Ngành năng lượng Mỹ đang trải qua một năm tăng trưởng mạnh khi xuất khẩu dầu thô, nhiên liệu tinh chế và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đều đạt mức cao kỷ lục trong năm 2026. Sự gia tăng sản lượng trong nước, cùng những gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông sau chiến tranh Iran, đã thúc đẩy nhu cầu đối với năng lượng xuất khẩu của Mỹ.

Theo dữ liệu của Kpler được Reuters dẫn lại, Mỹ hiện chiếm khoảng 30% tổng lượng LNG xuất khẩu toàn cầu và 70% thị phần propane. Trong khi đó, tỷ trọng của nước này trong xuất khẩu dầu thô thế giới đã tăng lên khoảng 15%.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu kéo dài gần một thập kỷ. Từ năm 2016, khi hoạt động xuất khẩu LNG bắt đầu phát triển và lệnh hạn chế xuất khẩu dầu thô được dỡ bỏ, Mỹ từng bước trở thành một trong những trung tâm cung ứng năng lượng lớn nhất thế giới.

Trong lĩnh vực LNG, Mỹ đã vượt Qatar và Australia để vươn lên vị trí nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Thị phần LNG toàn cầu của nước này tăng từ khoảng 5% năm 2018 lên 30% trong những tháng gần đây.

Ở thị trường dầu thô, tỷ trọng xuất khẩu của Mỹ cũng tăng từ khoảng 5% năm 2018 lên 15% hiện nay. Khối lượng dầu thô Mỹ xuất khẩu thường xuyên cao hơn phần lớn các thành viên OPEC, ngoại trừ Saudi Arabia.

Đáng chú ý, Mỹ đang chiếm ưu thế đặc biệt trong lĩnh vực propane. Xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 2 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn đã khiến các khách hàng tại Ấn Độ và Nam Á gia tăng tìm kiếm nguồn hàng thay thế.

Xuất khẩu ethane của Mỹ cũng lập kỷ lục mới, đạt 794.000 thùng/ngày trong tháng 8/2026, theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Triển vọng xuất khẩu năng lượng của Mỹ vẫn tích cực khi các dự án LNG tiếp tục được mở rộng, sản lượng dầu khí trong nước tăng lên và người mua có xu hướng ưu tiên nguồn cung ít phụ thuộc vào những tuyến vận tải nhạy cảm về địa chính trị như eo biển Hormuz hay Bab el-Mandeb.

Tuy nhiên, tăng sản lượng xuất khẩu không đồng nghĩa với việc Mỹ có thể dễ dàng gia tăng thị phần. Sau một thập kỷ mở rộng nhanh chóng, nước này hiện phải cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp lớn ở hầu hết các thị trường năng lượng.

Trong lĩnh vực dầu mỏ, Brazil và Guyana đang nổi lên nhờ sản lượng khai thác tăng mạnh. Canada cũng có kế hoạch xây dựng thêm đường ống dẫn dầu nhằm mở rộng xuất khẩu sang châu Á, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Ở thị trường LNG, Canada và Qatar sẽ là những đối thủ đáng chú ý. Dù tham vọng xuất khẩu LNG của Qatar chịu ảnh hưởng đáng kể trong năm nay, quốc gia này vẫn có kế hoạch mở rộng mạnh công suất trong những năm tới.

Ngoài cạnh tranh từ các nhà cung cấp, hoạt động xuất khẩu propane của Mỹ cũng đối mặt với một số giới hạn về hạ tầng. Công suất cảng xuất khẩu và tình trạng hạn hán tại kênh đào Panama liên quan đến hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển hàng hóa.



