua (Ảnh Masterise Group)

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tàu bay chuyên dụng xuất phát từ sân bay Nội Bài, sau đó di chuyển đến khu vực Gia Bình để thực hiện các bài bay kiểm tra. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hàng không, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi sân bay được đưa vào khai thác.

Siêu sân bay gần 200.000 tỷ đồng lớn đến đâu?

Theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/12/2025, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng.

Với diện tích quy hoạch khoảng 1.960 ha, tương đương 19,6 km², Gia Bình có quy mô bằng gần 40% diện tích sân bay quốc tế Long Thành. Công trình được quy hoạch đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng máy bay cỡ lớn như Boeing 777 hay Airbus A380.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến năm 2030, sân bay Gia Bình được định hướng đạt công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, các con số này sẽ tăng lên lần lượt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa.

Xét riêng về công suất phục vụ hành khách, Gia Bình được quy hoạch tương đương sân bay Nội Bài, qua đó trở thành một trong những cảng hàng không có công suất thiết kế lớn nhất Việt Nam.

Sân bay Gia Bình trong tương lai (Ảnh Masterise Group)

Dự án còn hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 sân bay 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax.

Trước mắt, việc hoàn thành nhà ga VIP, đường cất hạ cánh, tháp kiểm soát không lưu cùng các hệ thống kỹ thuật trọng yếu sẽ là những nhiệm vụ quan trọng để sân bay Gia Bình sẵn sàng phục vụ APEC 2027, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2028.