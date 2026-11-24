Toyota Rush facelift được phân phối tại Indonesia với 4 phiên bản, gồm G và S GR Sport, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động. Giá bán dao động từ 289,1-316,3 triệu rupiah, tương đương khoảng 490-536 triệu đồng.

Toyota Rush facelift 2026 ra mắt tại Indonesia với giá quy đổi từ 490 triệu đồng. Ảnh: detik.com

Cụ thể, Toyota Rush G M/T có giá khoảng 490 triệu đồng. Bản G A/T có giá quy đổi khoảng 509 triệu đồng. Hai phiên bản S GR Sport M/T và S GR Sport A/T lần lượt có giá khoảng 518 triệu đồng và 536 triệu đồng.

Đây là giá bán tại Indonesia, đã quy đổi tham khảo sang tiền Việt và chưa bao gồm các loại thuế, phí nếu đưa về Việt Nam.

Toyota Rush facelift thay đổi những gì?

Toyota giới thiệu Rush facelift tại triển lãm Gaikindo Auto Week 2026 diễn ra ở Indonesia. Đây là lần nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV 7 chỗ, vốn đã duy trì kiểu dáng cơ bản từ năm 2017.

Những thay đổi tập trung chủ yếu ở ngoại thất. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mới, kết hợp cản trước điều chỉnh thiết kế. Khu vực thân xe có thêm ốp sườn mới, trong khi phía sau sử dụng thiết kế đèn hậu khác biệt so với phiên bản trước.

Toyota Rush facelift thay đổi thiết kế lưới tản nhiệt và cản trước. Ảnh: detik.com

Theo đại diện Toyota-Astra Motor, hãng tập trung thay đổi lưới tản nhiệt, cản trước, ốp sườn và cụm đèn hậu. Khoang nội thất không có thay đổi lớn.

Toyota tiếp tục duy trì hai cấu hình G và S GR Sport. Trong đó, GR Sport là phiên bản có diện mạo thể thao hơn, hướng đến nhóm khách hàng muốn có sự khác biệt về thiết kế.

Động cơ Toyota Rush facelift không thay đổi

Toyota Rush facelift tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, dung tích 1.496 cc, cho công suất tối đa 104 PS và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động tùy phiên bản.

Hệ dẫn động cầu sau (RWD) tiếp tục được duy trì. Đây cũng là một trong những đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý của Rush so với nhiều mẫu SUV đô thị sử dụng hệ dẫn động cầu trước trong cùng phân khúc.

Phiên bản Toyota Rush S GR Sport với các chi tiết ngoại thất thể thao. Ảnh: detik.com

Ngoài ra, xe vẫn giữ cấu hình 7 chỗ ngồi và khoảng sáng gầm cao. Toyota chưa công bố thay đổi đáng kể về nền tảng khung gầm hay hệ truyền động trên phiên bản nâng cấp này.

Khoang nội thất Toyota Rush facelift tiếp tục giữ nguyên thiết kế cũ. Ảnh: detik.com

Việc chỉ điều chỉnh ngoại hình cho thấy Toyota Rush facelift chưa phải thế hệ hoàn toàn mới. Hãng vẫn tiếp tục khai thác nền tảng hiện tại, trong khi những thay đổi lớn hơn cho mẫu SUV này vẫn chưa được công bố.

Toyota Rush từng bị khai tử tại Việt Nam từ năm 2022

Khác với Indonesia, Toyota Rush đã dừng phân phối tại Việt Nam từ năm 2022. Cuối tháng 5/2022, nhiều đại lý xác nhận không còn nhận đơn đặt hàng mới đối với mẫu SUV 7 chỗ này. Toyota Việt Nam cũng loại Rush khỏi danh mục sản phẩm.

Trước khi rời thị trường, doanh số Toyota Rush khá khiêm tốn. Riêng tháng 3/2022, mẫu xe này bán được 14 chiếc và không ghi nhận doanh số trong tháng tiếp theo.

Toyota Rush từng bị dừng bán tại Việt Nam từ năm 2022. Ảnh: Toyota Việt Nam

Việc Toyota đưa Avanza Premio và Veloz Cross về Việt Nam cũng khiến Rush không còn nhiều vị trí trong danh mục sản phẩm của hãng. Hai mẫu MPV mới có cấu hình 7 chỗ và hướng đến nhóm khách hàng gia đình, trong khi Rush gặp khó khăn khi cạnh tranh với Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7.

Như vậy, dù Toyota Rush vẫn được nâng cấp và phân phối tại Indonesia, mẫu xe này hiện không còn được bán chính hãng tại Việt Nam. Toyota cũng chưa công bố kế hoạch đưa phiên bản facelift trở lại thị trường trong nước.