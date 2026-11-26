Ở tuổi 38, diễn viên Lưu Quán Đình lần đầu giành giải Nam chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 63 với vai diễn trong phim Song hỷ. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ ba nam diễn viên được vinh danh tại giải thưởng điện ảnh danh giá của Đài Loan (Trung Quốc), sau hai lần nhận giải Nam phụ xuất sắc.

Chiến thắng tại Kim Mã 2026 không chỉ là dấu mốc mới trong sự nghiệp của Lưu Quán Đình mà còn mang ý nghĩa đặc biệt sau quãng thời gian khó khăn. Anh từng có những chia sẻ xúc động khi nhận giải. Nam diễn viên xin phép được phát biểu trong 2 phút, nhiều hơn so với thời gian quy định.

Anh xúc động cho biết: "Tôi đã theo học ngành biểu diễn năm 18 tuổi, đến nay 38 tuổi. Trong 20 năm qua, có lúc tôi đã nhiều lúc hoài nghi bản thân, hoang mang. Tôi từng băn khoăn không biết có nên cố gắng hết sức, dành toàn tâm toàn ý cho công việc diễn xuất. Nhưng sau cùng tôi muốn nói cùng với những người đang nỗ lực trên con đường này như mình, rằng chúng ta cần phải ngẩng cao đầu để tự hào giới thiệu nghề nghiệp của mình. Mọi người hãy cùng cố gắng!"

Lưu Quán Đình xúc động phát biểu khi nhận giải. (Ảnh chụp màn hình)

Xuất hiện tại tiệc mừng sau lễ trao giải, Lưu Quán Đình chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Anh tiết lộ năm ngoái gần như không có nhiều công việc, trong khi con trai đầu lòng vừa chào đời. Áp lực kinh tế và trách nhiệm gia đình khiến nam diễn viên nhiều lần hoài nghi lựa chọn nghề nghiệp của mình, thậm chí nghiêm túc nghĩ đến chuyện trở về quê nhà Bình Đông để tiếp quản công việc kinh doanh đậu hũ của cha mẹ.

Mẹ và em gái đến buổi lễ cổ vũ nam diễn viên. (Ảnh chụp màn hình)

Lưu Quán Đình cho biết, dù từng nhận được nhiều giải thưởng, anh vẫn thường xuyên nghi ngờ năng lực bản thân. Nam diễn viên cho rằng những thành tích đạt được đôi khi đến từ may mắn khi gặp được kịch bản tốt và có cơ hội làm việc cùng những đồng nghiệp tài năng, thay vì hoàn toàn nhờ năng lực cá nhân.

Trong giai đoạn chông chênh đó, vợ anh là nữ diễn viên Tôn Khả Phương trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng. Cô thường xuyên động viên chồng, nhắc anh rằng anh rất giỏi và xứng đáng với những thành quả đạt được. Lưu Quán Đình cũng bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực của vợ khi cô phải cân bằng cuộc sống gia đình, chăm sóc con nhỏ và tìm kiếm cơ hội trở lại với công việc diễn xuất.

Tại lễ trao giải, vì quá hồi hộp, nam diễn viên thừa nhận có lúc đầu óc trống rỗng, suýt quên những lời phát biểu đã chuẩn bị. Anh cũng quên nhắc tên vợ trong phần cảm ơn. Ngay sau khi xuống sân khấu, Lưu Quán Đình đã gọi điện cho Tôn Khả Phương để bù đắp. Trước đó, trong thời gian quảng cáo của chương trình, anh cũng gửi lời nhắn thoại đến vợ: "Dù lát nữa anh có đoạt giải hay không, anh vẫn mãi yêu em và Tiểu Thái Dương".

Nhân vật của Lưu Quán Đình trong phim Song hỷ đã mang về tượng vàng cho anh. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, nam diễn viên sinh năm 1988 bày tỏ mong muốn tổ chức một lễ cưới bù với vợ. Hai người từng bàn bạc về việc này nhưng liên tục phải trì hoãn vì công việc. Anh hy vọng trong tương lai có thể tổ chức một buổi lễ đơn giản, ấm cúng để kỷ niệm cuộc hôn nhân của cả hai.

Khi được hỏi về kế hoạch sinh thêm con, Lưu Quán Đình chưa chuẩn bị tinh thần vì vẫn nhớ những vất vả mà vợ đã trải qua trong quá trình mang thai, sinh con và chăm sóc gia đình. Nam diễn viên cho biết bản thân không thể hiểu hết những hy sinh của người phụ nữ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho vợ và tất cả những người mẹ.