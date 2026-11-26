Dịch vụ may đo thủ công là một trải nghiệm mua sắm vô cùng thú vị đối với du khách nước ngoài khi đặt chân đến Việt Nam. Thông qua dịch vụ này, khách Tây có cơ hội sở hữu những bộ trang phục được thiết kế riêng theo số đo và sở thích cá nhân, đồng thời được tự tay lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc theo ý muốn. Thay vì phải tìm kiếm giữa những món đồ may sẵn, họ có thể thoải mái đưa ra yêu cầu và chờ đợi người thợ Việt biến ý tưởng của mình thành những sản phẩm vừa vặn, mang dấu ấn riêng.

Mới đây, trên mạng xã hội, một anh chàng nước ngoài có tài khoản TikTok @thomasturnerr đã thu hút sự chú ý khi hào hứng chia sẻ trải nghiệm mua sắm và may đo tại Hội An. Với ngân sách 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng), anh chàng đã có một chuyến mua sắm tưng bừng, mang về hơn 10 món đồ được may đo, đóng thủ công theo yêu cầu. Thomas Turner tỏ ra cực kỳ hài lòng với tay nghề của những người thợ Việt cũng như thành phẩm nhận được. Từ quần áo, suit đến giày dép, túi xách, món nào cũng khiến anh chàng ưng ý, không có bất kỳ sản phẩm nào làm anh thất vọng. Trên TikTok cá nhân, Thomas Turner đăng tải tới 2 video review về trải nghiệm này và nhận được cả trăm nghìn lượt thả tim.

Anh Tây hào hứng đăng tải clip khoe loạt món đồ may đo thủ công ở Việt Nam với giá 1.000 USD (Nguồn: TikTok @thomasturnerr)

Anh chàng đăng tiếp 1 clip khác để review chi tiết về những món đồ này (Nguồn: TikTok @thomasturnerr)

Cùng khám phá xem với ngân sách 1.000 USD, Thomas Turner đã may đo được những món đồ gì khi đến Hội An, Việt Nam nhé!

Quần linen + Áo linen

Outfit đầu tiên mà anh chàng Thomas Turner cho "lên sóng" sau khi trải nghiệm đặt may tại Việt Nam là set đồ gồm quần linen màu xanh navy kết hợp cùng áo linen trắng. Anh chàng đặc biệt yêu thích kiểu dáng của chiếc áo với phần dây đan chéo trước ngực, kết hợp thiết kế tay dài đơn giản, phóng khoáng. Chất liệu linen thoáng mát cùng phom dáng thoải mái giúp bộ trang phục vừa có vẻ ngoài thời trang, vừa phù hợp để mặc thường ngày. Đây cũng là một trong những set đồ khiến anh chàng vô cùng tâm đắc, hào hứng chia sẻ thành quả sau khi được các thợ may Việt Nam thực hiện.

1 đôi sandal + 1 đôi giày

Tiếp tục trong series "cầm 1.000 USD may đồ ở Việt Nam", Thomas Turner khoe thêm thành quả là hai đôi giày dép được đặt đóng riêng theo yêu cầu. Đầu tiên là một đôi sandal màu đen làm từ chất liệu da với kiểu dáng đơn giản, nam tính. Anh chàng chia sẻ rất thích cảm giác khi mang đôi dép này bởi thiết kế êm chân, thoải mái và vừa vặn. Đôi còn lại là giày lười (moccasin) màu nâu, mang vẻ ngoài lịch sự và có phần cổ điển hơn. Vì cả hai đều được đặt đóng riêng nên phần phom dáng và kích thước đều được căn chỉnh theo số đo bàn chân, giúp anh chàng có được đôi giày dép vừa khít, dễ chịu khi sử dụng.

Bộ suit đen + sơ mi trắng + sơ mi đen

Với các du khách nam khi đến Việt Nam trải nghiệm dịch vụ may đo, một bộ suit lịch lãm gần như là món đồ không thể bỏ qua. Thomas Turner cũng không ngoại lệ. Anh chàng đã đặt may riêng một bộ suit đen gồm áo vest và quần tây đồng bộ, được căn chỉnh vừa khít với vóc dáng, mang đến diện mạo chỉn chu và bảnh bao. Để dễ dàng biến hóa phong cách, Thomas Turner còn đặt may thêm hai chiếc sơ mi với gam màu trắng và đen để linh hoạt phối cùng bộ suit. Anh chia sẻ bản thân khá khó tìm được áo sơ mi may sẵn vừa vặn với dáng người, vì vậy quyết định đặt may riêng cả hai thiết kế. Thành quả nhận lại khiến Thomas rất hài lòng bởi cả hai chiếc áo đều vừa người, thoải mái khi mặc và có chất liệu vải đẹp mắt.

Bộ suit xanh

Rất ưng ý với bộ suit đen cổ điển, Thomas Turner còn may thêm một bộ suit màu xanh để đa dạng phong cách. Anh chàng chia sẻ muốn sở hữu cả một bộ màu đen thanh lịch, dễ mặc và một bộ có gam màu trẻ trung, thú vị hơn nhưng không quá chói mắt. Thiết kế suit xanh vẫn được may đo cẩn thận theo vóc dáng, mang đến phom dáng vừa vặn và chỉn chu. Dù kết hợp với sơ mi trắng hay sơ mi đen, cả hai bộ suit đều giúp anh chàng có diện mạo bảnh bao, lịch lãm.

Giày da + túi xách

Với ngân sách 1.000 USD, Thomas Turner đã sở hữu hơn 10 món đồ may đo thủ công tại Việt Nam. Khép lại chuyến mua sắm là một đôi giày da và một chiếc túi xách cỡ lớn. Trong đó, đôi giày da màu nâu với họa tiết vân cá sấu là món đồ Thomas Turner đặc biệt yêu thích bởi anh vốn rất mê kiểu thiết kế này. Anh chàng còn hào hứng khoe chiếc thắt lưng được chủ tiệm ở Hội An tặng kèm khi mua giày, như một món quà nhỏ dành cho vị khách đã ủng hộ nhiều sản phẩm tại cửa hàng.

Bên cạnh đó, Thomas Turner còn chọn mua một chiếc túi trống cỡ lớn làm từ chất liệu da để đựng đồ. Thiết kế có kiểu dáng đơn giản nhưng rộng rãi, sức chứa lớn, phù hợp để mang theo trong những chuyến đi. Anh chàng tỏ ra vô cùng ưng ý với món đồ này. Tổng kết lại hành trình mua sắm với 1.000 USD tại Hội An, Thomas Turner không giấu được sự hài lòng khi sở hữu hàng loạt trang phục, phụ kiện được đặt may và đóng riêng theo sở thích. Từ quần áo đến giày dép, túi xách, món nào cũng khiến anh chàng tâm đắc vì vừa đẹp mắt, vừa có độ hoàn thiện và phom dáng như mong muốn.