Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm ca sĩ Quế Anh hiện đang bị ung thư phổi di căn, hoàn cảnh rất khó khăn. Được biết, ca sĩ Quế Anh từng là giọng ca chính trong một ban nhạc nữ nổi tiếng thập niên 80, với giọng hát nội lực, khỏe khoắn.

Tuy nhiên hiện tại, cuộc sống của bà rất khó khăn và đang mắc bệnh nặng. Bà bật khóc chia sẻ: "Hồi đầu năm 2024, tôi bị ho nhiều quá nên đi bệnh viện khám thì bác sĩ phát hiện ra tôi có khối u ở phổi. Tới tháng 5 năm đó là tôi phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u.

Bác sĩ thấy lá phổi bên trái của tôi tình trạng xấu quá nên cắt luôn một nửa lá phổi bên đó. Bây giờ tôi chỉ còn một nửa lá phổi bên trái và lá phổi bên phải.

Vì thế nên giọng nói của tôi bị biến đổi. Tôi không thể hát được nữa. Thành ra tôi không còn cái gì hết, cũng không đi làm được gì. Tôi bệnh tật và lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc.

Tôi có một con trai nhưng cũng khó khăn, lại phải lo cho vợ con nó. Nó còn phải đi mướn nhà của công ty để ở và làm việc.

Hiện giờ tôi phải đi ở trọ, một tháng mất 3 triệu rưỡi tiền nhà. Các anh chị em tôi hùn nhau lại, mỗi người góp một chút để cho tôi tiền đóng tiền nhà chứ tôi không làm gì ra tiền.

Ca sĩ Quế Anh

Tôi uống thuốc bị giữ nước thành ra phát phì. Tôi bị đến 9 bệnh nền. Tôi bị tim mạch, tiểu đường 35 năm qua, lại bị cả huyết áp, thần kinh tọa, thoái hóa cột sống cổ, giãn tĩnh mạch, thoái hóa khớp chân.

Tôi sinh năm 1963, năm nay là 64 tuổi rồi. Tôi hiện giờ không ăn uống gì được. Bệnh ung thư phổi của tôi hiện tại đã di căn ra phế quản và xương chậu nên đau đớn, ăn uống khó khăn.

Thật sự, các anh chị em tôi cũng gần 70, 80 tuổi rồi, cũng có vợ chồng, con cái phải lo, không thể giúp tôi mãi được. Bác sĩ kêu tôi phải uống một loại thuốc đặc trị rất đắt tiền để giảm bớt cơn đau, giúp bệnh không di căn ra nữa. Thuốc này đến 6 triệu rưỡi một lọ 30 viên uống trong một tháng.

Trước đây tôi hoạt động trong một ban nhạc sĩ. Sau khi ban nhạc tan rã thì tôi đi hát cho các nhà hàng tiệc cưới kiếm sống qua ngày".

Hoàn cảnh của ca sĩ Quế Anh khiến nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng vô cùng xúc động.