Để thấy rõ vị trí của Veloz Cross, cần đặt mẫu xe này vào bức tranh chung của thị trường. Chỉ trong nửa đầu năm 2026, việc các mẫu xe điện đã nắm hơn 56% thị phần, làm xáo trộn trật tự vốn ổn định nhiều năm của phân khúc MPV phổ thông.

Áp lực ấy càng lộ rõ khi thị trường có nhịp chững lại trong tháng 10/2026, tổng lượng bán của nhóm MPV chạy xăng cũng chỉ đạt 2.901 xe, giảm 21,4%, còn mẫu MPV xăng từng dẫn đầu phân khúc nhiều năm giảm tới 36,5%.

Veloz Cross cũng không đứng ngoài xu hướng, với 498 xe bán ra, giảm 17,3% so với tháng trước, dù mức giảm này vẫn thấp hơn mặt bằng chung của phân khúc. Tuy nhiên, lũy kế 10 tháng, mẫu xe này đạt 7.650 xe, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2025 và gần chạm mức hơn 8.300 xe của cả năm trước, dù vẫn còn hai tháng nữa mới kết thúc năm 2026.

Với ưu đãi hấp dẫn, Veloz Cross được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt doanh số tốt trong 2 tháng cuối năm.

Trong bối cảnh gần như các mẫu MPV xăng trong phân khúc đều được duy trì hỗ trợ 50 đến 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều ưu đãi khác từ đầu năm, giá bán chỉ còn là điều kiện cần. Việc Veloz Cross vẫn duy trì được sức bán ổn định còn phải đến từ nhiều yếu tố khác.

Sản phẩm đúng nhu cầu và lợi thế lắp ráp trong nước

Yếu tố đầu tiên nằm ở chính sản phẩm. Veloz Cross được định vị như một chiếc xe dùng được cho nhiều mục đích: đủ rộng cho gia đình 3 thế hệ, đủ linh hoạt để chở đồ nhờ khoang cốp 495 lít cùng hàng ghế có thể gập và ngả phẳng nhưng vẫn đủ gọn để đi phố. Khoảng sáng gầm 205 mm giúp xe tự tin hơn trên đa dạng cung đường. Những trang bị an toàn như 2 tính năng thuộc gói TSS là cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn; cảnh báo điểm mù và 6 túi khí giúp mẫu xe đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng phổ thông.

Hàng ghế rộng, linh hoạt điều chỉnh đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Với một bộ phận khách hàng, xe xăng vẫn là lựa chọn thực tế hơn trong giai đoạn này. Đó là những gia đình sống ở chung cư chưa có điểm sạc riêng, hay thường xuyên đi tỉnh, nơi hạ tầng chưa hoàn thiện. Một chiếc xe có thể đổ nhiên liệu ở bất kỳ cây xăng nào vẫn mang lại sự an tâm khó thay thế.

Bên cạnh đó, việc lắp ráp trong nước giúp Toyota chủ động hơn về nguồn cung và chính sách giá. Trong một thị trường biến động, xe có sẵn để giao và giá bán ổn định cũng là một lợi thế cạnh tranh không nhỏ.

Lợi thế còn nằm ở hậu mãi

Yếu tố thứ hai, và có lẽ khó sao chép hơn, là những gì diễn ra sau khi khách hàng nhận xe. Với các thương hiệu mới, xây dựng hệ thống showroom và dịch vụ đủ rộng với chất lượng, quy trình đồng đều để tạo lòng tin cần nhiều năm. Ngược lại, các thương hiệu lâu năm như Toyota đã có sẵn mạng lưới đại lý phủ rộng 31/34 tỉnh thành, nguồn phụ tùng dồi dào và chi phí bảo dưỡng dễ dự đoán. Mang lại sự yên tâm và chi phí cụ thể trong bài toán vận hành với cả người mua xe cho mục đích gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ vận tải.

Hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ chính hãng với chất lượng đồng đều, chi phí rõ ràng cũng là lợi thế của Veloz Cross.

Khả năng giữ giá cũng là điểm được nhiều người mua cân nhắc. Trong bối cảnh nhiều mẫu xe mới liên tục điều chỉnh giá khiến xe cũ mất giá nhanh, một mẫu xe có tính thanh khoản tốt giúp chủ xe bớt lo về khoản chênh lệch khi bán lại.

Cũng theo hướng giảm chi phí sở hữu trong dài hạn, khách hàng mua Veloz Cross không chỉ dừng ở giá trị ưu đãi ban đầu. Ngoài gói hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm vật chất, trị giá tới 75 triệu đồng, khách hàng vay mua xe qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam còn được hưởng lãi suất 0%/năm trong 12 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 12 tháng tiếp theo.

Việc được áp dụng lãi suất cố định suốt 24 tháng giúp chủ xe chủ động tính trước khoản trả góp hàng tháng và cũng có thể lên kế hoạch trả bớt nợ gốc ngay trong giai đoạn ưu đãi, để giảm tiền lãi phải trả về sau. Thêm vào đó, việc hiện Bảo hiểm Toyota cũng giảm phí đến 10%, giúp khoản chi cố định nhẹ hơn.

Có thể thấy dù Veloz Cross vẫn đang giữ sức bán ổn định nhưng không có nghĩa là sẽ đồng đều cho giai đoạn sau vì áp lực vẫn còn đó. Nhất là khi cạnh tranh ở phân khúc MPV đang dần chuyển từ chuyện giá bán sang độ tin cậy, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng đúng nhu cầu. Và trong cuộc đua ấy, chính người tiêu dùng là bên được hưởng lợi nhiều nhất.