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Giữa vùng sản xuất nông nghiệp lớn của Brazil, thành phố Sinop chuẩn bị đón tòa nhà chọc trời cao 42 tầng, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu real Brazil (tương đương khoảng 2.400 tỷ đồng). Công trình Raízes có chiều cao 154 m, sử dụng hơn 15.000 m³ bê tông, 350 tấn thép và hệ thống móng cọc sâu tới 50 m.

Dự án Raízes do doanh nghiệp bất động sản São Benedito phát triển, tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 5.000 m² tại trung tâm thành phố Sinop, bang Mato Grosso, Brazil. Đây được giới thiệu là tòa nhà đầu tiên cao 42 tầng tại thành phố này, đánh dấu bước phát triển mới của thị trường bất động sản địa phương.

Với chiều cao hơn 150 m, Raízes có quy mô đáng chú ý so với mặt bằng xây dựng tại Sinop, nơi kinh tế từ lâu gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng đậu tương.

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở kết cấu nền móng. Công trình cần hệ thống cọc có chiều sâu tới 50 m, thậm chí sâu hơn móng của dự án Senna Tower tại thành phố Balneário Camboriú – công trình được giới thiệu là sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Brazil trong tương lai, với móng sâu khoảng 40 m.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cần hơn 15.000 m³ bê tông, tương đương khoảng 1.900 chuyến xe vận chuyển, cùng 350.000 kg thép (350 tấn). Ngoài ra, khối lượng thép phục vụ công trình dự kiến cần khoảng 13 xe đầu kéo chuyên dụng. Riêng hạng mục nền móng được dự toán chi phí hơn 10 triệu real Brazil (khoảng 43,5 tỷ đồng).

Việc phải xây dựng hệ thống móng sâu xuất phát từ đặc điểm địa chất tại Sinop. Dù khu vực này có điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nền đất lại đặt ra những yêu cầu kỹ thuật đáng kể đối với các công trình nhà cao tầng. Vì vậy, hệ thống cọc sâu 50 m được thiết kế để tạo nền tảng chịu lực cho tòa nhà cao 154 m.

Raízes được xây dựng trong bối cảnh Sinop đang phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ đô thị. Thành phố thuộc bang Mato Grosso, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp quan trọng của Brazil, đặc biệt là ngành đậu tương.

Theo số liệu được IstoÉ Dinheiro dẫn lại, Sinop hiện có khoảng 216.000 dân và là thành phố lớn thứ tư của bang Mato Grosso. Diện tích xây dựng tại đây tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm, từ khoảng 538.300 m² năm 2020 lên hơn 1 triệu m² năm 2024.

Sự phát triển của kinh tế địa phương cũng đang tác động đến xu hướng nhà ở. Thay vì lựa chọn những căn nhà riêng có diện tích lớn, một bộ phận người dân, đặc biệt là các chủ trang trại và doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến căn hộ chung cư. Những yếu tố như an ninh, sự thuận tiện và chi phí bảo trì được xem là những lý do thúc đẩy xu hướng này.

Để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trên, chủ đầu tư thiết kế Raízes theo hướng căn hộ có diện tích rộng, tạo cảm giác tương tự nhà ở riêng lẻ. Dự án gồm 132 căn hộ, diện tích dao động từ 194 m² đến 766 m². Một số căn hộ có ban công rộng khoảng 30 m².

Giá bán được công bố ở mức khoảng 15.000 real Brazil/m², tương đương khoảng 65 triệu đồng/m² theo tỷ giá tham khảo ngày 22/11/2026. Mức giá này được đánh giá là tương đương với thị trường bất động sản tại Balneário Camboriú và cao hơn hai lần mặt bằng trung bình ở Cuiabá, thủ phủ bang Mato Grosso.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu real Brazil (khoảng 2.175 tỷ đồng), Raízes dự kiến cung cấp sản phẩm cho phân khúc bất động sản cao cấp tại địa phương. Công trình được lên kế hoạch bàn giao vào tháng 8/2029.