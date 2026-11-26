Ngọc Hương (SN 1991) từng là tiếp viên hàng không trước khi kết hôn với MC Thành Trung vào năm 2017. Sau khi về chung nhà, cô quyết định chuyển hướng sang kinh doanh và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Hiện tại, cặp đôi có hai con trai sinh đôi, cùng sinh sống trong một căn penthouse rộng khoảng 260m² tại Hà Nội. Thành Trung là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng dẫn dắt nhiều chương trình như Quý ông đại chiến, The Voice Kids, Cơ hội cho ai? và gần đây tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của nam MC cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

MC Thành Trung và vợ.

Ngọc Hương khéo léo, có đam mê nấu ăn.

Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hương thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong đó có hình ảnh các bữa ăn do chính tay cô chuẩn bị cho chồng và hai con. Từ những mâm cơm thường ngày đến các bữa lẩu tại nhà, thực đơn đều khá phong phú, được sắp xếp gọn gàng và bắt mắt.

Các mâm cơm gia đình thường có khoảng 4-6 món, kết hợp giữa món mặn, rau xanh và canh. Trong đó có nhiều món ăn quen thuộc như trứng chiên, rau muống, các món thịt chế biến cùng cà chua, chả lá lốt,... Mỗi món được đặt trong một chiếc đĩa riêng, tạo cảm giác đầy đặn cho bữa ăn.

Các món ăn bày biện chỉn chu, đẹp mắt.

Không chỉ có các món quen thuộc, Ngọc Hương còn thường xuyên thay đổi thực đơn để bữa ăn thêm đa dạng. Có những bữa cô chuẩn bị nem rán, các món cuốn ăn kèm rau sống, hay kết hợp nhiều món mặn với canh và nước chấm. Cách bày biện cũng được chăm chút, từ màu sắc món ăn đến việc lựa chọn bát, đĩa phù hợp. Không quá cầu kỳ nhưng vẫn có đủ các nhóm món, tạo cảm giác gần gũi như những bữa cơm gia đình thường ngày.

Gia đình còn đổi vị với các bữa lẩu tại nhà. Nồi lẩu được đặt ở giữa bàn, xung quanh là nhiều loại nguyên liệu như thịt bò, viên thịt, đậu phụ, các loại rau xanh, nấm và bún. Thực đơn có nhiều lựa chọn, phù hợp để cả nhà cùng quây quần thưởng thức.

Cô cũng hay tự nấu những bữa lẩu tại gia.

Trong một lần chia sẻ hình ảnh bữa ăn, Ngọc Hương từng viết: “Bữa cơm đón chồng về luôn là bữa cơm ngon miệng nhất…”. Ở một bài đăng khác, cô hào hứng khoe thực đơn dành cho hai con: “Canh chua thịt băm - bắp cải xào cà chua - gà chiên mắm - dẻ sườn bò Úc nướng sốt bulbogi - nem chua rán …2 anh ko mê mẹ sao đc”.

Những chia sẻ có phần dí dỏm này cũng phần nào cho thấy niềm vui của Ngọc Hương khi chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên trong gia đình. Cô từng tiết lộ bản thân chăm chỉ tập luyện thể thao để có sức khỏe, đồng thời phục vụ sở thích được ăn ngon, mặc đẹp.

Không gian bếp nơi Ngọc Hương chuẩn bị các bữa ăn nằm trong căn penthouse rộng khoảng 260m² của gia đình tại Hà Nội. Căn hộ từng được vợ chồng nam MC chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội, gây chú ý bởi diện tích rộng rãi cùng thiết kế hiện đại, sử dụng tông màu trầm ấm.

Khu phòng bếp đầy đủ tiện nghi.

Khu vực bếp được bố trí đầy đủ tiện nghi, kết nối với bàn ăn rộng, tạo thuận tiện cho việc chuẩn bị và dùng bữa. Không gian sử dụng tông màu tối, kết hợp nội thất hiện đại, đồng bộ với phong cách chung của căn hộ. Bàn ăn có diện tích lớn, đủ chỗ cho các thành viên trong gia đình cũng như những buổi tụ họp cùng người thân, bạn bè. Bên cạnh việc chăm chút các bữa ăn, Ngọc Hương cũng khá yêu thích trang trí nhà cửa bằng hoa tươi. Cô thường mua hoa về cắm, đặt ở nhiều vị trí trong nhà, góp phần tạo điểm nhấn và mang đến cảm giác tươi tắn cho không gian sống.

Ảnh: FBNV