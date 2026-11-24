Việt Nam thu 197,4 triệu USD từ cây chè

Trong tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 15.600 tấn chè, thu về 29,7 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 19,3%, còn kim ngạch tăng 30,4%. Giá xuất khẩu bình quân đạt 1.929 USD/tấn, tăng 9,3%.

Tính chung 10 tháng, tổng lượng chè xuất khẩu đạt 105.300 tấn, tương ứng kim ngạch 197,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng giảm 4,6% nhưng giá trị xuất khẩu tăng 4,3%. Giá bán bình quân đạt 1.874,3 USD/tấn, cao hơn 9,3% so với cùng kỳ.

Diễn biến trái chiều giữa sản lượng và kim ngạch cho thấy giá bán bình quân đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu chè. Trong khi lượng hàng xuất đi giảm, giá trị thu về vẫn tăng nhờ mức giá xuất khẩu cao hơn.

Chè Việt Nam được bán đi nhiều thị trường trên toàn cầu.

Xét theo thị trường, Pakistan tiếp tục là khách hàng lớn nhất của chè Việt Nam trong 10 tháng đầu năm, chiếm 20% tổng lượng xuất khẩu. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với tỷ trọng 12,8%, tiếp theo là Trung Quốc với 8,9%.

Mỹ và Nga là hai thị trường ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Trong 10 tháng, lượng chè xuất khẩu sang Nga tăng 32,4%, trong khi kim ngạch tăng 23,9%. Với Mỹ, lượng xuất khẩu tăng 20,7% nhưng giá trị tăng tới 43,4%.

Mức tăng kim ngạch tại Mỹ cao hơn tốc độ tăng sản lượng cho thấy giá trị xuất khẩu sang thị trường này cải thiện rõ rệt. Đây cũng là một trong những điểm sáng của ngành chè Việt Nam trong bối cảnh lượng xuất khẩu chung chưa phục hồi.

Ngành chè chịu áp lực nâng giá trị và đa dạng hóa thị trường

Bên cạnh những tín hiệu tích cực tại Mỹ và Nga, cơ cấu thị trường vẫn đặt ra thách thức cho ngành chè. Việc Pakistan chiếm tỷ trọng lớn khiến kết quả xuất khẩu chịu ảnh hưởng đáng kể từ biến động nhu cầu tại thị trường này.

Các thị trường nhập khẩu cũng ngày càng đặt ra yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc. Vùng nguyên liệu phân tán, quy mô sản xuất nhỏ và quy trình canh tác chưa đồng đều gây khó khăn cho việc kiểm soát chất lượng.

Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, doanh nghiệp cần tăng liên kết với hợp tác xã và người trồng chè, kiểm soát đầu vào và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc. Chế biến sâu và phát triển thương hiệu cũng là những hướng đi quan trọng để tăng giá trị trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Ngành chè được đẩy mạnh đầu tư phát triển

Cây chè Việt Nam có tên khoa học là Camellia sinensis, thuộc nhóm cây công nghiệp lâu năm, thường xanh. Cây được trồng phổ biến tại khu vực trung du, miền núi phía Bắc và một số vùng cao nguyên có khí hậu phù hợp, trong đó có Lâm Đồng.

Các vùng chè nổi tiếng của Việt Nam có thể kể đến Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai và Lai Châu. Trong đó, Thái Nguyên nổi tiếng với các dòng chè xanh như Tân Cương, chè đinh, chè tôm nõn. Khu vực núi cao phía Bắc có những vùng chè Shan tuyết với cây chè cổ thụ và búp chè phủ lớp lông tơ trắng đặc trưng.

Từ nguồn nguyên liệu này, các địa phương và doanh nghiệp phát triển nhiều dòng sản phẩm, từ chè xanh truyền thống đến hồng trà, trà đặc sản và các sản phẩm chế biến sâu. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và phát triển thương hiệu ngày càng có ý nghĩa khi chè Việt Nam phải cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm chè gắn với vùng nguyên liệu và thương hiệu đặc trưng. Theo số liệu công bố tại các địa phương, Thái Nguyên hiện có 204 sản phẩm chè đạt OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Phú Thọ có 38 sản phẩm chè OCOP, gồm 2 sản phẩm 5 sao, 17 sản phẩm 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao.

Những sản phẩm đạt thứ hạng cao cho thấy chè không chỉ được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu mà còn được phát triển thành các dòng trà có tên gọi, quy trình chế biến và nhận diện riêng.