Mới đây, Sun Group và Hilton tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với 4 dự án khách sạn mới tại Phú Quốc, thuộc các thương hiệu Signia Hilton, Canopy Hotels, Tempo by Hilton và Tapestry Collection by Hilton.



Đáng chú ý, Signia Hilton sẽ lần đầu tiên hiện diện tại Đông Nam Á, trong khi Canopy Hotels và Tempo by Hilton lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Thỏa thuận mới nâng tổng số dự án hợp tác giữa Sun Group và Hilton lên 10, với quy mô hơn 5.000 phòng khách sạn trên toàn quốc.

Riêng tại Phú Quốc, danh mục hợp tác giữa hai tập đoàn sẽ có tổng cộng 7 khách sạn thuộc 7 thương hiệu khác nhau. Đây được xem là bước mở rộng đáng chú ý trong chiến lược phát triển đảo Ngọc thành điểm đến nghỉ dưỡng, hội nghị và sự kiện mang tầm quốc tế.

Gần 1.000 phòng mang thương hiệu lần đầu đến Đông Nam Á, thêm 703 phòng đón khách tại Ruby Beach

Theo thỏa thuận, 4 khách sạn mới sẽ được phát triển tại Nam đảo Phú Quốc và Hòn Thơm. Cùng với La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton đang vận hành, hệ thống này hướng tới đa dạng hóa sản phẩm lưu trú, từ nghỉ dưỡng sang trọng, khách sạn phong cách sống đến phân khúc phục vụ khách công vụ và du lịch MICE.

Tâm điểm của lần hợp tác này là Signia Hilton, khách sạn có quy mô gần 1.000 phòng, dự kiến khai trương vào quý IV/2028 tại đảo Hòn Thơm. Đây sẽ là dự án đầu tiên đưa thương hiệu Signia Hilton đến Đông Nam Á.

Được định vị ở phân khúc khách sạn sang trọng, Signia Hilton kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe với không gian tổ chức hội nghị, sự kiện và các dịp kỷ niệm đặc biệt. Cùng tọa lạc tại Hòn Thơm, Canopy Hotels dự kiến có 289 phòng, hướng tới trải nghiệm lưu trú gắn với bản sắc địa phương, không gian kết nối cộng đồng và ẩm thực được tuyển chọn.

Phối cảnh Canopy Hotels & Signia Hilton dự kiến cung cấp hơn 1200 phòng lưu trú tại Hòn Thơm, Phú Quốc.

Trong khi đó, Tapestry Collection by Hilton tại Hòn Thơm sẽ bổ sung lựa chọn lưu trú mang dấu ấn riêng, đề cao trải nghiệm khác biệt và văn hóa bản địa. Thương hiệu này hiện có danh mục hơn 200 khách sạn độc lập trên toàn cầu, mỗi khách sạn mang một câu chuyện riêng được thể hiện qua thiết kế, ẩm thực và trải nghiệm khám phá điểm đến.

Ở khu vực Ruby Beach, Tempo by Hilton Phu Quoc dự kiến có 703 phòng và khai trương vào cuối năm 2029. Đây sẽ là khách sạn Tempo đầu tiên tại Việt Nam, hướng tới nhóm du khách hiện đại với thiết kế năng động, không gian làm việc linh hoạt, tiện ích chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm ẩm thực cân bằng.

Phối cảnh Tempo by Hilton Phu Quoc với quy mô dự kiến 703 phòng, tọa lạc tại Ruby Beach, khu vực phát triển tổ hợp khách sạn, hội nghị và sự kiện phục vụ APEC 2027.

4.030 chỗ ngồi tại nhà biểu diễn đa năng và loạt công trình phục vụ APEC 2027

Sự hiện diện của Tempo by Hilton tại Ruby Beach gắn với định hướng phát triển khu vực này thành trung tâm hội nghị, lưu trú và sự kiện quốc tế phục vụ APEC 2027.

Tại đây, Sun Group đang đầu tư Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng có sức chứa 4.030 chỗ ngồi cùng quần thể khách sạn cao cấp và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ.

Sau APEC 2027, các công trình này được kỳ vọng tạo nền tảng để Phú Quốc thu hút thêm hội nghị, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp và những đoàn khách quốc tế quy mô lớn. Cùng với việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phát triển giao thông kết nối sân bay, trung tâm hội nghị và các tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng tại Nam đảo, hệ thống khách sạn mới sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch MICE của địa phương.

Mục tiêu đặt ra là đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế điểm đến nghỉ dưỡng và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phối cảnh dự án Tapestry Collection by Hilton tại Hòn Thơm, Phú Quốc, với định hướng phát triển mô hình khách sạn mang dấu ấn riêng và bản sắc địa phương.

Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tăng trưởng đầy triển vọng của khu vực, nhờ nhu cầu du lịch mạnh mẽ và sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với du khách quốc tế. Phú Quốc có tiềm năng lớn để gia nhập nhóm những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á, đặc biệt trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những hành trình có trải nghiệm độc đáo.

Hilton có 9.600 khách sạn toàn cầu, đang phát triển thêm 25 khách sạn tại Việt Nam

Hiện Hilton vận hành 25 khách sạn tại Việt Nam và đang phát triển thêm 25 khách sạn mới. Trên toàn cầu, tập đoàn sở hữu 28 thương hiệu với hơn 9.600 khách sạn, trên 1,4 triệu phòng tại 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với Hilton là một phần trong chiến lược, đồng hành cùng các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế để phát triển những công trình nghỉ dưỡng khác biệt, nâng chuẩn dịch vụ và đưa các điểm đến Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường du lịch cao cấp toàn cầu.

Với 4 dự án mới, tổng quy mô hợp tác hơn 5.000 phòng và danh mục 7 khách sạn thuộc 7 thương hiệu tại Phú Quốc, hai tập đoàn đang mở rộng sự hiện diện tại một trong những điểm đến du lịch trọng điểm của Việt Nam, đồng thời đặt thêm nền tảng cho tham vọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và MICE quốc tế tại đảo Ngọc.

Nguồn: Sungroup