Đề án phát triển được phê duyệt, hàng loạt công trình phục vụ du lịch có thể được triển khai trong tương lai

Lý Sơn là hòn đảo được hình thành từ hoạt động núi lửa cổ cách đây hàng triệu năm. Những dấu tích địa chất ấy vẫn hiện diện rõ nét tại núi Thới Lới, Giếng Tiền, Hòn Sỏi và nhiều khu vực ven biển, tạo nên cảnh quan khác biệt so với phần lớn các điểm đến nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Nhắc đến Lý Sơn, nhiều du khách nghĩ ngay đến những bãi biển xanh trong, vách đá núi lửa kỳ vĩ, cánh đồng tỏi trải dài và khung cảnh bình yên của một hòn đảo giữa biển khơi. Thế nhưng, trong tương lai, điểm đến nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi có thể khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác với hàng loạt khu nghỉ dưỡng, công trình vui chơi giải trí và hạ tầng du lịch mới.

Theo Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 22/5/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện các định hướng phát triển lên tới 78.038,69 tỷ đồng.

Đây là con số đáng chú ý đối với một hòn đảo có diện tích tự nhiên không lớn nhưng sở hữu tài nguyên du lịch đặc biệt. Theo đề án, nguồn vốn dự kiến được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn ngoài ngân sách, trong đó phần lớn đến từ việc thu hút đầu tư.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nổi tiếng với cảnh quan núi lửa hàng triệu năm tuổi, những vách đá kỳ vĩ và làn nước biển xanh trong (Ảnh Vietjet Air)

Quảng Ngãi định hướng phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo với nhiều sản phẩm trải nghiệm hơn, từ khám phá thiên nhiên, tìm hiểu địa chất đến nghỉ dưỡng cao cấp và chăm sóc sức khỏe. Một trong những dự án gây chú ý nhất trong danh mục đề xuất là Khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao golf Hòn Sỏi.

Công trình dự kiến có diện tích khoảng 80ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, với định hướng hình thành sân golf 18 hố kết hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng. Nếu được triển khai, khu vực Hòn Sỏi có thể bổ sung loại hình du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp cho Lý Sơn. Đây sẽ là sản phẩm khác biệt so với những trải nghiệm hiện nay vốn chủ yếu xoay quanh tham quan cảnh quan, tắm biển và khám phá văn hóa địa phương.

Không dừng lại ở đó, đề án còn đưa vào danh mục đề xuất Khu dịch vụ - du lịch Đồng Hộ, An Hải rộng khoảng 20ha, vốn dự kiến 10.000 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng Thới Lới khoảng 8ha, vốn 5.000 tỷ đồng; cùng Khu du lịch nghỉ dưỡng Giếng Tiền khoảng 4ha, vốn 5.000 tỷ đồng.

Tại đảo Bé, hai khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp cũng được đề xuất với tổng vốn dự kiến 10.000 tỷ đồng. Nếu hình thành, những cơ sở này có thể tạo thêm lựa chọn lưu trú, thay vì du khách chỉ đến đảo Bé tham quan rồi trở lại đảo Lớn trong ngày.

Quảng Ngãi định hướng phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo với nhiều sản phẩm trải nghiệm hơn (Ảnh Linh Huỳnh)

Dự kiến đầu tư xây sân bay, cáp treo để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân và du khách

Một trong những trở ngại đối với du khách muốn khám phá Lý Sơn là hành trình di chuyển. Hiện nay, khách du lịch thường phải đến đất liền Quảng Ngãi, sau đó tiếp tục đi tàu ra đảo. Việc đi lại bằng đường biển cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

Trong kế hoạch phát triển dài hạn, Quảng Ngãi đưa ra định hướng xây dựng Cảng hàng không Lý Sơn với vốn đầu tư dự kiến 11.300 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 150ha. Theo đề án, sân bay được định hướng là cảng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng, đạt cấp 4C hoặc tương đương, dự kiến phát triển trong giai đoạn sau năm 2030.

Nếu công trình được hiện thực hóa và đủ điều kiện khai thác các chuyến bay dân dụng, hành trình đến Lý Sơn có thể trở nên thuận tiện hơn. Du khách từ những địa phương xa sẽ có thêm phương án tiếp cận đảo, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến tàu biển từ đất liền.

Sự thay đổi về khả năng kết nối cũng có thể tạo điều kiện để Lý Sơn phát triển các kỳ nghỉ dài ngày, thu hút những nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc kết hợp du lịch với các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh sân bay, một hạng mục đáng chú ý khác là tuyến cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé, có vốn đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng. Theo định hướng trong đề án, công trình được nghiên cứu cho giai đoạn sau năm 2030.

Hiện nay, đảo Bé là điểm đến hấp dẫn nhờ bãi biển đẹp, nước trong và không gian yên bình. Tuy nhiên, hiện nay du khách muốn sang đảo phải sử dụng phương tiện đường thủy, với lịch trình phụ thuộc vào điều kiện khai thác và thời tiết.

Nếu tuyến cáp treo được xây dựng, hành trình giữa hai đảo có thể trở thành một trải nghiệm du lịch mới. Thay vì chỉ di chuyển trên mặt biển, du khách có thể có cơ hội ngắm nhìn cảnh quan đảo và đại dương từ trên cao.

Tuy nhiên, đây vẫn là ý tưởng trong kế hoạch phát triển dài hạn. Phương án tuyến, khả năng triển khai và các tác động đến cảnh quan, môi trường biển cần được đánh giá trong những bước nghiên cứu tiếp theo.

Lý Sơn còn định hướng xây dựng sân bay và tuyến cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé, mở ra khả năng bổ sung những trải nghiệm du lịch mới trong tương lai (Ảnh Báo Lâm Đồng)

Ngoài các công trình lớn, Lý Sơn còn được định hướng phát triển hệ thống phố đi bộ, chợ đêm, công viên ven biển, bãi tắm nhân tạo và các không gian vui chơi giải trí. Những hạng mục này có thể tạo thêm hoạt động cho du khách sau khi kết thúc hành trình tham quan trong ngày. Thay vì chỉ ngắm cảnh, tắm biển hoặc thưởng thức hải sản, khách du lịch có thể dành nhiều thời gian hơn để khám phá đời sống địa phương, mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ trên đảo.

Đáng chú ý, đề án còn đề cập đến việc phát triển Bảo tàng Địa chất - thám hiểm Lý Sơn, nhằm khai thác câu chuyện hình thành hòn đảo từ hoạt động núi lửa cổ. Nếu được đầu tư bài bản, đây có thể trở thành điểm tham quan dành cho những du khách muốn tìm hiểu vì sao Lý Sơn sở hữu các vách đá, miệng núi lửa và địa hình đặc biệt. Những chuyến đi cũng có thể kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu kiến thức địa chất.

Về mục tiêu phát triển, Quảng Ngãi kỳ vọng đến năm 2030, Lý Sơn đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 900 tỷ đồng.

Theo lộ trình, giai đoạn đến năm 2030, Lý Sơn sẽ ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư. Những hạng mục quy mô lớn như sân bay và cáp treo được định hướng cho giai đoạn sau năm 2030. Dù còn nhiều bước cần thực hiện, những định hướng này cho thấy Lý Sơn đang được kỳ vọng chuyển mình từ điểm đến nổi tiếng với cảnh quan núi lửa và biển đảo thành một trung tâm du lịch đa trải nghiệm trong tương lai

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi