Mới đây, một đại lý Toyota tại phía Bắc gây chú ý khi đưa ra giá bán Veloz Cross CVT Top chỉ từ 537 triệu đồng. Nếu chọn màu trắng ngọc trai, khách hàng cần trả 545 triệu đồng. Theo đại lý, giá lăn bánh của xe vào khoảng 610 triệu đồng.

Hiện tại, Toyota Veloz Cross bản Top có giá niêm yết 660 triệu đồng với các màu thông thường. Trong khi đó, tùy chọn màu trắng ngọc trai được niêm yết ở mức 668 triệu đồng. Như vậy, giá bán tại đại lý thấp hơn giá niêm yết khoảng 123 triệu đồng ở cả hai tùy chọn màu.

Toyota Veloz Cross đời 2026 đang được đại lý giảm giá để "dọn kho". Ảnh: ST

Giá xả kho Veloz Cross Top

Theo nhân viên bán hàng, mức giá trên chỉ dành cho khách hàng đăng ký biển số tại địa phương. Đại lý không nhận đăng ký biển số tỉnh khác. Ngoài ra, số lượng Veloz Cross được bán với giá này hiện không còn nhiều.

Toàn bộ số xe còn lại đều mang số VIN 2026. Theo đại lý, lô Veloz Cross này cần được xả kho trước khi bước sang năm 2027. Do đó, đại lý áp dụng mức giá ưu đãi cho lô xe này.

Đối với khách hàng ở tỉnh khác muốn mua Veloz Cross, nhân viên bán hàng đưa ra một gợi ý. Theo đó, người mua có thể nhờ người quen tại địa phương đứng tên mua xe. Sau đó, chủ xe làm thủ tục đổi tên đăng ký sang tỉnh khác.

Bên cạnh đó, khách mua Veloz Cross Top tại đại lý còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Đồng thời, quà tặng cho xe còn gồm phim cách nhiệt, bọc sàn da và camera hành trình.

Toyota đang phân phối Veloz Cross với 2 phiên bản, giá bán từ 638 triệu đồng. Ảnh: ST

Thông số và trang bị trên Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross là mẫu MPV 7 chỗ được lắp ráp tại Việt Nam. Xe được phân phối với hai phiên bản gồm CVT và CVT Top. Trong đó, bản CVT tiêu chuẩn có giá niêm yết 638 triệu đồng.

Về kích thước, Veloz Cross có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm. Chiều dài cơ sở của xe đạt 2.750 mm. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe ở mức 205 mm.

Về vận hành, Veloz Cross sử dụng động cơ xăng 2NR-VE dung tích 1.5L. Khối động cơ này cho công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Bên trong khoang lái, Veloz Cross Top có màn hình giải trí 9 inch. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đồng thời, xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và phanh tay điện tử. Thêm vào đó, xe có cửa gió điều hòa trên trần.

Về an toàn, Veloz Cross Top được trang bị gói Toyota Safety Sense. Gói này gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn. Bên cạnh đó là điều khiển hành trình chủ động và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Ngoài ra, Veloz Cross bản Top còn có camera 360 độ. Xe cũng được trang bị cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Các tính năng khác gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.