1.003 người thiệt mạng, 5.400 người bị thương, 1,2 triệu người rời bỏ nhà cửa:  Indonesia hoang tàn sau đại thảm họa

14-12-2025 - 12:59 PM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 1.003 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Indonesia, theo thông tin từ lực lượng cứu hộ công bố.

Thảm họa xảy ra tại đảo Sumatra, khu vực phía tây bắc Indonesia, trong suốt hai tuần qua. Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết, ngoài số người tử vong, hơn 5.400 người khác đã bị thương trong đợt thiên tai nghiêm trọng này.

Những trận mưa lớn kéo dài được đánh giá là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Sumatra trong những năm gần đây. Trước đó, khu vực này từng hứng chịu thảm họa sóng thần năm 2004 tại tỉnh Aceh, nằm ở cực bắc của hòn đảo.

1.003 người thiệt mạng, 5.400 người bị thương, 1,2 triệu người rời bỏ nhà cửa:  Indonesia hoang tàn sau đại thảm họa- Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Giới chức Indonesia cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi hiện vẫn còn 218 người đang mất tích. Trên diện rộng, thiên tai đã buộc khoảng 1,2 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn tại các khu sơ tán tạm thời.

Sự bức xúc đang gia tăng trong cộng đồng các nạn nhân lũ lụt, khi nhiều người phàn nàn về tiến độ cứu trợ còn chậm chạp.

Phát biểu ngày 13/12, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết tình hình đang dần được cải thiện, nhiều khu vực từng bị cô lập nay đã có thể tiếp cận.

“Ở một số nơi, do điều kiện tự nhiên và địa hình, đã xảy ra những chậm trễ nhất định. Tuy nhiên, tôi đã trực tiếp kiểm tra các điểm sơ tán, điều kiện sinh hoạt ở đó là tốt, các dịch vụ được đảm bảo và nguồn cung lương thực đầy đủ,” ông Prabowo nói sau chuyến thăm huyện Langkat, tỉnh Bắc Sumatra.

Theo ước tính ban đầu, chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới 51,82 nghìn tỷ rupiah (tương đương khoảng 81 nghìn tỷ đồng). Dù vậy, chính phủ Indonesia hiện vẫn bác bỏ các đề xuất kêu gọi hỗ trợ quốc tế.

Nguồn: SCMP

Theo Phạm Trang

Đời sống và Pháp luật

