Pan American Silver vừa công bố phát hiện 3 mạch quặng mới mang tên Elena, Denisse và Catalina tại mỏ La Colorada, bang Zacatecas, Mexico. Kết quả thăm dò ghi nhận nhiều mẫu khoan có hàm lượng bạc lên tới hàng nghìn gram/tấn, trong đó một đoạn quặng thuộc mạch Catalina đạt 6,39 gram vàng và 2.649 gram bạc/tấn.

Thông tin được doanh nghiệp công bố ngày 17/11/2026, sau chương trình thăm dò kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9 cùng năm. Tổng cộng, Pan American Silver đã thực hiện khoảng 51.160 m khoan qua 121 lỗ khoan, tập trung vào các hệ thống mạch quặng tại La Colorada.

Trong số 3 phát hiện mới, Elena là mạch quặng được doanh nghiệp đánh giá có tiềm năng đáng chú ý nhất. Cấu trúc này nằm trong hành lang khoáng hóa giữa hai mạch NC2 và San Geronimo. Ban đầu, Elena được nhận diện trong quá trình phát triển các đường lò thăm dò dưới lòng đất. Sau đó, hoạt động khoan và khai đào tiếp tục xác định mạch quặng kéo dài khoảng 300 m theo phương ngang và 300 m theo chiều đứng.

Các mẫu khoan tại Elena ghi nhận hàm lượng bạc cao, đi kèm vàng, chì và kẽm. Một đoạn có chiều dài thực tế 1,28 m đạt trung bình 1.763 g bạc/tấn và 0,55 g vàng/tấn. Một mẫu khác dài 1,06 m đạt 1.732 g bạc/tấn, 0,34 g vàng/tấn, đồng thời chứa 11,07% chì và 20,15% kẽm.

Đáng chú ý, hoạt động khai đào trực tiếp cũng giúp doanh nghiệp tiếp cận cấu trúc mạch Elena. Tại một đường lò ở cao độ 588, việc lấy mẫu theo vách mạch trên đoạn phát triển dài 144 m cho kết quả bề dày thực tế trung bình 1,07 m, hàm lượng bạc bình quân 845 g/tấn và vàng 0,70 g/tấn. Ở cao độ 448, một đoạn phát triển gần 99 m ghi nhận bề dày trung bình 0,90 m, hàm lượng bạc 1.246 g/tấn và vàng 6,78 g/tấn.

Hai mạch mới còn lại cũng cho kết quả đáng chú ý. Tại Catalina, lỗ khoan U-98-26 ghi nhận đoạn quặng có bề dày thực tế 0,77 m, chứa trung bình 2.649 g bạc/tấn và 6,39 g vàng/tấn. Một kết quả khác tại cùng mạch đạt 2.430 g bạc/tấn trên bề dày thực tế 0,93 m.

La Colorada nằm tại bang Zacatecas, một trong những khu vực khai thác khoáng sản quan trọng của Mexico. Mỏ thuộc sở hữu và được vận hành bởi Pan American Silver, tập đoàn khai thác bạc và vàng có trụ sở tại Canada, với các hoạt động tại nhiều quốc gia ở châu Mỹ.

Đặc điểm của La Colorada là hệ thống quặng đa kim, trong đó bạc là kim loại chủ đạo, đi cùng vàng, chì, kẽm và đồng. Vì vậy, các kết quả thăm dò mới không chỉ có ý nghĩa với tiềm năng vàng mà còn bổ sung triển vọng khai thác bạc và kim loại cơ bản.

Theo Pan American Silver, các mạch quặng Elena, Denisse và Catalina nằm trong hệ thống khoáng hóa hiện hữu. Việc phát hiện thêm các cấu trúc mới, đồng thời tiếp tục khoan mở rộng những mạch đã biết, có thể giúp doanh nghiệp gia tăng tài nguyên khoáng sản và tận dụng hạ tầng khai thác sẵn có tại mỏ.

Ngoài 3 mạch mới, chương trình thăm dò còn ghi nhận kết quả tại các cấu trúc quặng khác. Đáng chú ý, mạch Filomena và những cấu trúc phụ đã được xác định trong phạm vi khoáng hóa khoảng 500 m theo phương ngang và 500 m theo chiều đứng, với bề dày thực tế trung bình khoảng 2,5 m. Một mẫu khoan tại đây ghi nhận đoạn dài 2,12 m đạt 1.373 g bạc/tấn và 5,23 g vàng/tấn.

Theo Global Gold Yearbook 2026 của Metals Focus, Mexico khai thác 113,5 tấn vàng trong năm 2025, giảm khoảng 3% so với mức 117,5 tấn của năm trước. Với sản lượng này, Mexico nằm trong nhóm các quốc gia khai thác vàng lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, người dân tiêu thụ chưa đến 15 tấn. Nói cách khác, với sản lượng 113,5 tấn, Mexico sản xuất gấp hơn 7 lần nhu cầu của chính người dân nước này. Tại quốc gia này, vàng chỉ là đồ trang sức, chưa bao giờ là kênh đầu tư.