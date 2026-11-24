Trong những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh một chàng trai ngoại quốc dạo bước trên đường, liên tục tặng miễn phí những thiết bị công nghệ đắt đỏ như iPhone hay iPad cho người dân ở TP HCM gây chú ý trên mạng xã hội.

Chàng trai ngoại quốc hào phóng này chính là Win William, một nhà sáng tạo nội dung đình đám sở hữu hơn 35 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Chàng trai này gắn liền với trao lưu "iPhone Kupi" (có nghĩa là "mua iPhone đi").

Win William xuất hiện trên đường phố TP HCM và tặng iPhone, iPad cho người dân. Ảnh: IGNV

Theo đó, từ ngày 20/11, Win William có chuyến du lịch Việt Nam. Anh đã hào phóng tặng thiết bị công nghệ cho một số người ngẫu nhiên trên đường. TikToker nổi tiếng sẽ thân thiện bắt chuyện với người đi đường và hỏi liệu họ có đang theo dõi tài khoản TikTok của anh hay không. Ngay khi nhận được câu trả lời xác nhận, chàng trai này lập tức gửi tặng những hộp điện thoại iPhone.

Trong những ngày qua, hành trình tặng iPhone, iPad của TikToker Win William tại Việt Nam được nhiều người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn.

Vào ngày 20/11, Win William đã chia sẻ hình ảnh mình có mặt tại Việt Nam. TikToker đã đăng tải nhiều video ghi lại những hoạt động tặng quà, hoa hồng cho nhiều người dân ở TPHCM, đồng thời chia sẻ tình cảm dành cho Việt Nam.

Không chỉ gây sốt khi tặng iPhone trên đường phố, chàng trai người Lào Win William được nhiều người chú ý khi thưởng thức các món ăn Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Win William là ai?

Win William (SN 1998) thực ra không phải là cái tên xa lạ. Anh chàng này là doanh nhân thương mại điện tử và nhà bán hàng livestream nổi tiếng người Lào, hoạt động chủ yếu tại Thái Lan. Win William được biết đến qua những phiên livestream TikTok Shop quy mô lớn, kết hợp bán hàng với các nội dung giải trí, tặng quà và chương trình tương tác với người xem.

Theo truyền thông Thái Lan, Win William đã mở rộng sang xây dựng thương hiệu riêng, livestream thương mại, thời trang và các hoạt động kinh doanh khác.

Win William thường chia sẻ những hình ảnh xa hoa trên MXH. Ảnh: IGNV

Trước khi trở thành hiện tượng mạng xã hội, chàng trai người Lào từng có xuất phát điểm khiêm tốn tại quê nhà, khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc livestream bán quần áo cũ trong một cửa hàng nhỏ. Được biết, toàn bộ số vốn khởi nghiệp ban đầu của anh khi đó chỉ vỏn vẹn khoảng 2 triệu kip, tương đương với hơn 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, gần gũi và nhạy bén, Win William dần mở rộng quy mô hoạt động sang thị trường Thái Lan, và tạo nên những kỷ lục doanh thu đáng kinh ngạc.

Theo tờ Khaosad, tên tuổi của Win William gắn với những phiên phát sóng kéo dài. Trong đó, anh thường tổ chức các hoạt động tặng tiền, vàng và nhiều phần quà có giá trị cho người xem. Khả năng thu hút lượng lớn khán giả và tạo doanh số cao giúp Win William được truyền thông Thái Lan gọi là "ông hoàng livestream".

Win William sở hữu những phiên live bạc tỷ và nổi tiếng thường xuyên tặng quà trực tiếp cho người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, Win William còn được biết đến là người góp phần tạo nên sức lan tỏa cho nhiều trào lưu trên mạng xã hội, trong đó có "iPhone Kupi", khi thu hút hàng triệu lượt xem. Trên thực tế, giai điệu bắt tai của đoạn nhạc tiếng Nga mang ý nghĩa "mua iPhone đi" nằm trong ca khúc "Базовый минимум" (Bazovyy minimum) của hai nghệ sĩ SABI và MIA BOYKA, phát hành năm 2025. Tuy nhiên, đoạn nhạc này chỉ thực sự bùng nổ khi được Win William lồng vào những video "đập hộp", nhảy theo nhạc, tạo dáng và khoe điện thoại mới.

Trên thực tế, việc Win William tặng quà, tặng iPhone không phải chuyện lạ. Bởi thực tế trong các phiên livestream kéo dài hàng giờ, chàng trai này thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân với phần thưởng là tiền mặt, vàng, kim cương, hàng công nghệ hay thậm chí cả ô tô.