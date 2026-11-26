Trong một khoảnh khắc được ghi lại ở trận đấu thuộc khuôn khổ Shopee Cup, Chu Thanh Huyền – bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải bất ngờ lọt vào ống kính máy quay khi đang ngồi trên khán đài và nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Hình ảnh từ trang TikTok ASEAN United cho thấy Thanh Huyền xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung cùng biểu cảm đầy tập trung, nhiệt tình theo dõi diễn biến trận đấu.

Vợ Quang Hải diện áo khoác sáng màu kết hợp áo thun trắng giản dị, mái tóc chải gọn gàng giúp làm nổi bật gương mặt sáng, tự nhiên của người đẹp sinh năm 2000. Khác với những khung hình đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, khoảnh khắc lọt ống kính bất chợt ghi lại nét biểu cảm rất đời thường, chân thực của cô khi cổ vũ chồng và đội bóng, tạo nên sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ.

Khoảnh khắc biểu cảm theo từng diễn biến trận đấu của vợ Quang Hải gây chú ý (Ảnh: CMH)

Thanh Huyền cổ vũ khi Quang Hải thi đấu dưới sân (Ảnh: CMH)

Thực tế, việc Chu Thanh Huyền xuất hiện trên khán đài cổ vũ Quang Hải đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Không chỉ thường xuyên đồng hành cùng chồng ở các giải đấu lớn từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô còn nhiều lần gây chú ý bởi sự cổ vũ sôi nổi, phong cách thời trang gọn gàng cũng như cuộc sống gia đình viên mãn bên Quang Hải và con trai nhỏ.

Nhan sắc Thanh Huyền qua ảnh tự đăng (Ảnh: FBNV)

Quang Hải nỗ lực thi đấu cùng CLB CAHN (Ảnh: ASEAN United)

Đáng chú ý, ở trận đấu tại bảng B Shopee Cup 2026/27 diễn ra ngày 19/11/2026 giữa Công An Hà Nội (CAHN) và Johor Darul Ta'zim, Quang Hải cũng có pha đưa bóng vào lưới đối phương ở phút cuối trận nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, khép lại trận đấu với thất bại 1-3 của đại diện V.League. Dẫu kết quả trên sân chưa trọn vẹn, những khoảnh khắc đồng hành giàu cảm xúc của Chu Thanh Huyền trên khán đài vẫn luôn mang đến nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ người hâm mộ bóng đá.