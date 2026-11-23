Ảnh minh họa

Bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, đang đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác vàng sau khi các cơ quan địa chất phát hiện dấu hiệu khoáng hóa tại nhiều huyện. Khu vực này được đánh giá có tiềm năng chứa lượng vàng đáng kể, mở ra cơ hội phát triển ngành khai khoáng và bổ sung nguồn cung vàng trong nước cho Ấn Độ.

Theo các thông tin được công bố trong năm 2025, Cơ quan Khảo sát Địa chất Ấn Độ (GSI) đã xác định sự hiện diện của vàng tại nhiều khu vực thuộc bang Odisha, trong đó có các huyện Deogarh, Keonjhar, Sundargarh, Nabarangpur, Angul và Koraput.

Ngoài ra, hoạt động thăm dò sơ bộ cũng được triển khai tại các huyện Mayurbhanj, Sambalpur, Malkangiri và Boudh nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản tại những khu vực này.

Một số thông tin địa chất ban đầu từng đề cập khả năng Odisha sở hữu khoảng 10-20 tấn vàng. Tuy nhiên, chính quyền bang chưa công bố con số trữ lượng chính thức ở quy mô toàn bang. Đây là ước tính về tiềm năng khoáng sản, không đồng nghĩa với lượng vàng có thể khai thác thương mại đã được xác nhận.

Trong số các khu vực được phát hiện, Adasa-Rampalli thuộc huyện Deogarh là một trong những địa điểm đáng chú ý. GSI đã tiến hành các hoạt động khảo sát địa chất, lấy mẫu và khoan thăm dò nhằm đánh giá quy mô cũng như chất lượng khoáng hóa tại đây.

Theo thông tin được Bộ trưởng Mỏ và Thép bang Odisha Bibhuti Bhushan Jena công bố trước nghị viện ngày 19/11/2026, lượng vàng được xác định tại ba khu vực thuộc các huyện Keonjhar, Mayurbhanj và Deogarh đạt tổng cộng 3.338,79 kg, tương đương khoảng 3,34 tấn.

Trong đó, khu vực Gopur-Jaladiha thuộc huyện Keonjhar có khoảng 191,06 kg vàng; khu vực Madan Sahi-Kanjia thuộc huyện Mayurbhanj có khoảng 1.462,73 kg; còn khu vực Adas thuộc huyện Deogarh có khoảng 1.685 kg.

Những con số này cho thấy Deogarh và Mayurbhanj đang là hai khu vực có lượng vàng được xác định lớn nhất trong số các địa điểm nói trên.

Không chỉ có vàng, các cuộc khảo sát địa chất tại Odisha còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều loại khoáng sản khác. Tại khu vực Adas-Rampalli thuộc huyện Deogarh, các nhà địa chất phát hiện dấu hiệu của đồng, graphite, nickel và bạc. Trong khi đó, khu vực Madanasahi-Kanjia thuộc huyện Mayurbhanj cũng ghi nhận khoáng hóa đồng bên cạnh vàng.

Việc phát hiện các loại khoáng sản có giá trị tại cùng một khu vực đang mở ra thêm triển vọng phát triển ngành khai khoáng của bang Odisha, vốn đã nổi tiếng với nguồn tài nguyên quặng sắt, bauxite và chromite.

Chính quyền bang cũng đang chuẩn bị đưa hoạt động khai thác vàng sang giai đoạn thương mại hóa. Theo thông tin được Bộ trưởng Bibhuti Bhushan Jena công bố ngày 19/11/2026, chính quyền đã quyết định về nguyên tắc đưa khu mỏ vàng Madanasahi-Kanjia tại huyện Mayurbhanj ra đấu giá trong năm tài chính 2026-2027. Các thủ tục cần thiết đang được triển khai.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong kế hoạch khai thác nguồn tài nguyên vàng tại Odisha. Trước đó, bang đã phối hợp với GSI và Tổng công ty Khai khoáng Odisha (OMC) để triển khai các chương trình khảo sát, đánh giá địa chất và xác định những khu vực có triển vọng.

Đối với Ấn Độ, việc mở rộng hoạt động khai thác vàng trong nước có ý nghĩa đáng chú ý. Quốc gia Nam Á này là một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nhưng nguồn cung trong nước còn hạn chế và phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu.

Theo các số liệu được công bố trước đây, lượng vàng nhập khẩu hằng năm của Ấn Độ thường dao động khoảng 700-800 tấn, trong khi sản lượng khai thác nội địa còn khá khiêm tốn.