Các thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ thị phần lớn hơn tại 54 quốc gia, mặc dù tại một số nơi như Đức và Brazil, các đối thủ Trung Quốc đã vượt lên trên.

Công ty nghiên cứu Mobility Global của Mỹ đã phân tích số liệu doanh số từ tháng 1 đến tháng 9 (không bao gồm một số loại xe cỡ lớn). Dù tập dữ liệu bao quát 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc so sánh thị phần giữa các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Trung Quốc chỉ được thực hiện tại 93 quốc gia có sẵn dữ liệu doanh số chi tiết theo từng hãng.

Trong số 39 thị trường mà các thương hiệu Trung Quốc vượt qua đối thủ Nhật Bản, có những quốc gia đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện - như Na Uy, Thụy Điển và Singapore - cùng những quốc gia đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc, chẳng hạn như Iran và Nga.

Năm nay, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã vươn lên dẫn trước tại Áo, Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tunisia. Tại 9 quốc gia trong nhóm này, thị phần của các hãng xe Nhật Bản đã sụt giảm.

Tám thị trường trong số đó nằm ở châu Âu. Tại Đức - thị trường lớn nhất châu Âu - tổng thị phần của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng 2 điểm phần trăm lên 6%, trong khi thị phần của các hãng xe Nhật Bản giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 5%. BYD, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Trung Quốc, đã đạt được những bước tiến đáng kể tại thị trường này.

Tại Ý, thị phần của các hãng xe Trung Quốc tăng vọt 6 điểm phần trăm lên 12%, nhờ sự đóng góp từ công ty khởi nghiệp Leapmotor Technology. Theo một hiệp hội ngành, doanh số xe điện của Leapmotor tại Ý trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 đã tăng gấp 11 lần. Công ty khởi nghiệp này đã thiết lập quan hệ đối tác với Stellantis - tập đoàn sở hữu các thương hiệu ô tô Ý như Fiat – để cùng xây dựng mạng lưới bán hàng.

Tại Brazil, các thương hiệu Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng 10 điểm phần trăm, nâng thị phần lên 19%. Doanh số của BYD đã tăng trưởng, với việc hãng này đưa một nhà máy tại địa phương vào hoạt động trong năm 2025.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang hưởng lợi từ xu hướng ưa chuộng xe điện (EV) ngày càng tăng, trong khi nhu cầu đối với xe chạy bằng xăng lại sụt giảm. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 đã khiến giá dầu thô tăng vọt.

Trước sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu xe điện. Trong chín tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng ra nước ngoài của họ đã tăng 51%, đạt 4,34 triệu chiếc.

Vị thế thống trị lâu nay của các nhà sản xuất Nhật Bản tại Đông Nam Á đang dần lung lay. Tại Thái Lan, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản đã giảm 8 điểm phần trăm xuống còn 56%, trong khi thị phần của ô tô Trung Quốc tăng 11 điểm phần trăm lên 32% - thu hẹp khoảng cách giữa hai bên gần 20 điểm phần trăm so với một năm trước đó. Tại Indonesia, khoảng cách này đã thu hẹp 16 điểm phần trăm, và tại Philippines là 7 điểm phần trăm.

Trên toàn khu vực Đông Nam Á, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản giảm 6 điểm phần trăm xuống còn 54%, trong khi thị phần của ô tô Trung Quốc tăng 7 điểm phần trăm lên 18%.

Tuy nhiên, ô tô Nhật Bản vẫn đạt doanh số cao hơn ô tô Trung Quốc tại 54 quốc gia. Các hãng xe Nhật Bản cũng đang nắm giữ thị phần lớn nhất tại 28 quốc gia - chủ yếu ở Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông - trong đó có 16 quốc gia mà họ chiếm hơn 50% thị phần. Để so sánh, ô tô Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thị phần tại 19 quốc gia.

Tại Mỹ, thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, ô tô Nhật Bản đã tăng 1 điểm phần trăm thị phần lên 32%, nhờ nhu cầu cao đối với các dòng xe hybrid. Tại Ấn Độ, thị trường lớn thứ ba thế giới, các hãng xe Nhật Bản vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 44% thị phần.

Dù vậy, Mỹ và Ấn Độ được xem là những thị trường khó thâm nhập đối với các đối thủ Trung Quốc; đồng thời, ô tô Nhật Bản cũng đang mất dần thị phần tại các khu vực khác. Doanh số bán xe mới sụt giảm dẫn đến tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy thấp hơn và lợi nhuận suy giảm; điều này còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến các dịch vụ hậu mãi như tài chính và cung cấp phụ tùng thay thế - hơn nữa, việc giành lại thị phần đã mất là một thách thức không nhỏ.