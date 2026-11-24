Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã được chào đón bằng những tiếng reo hò và tràng pháo tay khi ông quay trở lại trụ sở công ty vào ngày 23/11, sau quyết định đảo ngược gây chấn động đối với việc sa thải ông.

"Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi cơ hội thứ hai", ông Huang nói với các nhân viên trong một đoạn video do USA TODAY thu thập được. "Tôi sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này".

Jensen Huang cảm ơn vì cơ hội lần 2

Nhân viên Nvidia đứng kín trụ sở chào mừng Jensen Huang

Đoạn video từ anh Alec Fong, một quản lý kỹ thuật phần mềm cấp cao tại Nvidia theo hồ sơ LinkedIn, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trong bài phát biểu của vị CEO vừa được phục chức trước khi đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò và hô vang tên "Jensen".

Ông Huang đã từ chức khỏi công ty vào ngày 12/11 sau áp lực ngày càng tăng từ Quốc hội Mỹ nhằm mở cuộc điều tra xem liệu ông có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Hội đồng quản trị Nvidia đã bỏ phiếu nhất trí phục chức cho ông Huang làm chủ tịch kiêm CEO, công ty cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 23/11.

Việc phục chức cho ông Jensen Huang vấp phải cả lời khen lẫn sự chỉ trích

Quyết định phục chức - điều mà Tổng thống Donald Trump nhận công về mình - đã vấp phải tuyên bố sẽ tiến hành điều tra từ các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội, cũng như sự phản đối từ một số thành viên đảng Cộng hòa.

Những người ủng hộ ông Huang bên ngoài công ty đã ăn mừng sự trở lại này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X một giờ sau khi ông Huang được phục chức, CEO OpenAI Sam Altman viết: "Jensen!".

"Lỗi đã được sửa chữa," tỷ phú Elon Musk viết trên X.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng vọt sau tin tức này, tăng 31% vào thứ Hai ngày 23/11 và kéo theo đà phục hồi mạnh mẽ trên toàn thị trường. Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody's Analytics, nhận định biến cố này cho thấy Nvidia đang đối mặt với "rủi ro nhân sự chủ chốt", tình trạng một công ty phụ thuộc quá mức vào một cá nhân duy nhất.

Nguồn: USA Today