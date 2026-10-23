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Hình ảnh khác lạ của Chu Thanh Huyền

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Khoảnh khắc gây chú ý của Chu Thanh Huyền khi đến sân cổ vũ Quang Hải thi đấu.

Sau khi tiếng tít kết thúc trận đấu sớm vòng 5 V.League 2026-2027 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Thanh Hóa vang lên trên sân vận động Hàng Đẫy sớm, không khí căng thẳng của cuộc rượt đuổi số lượng nhanh giải pháp cho những khoảnh khắc đời thường áp áp. Dưới mặt cỏ sau trận đấu, hình ảnh Chu Thanh Huyền – bà xã tiền bảo vệ Nguyễn Quang Hải cùng con trai nhỏ Lido vui vẻ chơi đùa, đá bóng đã thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ.

Chu Thanh Huyền nhí nhố vào sân đá bóng (Ảnh: Bongdaplus)

Nàng WAG của Quang Hải cùng con trai đá bóng (Ảnh: Bongdaplus)

Sau khi CLB CAHN cho cầu thủ ra tập thêm ở sân sau trận đấu, Chu Thanh Huyền bế con trai chạy ra đường biên để nhường sân cho cầu thủ (Ảnh: TVH News)

Xuất hiện trên sân, Chu Thanh Huyền chọn trang phục đơn giản, năng động với áo thun dài tay màu tối kết hợp cùng quần ngắn ngắn. Khác với những hình ảnh thường thấy trên các đài đài hay mạng xã hội, bà xã Quang Hải thoải mái mang dép, vui vẻ chạy nhảy và tương tác cùng con trai trên cỏ cỏ xanh. Trong khi đó, bé Lido che chắn lên mình bộ trang phục thi đấu màu đỏ thu nhỏ đầy đặn yêu. Cậu bé tỏ ra rất hào hứng, liên tục dẫn bóng và cùng mẹ dạo trong khung cảnh Yên bình sau những phút tranh tài yên lửa.

Tại trận đấu diễn ra trước đó, CLB CAHN đã có màn lao dốc đầy khó khăn trước một Thanh Hóa thi đấu cường cường. Dù Đình Bắc tỏa sáng giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở Hiệp một, Thanh Hóa vẫn thi đấu tập trung và tìm bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Văn Tùng trong Hiệp hai. Nguyễn Quang Hải cũng được HLV Alexandre Polking tung vào sân trong nửa sau Hiệp hai tấn công tăng sức tấn công, song CLB CAHN không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận chia điểm.

Kết quả hòa 1-1 CLB CAHN được 10 điểm sau 5 vòng đấu. Dù anh nhà trải qua một trận chiến chưa hoàn chỉnh về mặt tỷ lệ, khoảnh khắc giải quyết ngọt ngào và giải tỏa tiếng cười của gia đình Quang Hải trên mặt cỏ Hàng Đẫy sau trận đấu mang lại góc nhìn đầy ấm áp, giúp giải tỏa không khí căng thẳng sau những giờ thi đấu quyết định.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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