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Dự án đường hầm đường sắt Hudson trị giá 16 tỷ USD tại Mỹ vừa triển khai máy đào hầm TBM thứ hai, cho phép thi công đồng thời hai ống hầm mới bên dưới khu vực Palisades, bang New Jersey. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của chương trình nâng cấp kết nối đường sắt giữa New York và New Jersey.

Theo thông tin từ Ủy ban Phát triển Gateway (Gateway Development Commission), máy đào hầm thứ hai bắt đầu hoạt động ngày 18/11, thực hiện khoan ống hầm phía nam. Trước đó, máy đào đầu tiên đã được đưa vào vận hành từ tháng 10 để thi công ống hầm phía bắc.

Hai máy đào sẽ cùng thực hiện đoạn hầm dài khoảng 5.100 feet (1,55 km), nối cửa hầm tại North Bergen với giếng tiếp cận Hudson County, nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai thành phố Weehawken và Hoboken, bang New Jersey.

Ông Tom Prendergast, Giám đốc điều hành Gateway Development Commission, cho biết việc khởi động máy đào đầu tiên trong tháng 10 là một dấu mốc quan trọng, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu. Việc đưa máy đào thứ hai vào hoạt động đánh dấu thêm một giai đoạn trong quá trình triển khai dự án.

Máy đào nặng hơn 1.680 tấn, có đầu cắt đường kính gần 8,7 m

Hai máy đào hầm được thiết kế theo công nghệ khiên đơn (single-shield TBM), chuyên sử dụng để khoan qua các lớp đá cứng và khô. Mỗi máy có đầu cắt đường kính 28 feet 8 inch (khoảng 8,74 m).

Phía sau đầu cắt là hệ thống các khoang thiết bị và giàn máy hỗ trợ, kéo dài khoảng 500 feet (152 m). Theo Gateway Development Commission, tổng trọng lượng mỗi máy đào cùng hệ thống thiết bị đi kèm vượt 1.680 tấn.

Điểm đáng chú ý là các thiết bị này có thể thực hiện đồng thời hai công đoạn: đào đất đá và lắp đặt kết cấu vỏ hầm. Khi đầu cắt xoay và phá vỡ lớp đá phía trước, vật liệu đào được thu gom, vận chuyển ra phía sau máy. Cùng lúc đó, các cấu kiện bê tông đúc sẵn được đưa vào lắp ghép thành từng vòng vỏ hầm.

Theo kế hoạch, mỗi máy sẽ lắp đặt gần 850 vòng vỏ hầm, sử dụng tổng cộng hơn 5.000 cấu kiện bê tông đúc sẵn. Riêng đoạn hầm qua khu vực Palisades còn có 6 đường hầm ngang kết nối hai ống hầm, phục vụ việc liên thông giữa chúng.

Máy đào đầu tiên, được đưa vào vận hành từ tháng 10, đến nay đã khoan được khoảng 400 feet (122 m) đường hầm phía bắc và lắp đặt hơn 60 vòng vỏ hầm. Gateway Development Commission ước tính quá trình thi công đoạn xuyên qua Palisades sẽ mất khoảng một năm, bao gồm cả những khoảng thời gian dừng máy để bảo trì theo kế hoạch.

Sẽ thay máy đào khi bắt đầu khoan dưới sông Hudson

Sau khi hoàn thành đoạn hầm qua Palisades và đến giếng tiếp cận Hudson County, hai máy đào hiện tại sẽ được tháo dỡ và đưa ra khỏi công trường. Một cặp máy đào khác, được thiết kế để hoạt động trong điều kiện địa chất hỗn hợp bên dưới sông Hudson, sẽ tiếp tục đảm nhiệm công đoạn tiếp theo.

Giai đoạn này sẽ đưa tuyến hầm tiến về phía Manhattan, thành phố New York. Theo kế hoạch, việc khoan dưới lòng sông Hudson chưa bắt đầu ở thời điểm hiện tại.

Dự án đường hầm Hudson được chia thành 10 gói thầu xây dựng. Trong đó, đoạn đào hầm đầu tiên qua Palisades và giếng tiếp cận Hudson County thuộc gói thầu Palisades Tunnel Project. Liên danh Schiavone Lane Dragados JV đảm nhiệm thi công hạng mục này, trong khi Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey phối hợp với Gateway Development Commission quản lý quá trình triển khai.

Đường hầm mới gồm hai ống hầm đường sắt, được xây dựng nhằm bổ sung năng lực vận tải cho đường hầm North River hiện hữu, tuyến kết nối New Jersey với New York bên dưới sông Hudson. Công trình hiện tại cũng nằm trong kế hoạch cải tạo của chương trình Gateway.

Việc triển khai hai máy đào hầm diễn ra sau nhiều tháng dự án đối mặt với bất ổn về nguồn vốn liên bang. Theo các thông tin được báo chí Mỹ đăng tải, chính quyền Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố chấm dứt dự án, trước khi tòa án yêu cầu giải ngân nguồn vốn liên bang. Sau đó, việc thi công được nối lại khi các khoản hoàn trả vốn liên bang được giải ngân.

Khi cả hai máy đào đã bắt đầu hoạt động, cột mốc tiếp theo của dự án là đưa chúng đến giếng tiếp cận Hudson County, hoàn thành đoạn hầm qua Palisades và chuyển sang giai đoạn đào bên dưới sông Hudson.