Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn kéo dài, nguồn cung dầu thô toàn cầu đang dần thích ứng nhờ các tuyến xuất khẩu thay thế. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này cũng kéo theo chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng cao.

Theo công ty nghiên cứu Kpler, xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong tháng 10 đạt 47,53 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2013. Nguồn cung gia tăng nhờ xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi qua các cảng ngoài eo biển Hormuz, cùng lượng dầu xuất khẩu từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ tăng mạnh.

Riêng xuất khẩu từ Nam Mỹ tăng 24% so với tháng 2, trước khi xung đột Trung Đông bùng phát. Tuy nhiên, các tuyến vận tải dài hơn cùng phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh vẫn khiến chi phí thu mua dầu duy trì ở mức cao.

Theo HSBC, xuất khẩu dầu từ Trung Đông hiện vẫn chưa trở lại bình thường.