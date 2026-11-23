Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới. Theo thông tin từ Hiệp hội điều Việt Nam, nước ta chiếm khoảng 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu. Hạt điều nhân của Việt Nam hiện đã có mặt trên các kệ hàng của trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó Đồng Nai là “thủ phủ” điều của Việt Nam. Đây cũng là trung tâm chế biến nhân điều xuất khẩu của cả nước. Thành phố thu hút hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Với những nhà máy chế biến hàng tấn hạt điều mỗi ngày, lượng vỏ thu được là rất lớn. Theo các doanh nghiệp, để thu được 1kg nhân điều cần khoảng 5kg hạt điều thô, đồng nghĩa phát sinh khoảng 4kg vỏ hạt điều.

Trước đây, vỏ hạt điều chủ yếu được sử dụng làm chất đốt hoặc bán với giá thấp. Từ phụ phẩm, vỏ hạt điều nay được nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ ép dầu, tinh chế thành các sản phẩm nguyên liệu phục vụ công nghiệp như: Hóa chất, luyện nhôm, cán thép… Đồng thời, sản phẩm cũng được mang đi xuất khẩu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Khoảng 10 năm trước, sản phẩm chế biến từ dầu vỏ hạt điều được các doanh nghiệp chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc. Những năm gần đây, xu hướng sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường đã mở ra thêm nhiều thị trường, trong đó châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng quan tâm, gia tăng nhập khẩu.

Dây chuyền ép dầu thô từ vỏ hạt điều của một doanh nghiệp tại Đồng Nai.

Riêng khu vực Bắc Đồng Nai hiện có khoảng 30 doanh nghiệp ép và tinh chế các sản phẩm từ dầu vỏ hạt điều phục vụ xuất khẩu. Máy móc phục vụ ngành ép dầu vỏ hạt điều hiện chủ yếu được sản xuất trong nước, với công nghệ ngày càng hiện đại. Các công đoạn ép, thu dầu và vận chuyển bã vỏ hạt điều đều được tự động hóa.

Trước đây các cơ sở ép dầu vỏ hạt điều chủ yếu hoạt động quy mô nhỏ, mỗi ngày chỉ xử lý khoảng 2-3 tấn vỏ. Hiện nhiều doanh nghiệp đã mở rộng công suất, có đơn vị ép hàng nghìn tấn vỏ mỗi ngày.

Dầu sau ép được thu gom vào hệ thống riêng, phần bã được chuyển đến khu vực khác. Dầu vỏ hạt điều sau tinh chế được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu tàu thủy, dầu bôi trơn, bột ma sát, bố thắng, chất dẫn điện…

Không chỉ dầu, phần bã vỏ hạt điều sau ép cũng được tận dụng làm chất đốt phục vụ sản xuất công nghiệp. Hơn 10 năm trước, sản phẩm này có giá khoảng 300 đồng/kg, nay giá bán thấp nhất đã hơn 1.000 đồng/kg, có thời điểm đạt 3.000 đồng/kg. Nhờ tạo nhiệt cao, lượng tro, xỉ sau đốt rất ít, chất đốt từ bã vỏ hạt điều được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.

Sự mở rộng thị trường cũng như nhu cầu lớn từ thị trường thế giới kéo giá các sản phẩm từ vỏ hạt điều tăng lên. Dầu thô ép từ vỏ hạt điều trước đây chỉ khoảng 2.000 đồng/kg, nay đã tăng lên hơn 18.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới biến động.

Một số nghiên cứu còn hướng đến ứng dụng dầu vỏ hạt điều trong chế biến các sản phẩm phòng, chống côn trùng phục vụ bảo quản lâm sản và sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, mở thêm hướng khai thác giá trị từ nguồn phụ phẩm này.