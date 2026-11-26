Ngày 24/11, Khu du lịch Đại Nam (phường Phú An, TP.HCM) ghi nhận lượng khách đến tham quan, vui chơi tăng cao nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Cụ thể, trong 4 ngày từ 21-24/11, khu du lịch đón gần 20.000 lượt khách, riêng ngày 24/11 ghi nhận gần 13.000 lượt.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên, trải nghiệm ẩm thực ba miền hay trình diễn thể thao dưới nước, một hoạt động đặc biệt cũng thu hút đông đảo du khách tập trung theo dõi, cổ vũ. Đó là những màn tranh tài tốc độ giữa các chiến mã và nài ngựa.

Theo lịch được công bố trước đó, Đại Nam bố trí hai suất đua ngựa vào lúc 10h và 14h ngày 24/11 tại khu vực vườn thú. Thực tế, đây không phải hoạt động mới xuất hiện mà đã trở thành một trong những "đặc sản" về trải nghiệm tại khu du lịch này từ gần một thập kỷ trước.

Sự kiện đua ngựa vừa diễn ra vào ngày 24/11 tại KDL Đại Nam thu hút đông đảo du khách (Ảnh Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao)

Hoạt động giải trí không nhiều khu du lịch ở Việt Nam có được

Trong khi nhiều khu du lịch tại Việt Nam thu hút du khách bằng các công viên chủ đề, trò chơi cảm giác mạnh hay công viên nước, Đại Nam còn sở hữu một công trình tương đối hiếm gặp: trường đua ngựa được đầu tư bài bản, nằm trong tổ hợp thể thao tốc độ quy mô lớn.

Thay vì chỉ tham quan, chụp ảnh hay tương tác với những chú ngựa, du khách có cơ hội trực tiếp chứng kiến các màn tranh tài, theo dõi những pha bứt tốc và hòa mình vào không khí cổ vũ sôi động.

Sức hút của loại hình giải trí này đã được thể hiện ngay từ những ngày đầu trường đua đi vào hoạt động. Theo cập nhật vào năm 2017, Đại Nam khi ấy huy động hơn 100 con ngựa thông qua hợp đồng với các hộ dân tại Bình Dương, Long An, Bình Thuận, TP.HCM và một số địa phương lân cận, phục vụ liên tục 3 suất đua biểu diễn mỗi ngày.

Thống kê sơ bộ thời điểm đó cho thấy, mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 18.000-22.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thưởng lãm các loại hình đua. Chỉ trong 7 ngày cao điểm Tết Nguyên đán năm 2017, Đại Nam đã thu hút gần 150.000 lượt khách.

Ảnh Trường đua Đại Nam

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương cũng cho biết, việc đưa trường đua phức hợp vào khai thác đúng dịp Tết Đinh Dậu 2017 từng góp phần làm tăng thêm 50% lượng du khách đến tham quan, khám phá Đại Nam.

Từng lên kế hoạch nhập hơn 500 con ngựa từ Australia

Để phục vụ các hoạt động thể thao tốc độ, Công ty Cổ phần Đại Nam đã đầu tư xây dựng một tổ hợp trường đua có quy mô lớn ngay trong khuôn viên khu du lịch.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, công trình chính thức khánh thành ngày 1/5/2017, với tổng vốn đầu tư được công bố hơn 2.000 tỷ đồng, diện tích hơn 60 ha và sức chứa khoảng 20.000 khán giả. Tại thời điểm khánh thành, đây được giới thiệu là trường đua phức hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Riêng đường đua ngựa có chiều dài 1.600 m, rộng 16 m. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương, bề mặt đường chạy được lu lèn chắc chắn, phủ cát vàng mịn. Trước mỗi cuộc đua, nhân viên phải tưới ẩm mặt đường nhằm hạn chế bụi, đồng thời kiểm tra, loại bỏ những vật thể có khả năng gây chấn thương cho ngựa và vận động viên. Hệ thống thoát nước và hàng rào bảo vệ dọc đường đua cũng được đầu tư chuyên biệt.

Không chỉ chú trọng cơ sở vật chất, Đại Nam từng có kế hoạch đầu tư lớn cho đàn ngựa. Tháng 2/2017, ông Huỳnh Uy Dũng công bố kế hoạch nhập khẩu hơn 500 con ngựa đua thuần chủng từ Australia, với kinh phí hàng trăm nghìn USD, hướng tới nâng quy mô đàn ngựa đua tại đây lên gần 700 con. Các chuyên gia đến từ Malaysia và Philippines cũng được mời tham gia công tác huấn luyện ngựa.

Ảnh Trường đua Đại Nam

Sự ra đời của Trường đua Đại Nam còn mở ra cơ hội cho những người từng gắn bó với nghề đua ngựa chuyên nghiệp. Sau khi trường đua Phú Thọ tại TP.HCM đóng cửa năm 2011, nhiều nài ngựa phải chuyển nghề hoặc sang nước ngoài kiếm sống. Chỉ trong một tháng kêu gọi, Đại Nam đã thu hút 32 nài ngựa cũ trở lại với nghề, bên cạnh 6 tay đua trẻ mới được đào tạo.

Hoạt động không còn diễn ra thường xuyên

Sau gần 10 năm kể từ khi đưa trường đua vào hoạt động, cách thức khai thác loại hình giải trí này tại Đại Nam đã có nhiều thay đổi.

Cụ thể, nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế và tối ưu chi phí vận hành, các chương trình đua ngựa, đua chó tại Đại Nam không còn được tổ chức thường xuyên như trước. Khu vực nuôi ngựa và chó được bố trí phục vụ khách tham quan tại vườn thú, trong khi trường đua tập trung nhiều hơn vào các giải đua mô tô, triển lãm ô tô, chương trình lái thử và sự kiện thể thao tốc độ.

Dù vậy, đua ngựa vẫn được đưa vào lịch biểu diễn trong một số dịp đặc biệt, như kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9 và mới đây nhất là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Bởi vậy, du khách muốn tận mắt chứng kiến những màn tranh tài của các chiến mã nên cập nhật lịch tổ chức từ khu du lịch trước khi lên kế hoạch tham quan.

Toàn cảnh KDL Đại Nam (Ảnh IViVu)

Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến được khởi công xây dựng từ năm 1999, chính thức mở cửa đón khách vào tháng 9/2008. Những công trình, hạng mục như Kim Điện, dãy núi nhân tạo Bảo Sơn, biển nhân tạo, vườn thú và hệ thống trò chơi giải trí, trường đua cùng những màn tranh tài của các chiến mã đã góp phần tạo nên diện mạo và sức hút riêng của Đại Nam trên bản đồ du lịch phía Nam.