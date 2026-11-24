Theo Honda, Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận Honda Avancier thế hệ mới vào ngày 1/12. Mẫu xe này sau đó sẽ được mở rộng phân phối sang các quốc gia khác.

Tuy nhiên, Honda chưa công bố công suất sản xuất, mục tiêu doanh số hay danh sách các quốc gia dự kiến nhập khẩu mẫu xe này từ Thái Lan.

Honda định vị Avancier thế hệ mới là mẫu SUV đầu bảng. Đây cũng là một trong những sản phẩm thể hiện bước chuyển mình sang thế hệ ô tô tiếp theo của thương hiệu, thay vì đơn thuần bổ sung một mẫu SUV mới vào danh mục sản phẩm.

Điểm đáng chú ý của Avancier nằm ở việc ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ mới do Honda phát triển, bao gồm nền tảng khung gầm mới, hệ truyền động hybrid thế hệ mới cùng các giải pháp phần mềm và kết nối thông minh.

Theo hãng xe Nhật Bản, những công nghệ này giúp phương tiện thích ứng tốt hơn với thói quen lái xe và nhu cầu sử dụng của từng người dùng.

Ngoài ra, Avancier còn là mẫu xe hybrid đầu tiên của Honda sử dụng logo chữ H với thiết kế mới, đánh dấu định hướng thiết kế và nhận diện thương hiệu trên các dòng xe thế hệ tiếp theo.

Dù vậy, Honda chưa tiết lộ thông số vận hành của hệ truyền động hybrid mới, bao gồm công suất, mô-men xoắn, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như những thay đổi kỹ thuật cụ thể trên nền tảng khung gầm mới.

Cho đến khi xe ra mắt, những thông tin được mong đợi gồm giá bán, trang bị trên từng phiên bản, khả năng vận hành của hệ thống Honda Hybrid mới và những thay đổi kỹ thuật trên nền tảng khung gầm. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ cải tiến của Avancier so với các mẫu xe hybrid hiện hành của Honda.

Ở thời điểm hiện tại, Honda Việt Nam chưa đưa ra thông tin nào liên quan đến mẫu Avancier. Nhưng với việc xe được sản xuất tại Thái Lan, có thể kỳ vọng mẫu SUV 7 chỗ này cũng sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai.

Một số dòng ô tô Honda đang bán tại nước ta như Civic hay HR-V cũng được nhập khẩu từ ‘xứ chùa vàng’.

Nếu được đưa về nước ta, mẫu Avancier mới sẽ lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà Honda còn thiếu. Hiện tại, dòng ô tô lớn nhất mà Honda Việt Nam đang phân phối là CR-V, định vị ở phân khúc C và có cấu hình tối đa 5+2 chỗ trên các bản máy xăng. Trong khi đó, các bản hybrid trang bị tiêu chuẩn 5 chỗ ngồi.