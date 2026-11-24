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Nhiều tín hiệu tích cực từ xuất khẩu gạo, khi giá bán nhiều chủng loại gạo những ngày gần đây đã tăng trở lại, nhu cầu nhập khẩu từ một số thị trường lớn có dấu hiệu phục hồi.

Xuất khẩu gạo Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ. Trong khi đó, xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan có thể giảm do ảnh hưởng của El Niño.

Nhu cầu nhập khẩu tăng từ Philippines và nhiều thị trường khác đang hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, đồng thời đẩy giá lúa gạo trong nước và giá gạo xuất khẩu đi lên.

Các đơn hàng gia tăng đang tạo động lực cho thị trường lúa gạo Việt Nam. Theo thông tin từ các doanh nghiệp, giá lúa gạo trong nước và giá gạo xuất khẩu đã tăng khoảng 20% so với cuối tháng 10.

Cụ thể, giá gạo tiêu thụ nội địa tăng từ khoảng 11.000 đồng/kg lên hơn 13.000 đồng/kg. Đối với thị trường xuất khẩu, giá các chủng loại gạo cũng tăng thêm khoảng 50 - 70 USD/tấn, lên mức 550 - 570 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu nhập khẩu tăng cao, cùng với những lo ngại về nguồn cung toàn cầu do tác động của El Niño, đang góp phần cải thiện triển vọng xuất khẩu và hỗ trợ giá gạo Việt Nam trong giai đoạn cuối năm nay.