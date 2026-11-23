Tạp chí Sports Weekly (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2026 (Asian Golden Player). Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Xuân Son là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt trong danh sách, bên cạnh hàng loạt ngôi sao hàng đầu châu lục.

Đây là lần đầu tiên chân sút đang khoác áo CLB Nam Định có tên trong danh sách đề cử giải thưởng cá nhân đáng chú ý này. Sự xuất hiện của Xuân Son cho thấy những đóng góp của tiền đạo nhập tịch cho bóng đá Việt Nam đã nhận được sự ghi nhận ở phạm vi châu lục.

Đáng chú ý, Xuân Son sẽ cạnh tranh với những tên tuổi nổi bật như Son Heung-min, Kim Min-jae và Lee Kang-in của Hàn Quốc. Trong đó, Son Heung-min là ứng viên đặc biệt đáng chú ý khi đã có tới 10 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Á, gần nhất vào năm 2025.

Bóng đá Đông Nam Á có 3 đại diện

Ngoài Xuân Son, Đông Nam Á còn có hai cầu thủ khác góp mặt trong danh sách 30 ứng viên. Đó là hậu vệ Nicolas Mickelson của Thái Lan, hiện khoác áo Elversberg, và Kevin Diks của Indonesia, cầu thủ đang thi đấu cho Borussia Monchengladbach.

Nhật Bản là quốc gia có nhiều đại diện nhất với 6 cầu thủ, gồm Daichi Kamada, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Yuki Soma và Ayase Ueda. Hàn Quốc và Australia cùng có 4 ứng viên, trong khi Iran đóng góp 3 cái tên.

Danh sách còn quy tụ nhiều ngôi sao đáng chú ý khác như Mehdi Taremi (Iran), Akram Afif (Qatar), Abdukodir Husanov (Uzbekistan) và Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia).

Xuân Son cạnh tranh với những ngôi sao hàng đầu

Theo thể lệ, thành tích của các cầu thủ được tính trong giai đoạn từ ngày 1/9/2025 đến 31/8/2026. Các tiêu chí đánh giá bao gồm màn trình diễn cá nhân, tầm ảnh hưởng trong những trận đấu quan trọng, đóng góp cho CLB và đội tuyển quốc gia, cùng tinh thần thể thao.

Những nhà báo thể thao đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ lựa chọn ba cầu thủ xuất sắc nhất, lần lượt trao 5, 3 và 1 điểm. Cuộc bình chọn dự kiến khép lại vào ngày 30/11/2026.

Dù phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao có tên tuổi và thành tích nổi bật, việc Xuân Son lọt vào top 30 ứng viên đã là dấu mốc đáng chú ý đối với cá nhân tiền đạo này cũng như bóng đá Việt Nam.

BOX: Đây là giải thưởng Asian Golden Player do Sports Weekly khởi xướng, phối hợp với AIPS và AIPS Asia tổ chức, không phải danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á của AFC.