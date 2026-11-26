Nếu trước đây, ẩm thực, cảnh đẹp và những trải nghiệm văn hóa là điều khiến du khách háo hức khi đến Việt Nam thì giờ đây, thời trang cũng đang trở thành một lý do thú vị để khách quốc tế lên lịch cho chuyến đi của mình. Những thương hiệu thời trang nội địa Việt với tư duy thiết kế trẻ trung, gu thẩm mỹ riêng và khả năng bắt nhịp xu hướng đang cho thấy sức hút không chỉ giới hạn trong nước. Thậm chí, có những vị khách đã đi rồi vẫn còn thương nhớ, sẵn sàng vượt hàng nghìn cây số để trở lại Việt Nam chỉ vì chưa thỏa niềm đam mê mua sắm.

Một trường hợp điển hình là cô nàng TikToker người Trung Quốc có tài khoản @xuanni.co. Trong đoạn clip mới đây đăng tải trên trang cá nhân, cô hào hứng chia sẻ về chuyến bay dài hơn 2.700km đến TP.HCM với mục tiêu mua sắm quần áo local brand Việt. Đáng nói, đây đã là lần thứ hai cô tìm đến thành phố này vì trót mê thời trang Việt Nam. Lần trở lại này, nữ TikToker còn rủ thêm một người bạn cùng nhập hội shopping, háo hức thử những thiết kế đã ngắm nghía từ lâu và hy vọng sẽ có một chuyến đi "bội thu" như lần trước.

Nữ du khách đã đi 2700km chỉ để shopping tại Việt Nam.

Có thể thấy, các local brand Việt rất biết cách chiều lòng những cô gái mê thời trang như Xuanni.co. Từ váy ren hoa điệu đà, corset ôm dáng đến những thiết kế đính kết cầu kỳ, món nào cũng có sức hấp dẫn riêng khiến cô khó lòng bỏ qua. Đáng chú ý, nữ TikToker mua sắm khá kỹ tính. Ngoài việc thử đồ để xem phom dáng thực tế, cô còn lật xem lớp lót, trực tiếp cảm nhận chất liệu và hào hứng đoán giá trước khi hỏi nhân viên. Những phản ứng đầy thích thú của Xuanni.co cũng phần nào cho thấy thời trang Việt không chỉ ghi điểm nhờ mẫu mã bắt mắt mà còn có khả năng chinh phục khách quốc tế bằng sự đầu tư vào chất liệu và kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm.

Cùng điểm qua một số local brand Việt đã lọt vào mắt xanh của nữ TikToker người Trung Quốc, xem những thiết kế này có gì mà khiến cô nàng không ngại bay hàng nghìn cây số để tận tay mua sắm nhé!

SECODEE & Goût De Jun

Nàng TikToker "mở bát" chuyến shopping tại Secodee và Goût De Jun, hai local brand Việt mang đậm tinh thần nữ tính, rất hợp gu những cô nàng mê váy áo điệu đà. Những thiết kế bồng xòe, chi tiết ren, đường cắt ôm eo cùng bảng màu ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự chú ý của vị khách nước ngoài. Đây cũng là những kiểu trang phục lý tưởng để diện trong các buổi hẹn hò, tiệc tùng hay những chuyến du lịch cần đầu tư khoản lên hình. Dù chưa chốt được món đồ nào thực sự phù hợp với bản thân, Xuanni.co vẫn có màn thử đồ khá thú vị trước khi tiếp tục hành trình khám phá các local brand khác.

Maisey The Cat

Điểm đến tiếp theo của Xuanni.co là Maisey The Cat, cô nàng ấn tượng trước loạt váy áo hoa nhí, ren và những thiết kế nữ tính đúng sở thích. TikToker hào hứng với phần ren mềm, các mẫu có sẵn mút ngực và cách xử lý nhiều lớp, thậm chí ví cảm giác bước vào cửa hàng như tìm thấy “thiên đường”. Trong chuỗi thử đồ này, nữ du khách lần lượt diện áo hai dây vàng nhạt viền ren với chân váy đen, thiết kế cổ yếm đen cùng phần chân váy xếp ly, rồi đến những chiếc váy ôm dáng gợi cảm hơn. Cô liên tục kiểm tra lớp vải bên trong, nhận xét mặc thoải mái và thích thú khi một số món có giá thấp hơn mức mình dự đoán. Đây cũng là nơi cô nàng "tậu" được nhiều item nhất trong cả buổi shopping.

Diamond Power

Khác với những mẫu váy áo ngọt ngào trước đó, Diamond Power gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, bảng màu tối giản nhưng phom dáng đầy dụng ý. Nữ TikToker cũng dành lời khen cho kỹ thuật may và sự chỉn chu của thương hiệu, từ kiểu dáng bên ngoài đến lớp lót bên trong.

LSOUL

Là một trong những local brand Việt tạo được tiếng vang tại thị trường Trung Quốc, LSOUL ghi dấu ấn với phong cách thiết kế cá tính, gợi cảm và đậm chất ngôi sao. Không khó hiểu khi đây cũng là điểm đến được Xuanni.co mong chờ với mong muốn tìm kiếm những outfit mang phong cách của các thành viên BLACKPINK. Set đồ vàng kem gồm áo quây rủ và chân váy ngắn nhanh chóng chinh phục nữ TikToker nhờ thiết kế bắt mắt cùng mức giá hợp túi tiền, khiến cô không ngần ngại "chốt đơn". Hai bản phối trắng và nâu cũng gây ấn tượng với cách kết hợp ren, chất liệu xuyên thấu và chi tiết viền lông đầy sành điệu, dù chưa thực sự phù hợp với phong cách cá nhân của cô nàng.

NINISESI

Khi nhiều cửa hàng đã gần đóng cửa, nữ du khách vẫn chưa muốn kết thúc buổi mua sắm. Và đúng lúc đã đi bộ khá mệt, Xuanni.co lại tìm thấy NINISESI - local brand chuyên váy khiến cô hào hứng trở lại với những thiết kế có ngọc trai, chi tiết bắt sáng và phần thân corset rõ nét. Có thể thấy, các thiết kế được nữ TikToker chọn thử đều tôn trọng vóc dáng của cô nàng nhờ form corset kịch tính, kết hợp điểm bánh bèo ở các chi tiết ren, đính kết cầu kỳ phủ khắp thân váy. Xuanni.co thể hiện sự phấn khích và nhấn mạnh lại rằng các mẫu váy này sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được tại Trung Quốc.

Lane Cì

Trước điểm dừng cuối, Xuanni.co ghé thăm một khu bán nhiều quần áo nhưng nhận xét kiểu dáng khá giống những món mình từng thấy tại Quảng Châu, nên chưa tìm được lý do để mua thêm. Thay vào đó, nữ du khách tiếp tục tìm đến một cửa hàng đã lên kế hoạch ghé từ trước, dù phải đổi hướng vì địa chỉ cũ đã chuyển đi - Lane Cì.

Cô lần lượt ngắm những thiết kế điệu đà, thử váy quây sáng màu có nơ lớn và chân váy bồng, rồi đổi sang mẫu ôm dáng tông xám với phần eo được định hình rõ. Có set khiến cô liên tưởng đến trang phục dự sinh nhật, có set lại tạo cảm giác như chuẩn bị lên sân khấu debut. Cô nàng không quên để ý những yếu tố thực tế như chất liệu, chi tiết ở eo và quần bảo hộ tích hợp, thay vì chỉ nhìn hiệu ứng trước gương.

Từ những mẫu váy áo ngọt ngào, nữ tính đến các thiết kế mang đậm tinh thần thời trang cao cấp, local brand Việt đang cho thấy sự phong phú trong ngôn ngữ thiết kế và gu thẩm mỹ không hề lép vế trước các thương hiệu quốc tế. Mỗi thương hiệu một cá tính, một thế mạnh riêng, nhưng đều góp phần tạo nên một diện mạo đầy sức sống cho thời trang Việt. Không chỉ nhanh nhạy với xu hướng, nhiều local brand còn biết cách tạo dấu ấn bằng phom dáng, chất liệu và sự đầu tư vào từng chi tiết, mang đến những sản phẩm có tính thời trang cao với mức giá hấp dẫn.

Cũng thật thú vị khi giờ đây, những thiết kế được tạo ra bởi người Việt lại trở thành món đồ trong danh sách ao ước của các tín đồ thời trang ở bên kia biên giới. Và có lẽ, điều đáng tự hào nhất là thời trang Việt không chỉ khiến khách quốc tế trầm trồ khi nhìn ngắm qua màn hình, mà còn đủ sức khiến họ xách vali lên, bay hàng nghìn cây số để tận tay mua sắm và mang những thiết kế Việt về tủ đồ của mình.



