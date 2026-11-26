Trải nghiệm mua sắm đồ thủ công ở Việt Nam thú vị đến mức nhiều du khách nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc sắm một, hai món đồ để “đu trend”, mà còn hào hứng đặt may, đặt làm cả loạt sản phẩm theo sở thích cá nhân. Sau mỗi lần mua sắm, các vị khách Tây cũng thường tranh thủ chia sẻ cảm nhận về những món đồ mình nhận được, từ kiểu dáng, chất liệu, độ vừa vặn cho đến mức giá. Mới đây, anh chàng có tài khoản TikTok @jacktaylor898 cũng khiến dân mạng thích thú khi đăng tải video khoe thành quả của loạt đơn hàng thủ công tại Việt Nam. Với tổng chi phí khoảng 19 triệu đồng, Jack Taylor sở hữu cả một bộ sưu tập đủ đầy từ quần áo, giày dép cho đến túi xách, không tiếc lời khen ngợi cho những món đồ đặt làm.

Cùng khám phá xem anh Tây chi khoảng 19 triệu đồng và sắm được những món đồ thủ công nào ở Việt Nam nhé!

3 chiếc quần tây (£99, khoảng 3,3 triệu đồng)

Mở đầu series trải nghiệm may đo thủ công tại Việt Nam của Jack Taylor là một chiếc quần tây màu đen có giá £35 (khoảng 1,1 triệu đồng). Anh chàng rất mê phom dáng của chiếc quần này, chia sẻ rằng chỉ đưa cho những người thợ Việt một tấm ảnh mẫu, và thành phẩm nhận về "may chuẩn không lệch đi đâu".

Sau đó, anh tiếp tục khoe thêm 2 chiếc quần tây màu xám và nâu, có giá £32/chiếc (khoảng 1 triệu đồng/chiếc). Cả hai đều khiến Jack Taylor hài lòng nhờ phom dáng vừa vặn, ôm đúng tỷ lệ cơ thể. Anh chàng hài hước chia sẻ rằng trước đây, quần mua sẵn thường gặp tình trạng chiếc thì phải kéo cao tít lên tận ngực, chiếc lại ngắn cũn không vừa chiều dài chân. Vì vậy, việc được may đo riêng theo số đo cá nhân giúp anh tìm được những chiếc quần có độ dài và phom dáng đúng ý.

"Lô" áo sơ mi (tổng khoảng £116, khoảng 3,9 triệu đồng)

Jack Taylor đặt may liên tiếp vài chiếc áo sơ mi với nhiều màu sắc khác nhau, từ các thiết kế kẻ sọc đa dạng màu sắc đến áo sơ mi xanh trơn đơn giản. Trong đó, chiếc áo kẻ sọc xám có giá £20, còn những mẫu áo còn lại đồng giá £32. Tổng cộng, anh chàng chi khoảng £116 (tương đương 3,9 triệu đồng) cho cả "lô" áo sơ mi này. Đặt may khá nhiều nhưng không chiếc sơ mi khiến Jack Taylor thất vọng. Anh đặc biệt hài lòng với độ dài tay áo vừa vặn, cân đối với tỷ lệ cơ thể.

4 đôi giày (tổng £141, khoảng 4,7 triệu đồng)

Jack Taylor đặt tới 4 đôi giày thủ công và không có sản phẩm nào khiến anh thất vọng. Không chỉ được đo ni đóng giày để đảm bảo độ vừa vặn, các thiết kế còn ghi điểm nhờ kiểu dáng đẹp mắt và thành phẩm chỉn chu. Trong đó, anh lựa chọn một đôi sục màu nâu có giá khoảng £15, một đôi giày đỏ với chi tiết tua rua giá £40 cùng hai đôi giày da màu nâu và đen, mỗi đôi có giá £40. Tổng cộng, 4 đôi giày được may đo riêng có giá khoảng 4,7 triệu đồng. Trong số này, Jack Taylor chia sẻ anh đặc biệt yêu thích đôi giày màu nâu.

Túi da lộn (£50, khoảng 1,7 triệu đồng)

Không chỉ quần áo hay giày dép, các món phụ kiện làm thủ công cũng là lựa chọn được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi đến Việt Nam, trong đó có những chiếc túi da thiết kế riêng. Jack Taylor cũng đặt làm một chiếc túi da lộn với giá £50 (khoảng 1,7 triệu đồng). Anh chàng rất hài lòng với phom dáng của chiếc túi, tuy nhiên cũng cho biết chưa thực sự ưng ý phần dây đeo. Thậm chí, Jack Taylor còn hài hước hỏi ý kiến mọi người về cách thay dây sao cho phù hợp hơn.

Bộ suit (£150, khoảng 5 triệu đồng)

Với nhiều nam du khách khi đến Việt Nam và trải nghiệm dịch vụ may đo thủ công, suit gần như là món đồ không thể bỏ qua. Jack Taylor cũng không ngoại lệ. Và một lần nữa, những người thợ may Việt Nam đã không khiến anh chàng thất vọng khi hoàn thiện một bộ suit chỉn chu, đẹp mắt. Jack Taylor thậm chí còn gọi đây là "ngôi sao sáng nhất" trong series trải nghiệm may đồ lần này của mình. Anh dành nhiều lời khen cho thiết kế này với câu nói đầy hào hứng: "She is beauty, she is grace, simply obsessed with her" (tạm dịch: "Thiết kế đẹp tuyệt trần, thanh lịch vô cùng, tôi thực sự mê mẩn"). Có thể thấy, bộ suit này chính là một trong những thành phẩm khiến Jack Taylor hài lòng nhất sau chuyến mua sắm.