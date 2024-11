106 đơn hàng trang sức vàng và kim cương trị giá hơn 28 tỷ đồng được mua online với giá chỉ hơn 300.000: Cảnh sát vào cuộc điều tra, tóm gọn kẻ lừa đảo

Vào tháng 11/2017, Văn phòng Công an thành phố An Lục, Hồ Bắc, nhận được báo cáo cho biết nền tảng mua sắm trực tuyến đã bị tin tặc tấn công. Từ ngày 17 - ngày 24 /10, hacker đã xâm nhập website trên và đặt 106 đơn hàng trang sức quý giá với giá chỉ 1 NDT/ đơn hàng.

Tuy nhiên, phải đến tháng 11, nền tảng mua sắm trực tuyến trên mới phát hiện ra sự việc và trình báo với cảnh sát địa phương. Họ cho biết số trang sức bị “lấy cắp” có tổng giá trị lên đến 8 triệu NDT(hơn 28 tỷ đồng), chủ yếu là trang sức vàng, ngoài ra còn có kim cương rời. Tuy nhiên, chúng đã được xuất kho và giao đi với giá 106 NDT (hơn 300.000 đồng)

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát An Lục đã huy động lực lượng để thành lập đội đặc nhiệm, thực hiện công tác điều tra. Lưu Dương, đội trưởng Đội An ninh mạng thuộc Cục Công an thành phố An Lục, cho biết đây là lần đầu tiên cảnh sát trong đội đặc nhiệm gặp phải trường hợp như vậy. Vì thời điểm phát hiện hành vi phạm tội đã trôi qua nửa tháng nên rất khó để họ thu thập dữ liệu và phá án. Đồng thời, hacker cũng đã sử dụng nhiều danh tính ảo để thực hiện hành vi phạm tội, việc này đã gây trở ngại lớn cho công tác điều tra.

Để tìm ra thủ phạm, đội cảnh sát đặc nhiệm đã tới Bắc Kinh, Nội Mông, Hà Bắc, Thiên Tân, Liêu Ninh, Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, Quảng Đông và các tỉnh khác, điều tra hơn 100 tài khoản tại hơn 20 ngân hàng, và truy xuất hơn 10 triệu bản ghi các loại thông tin dữ liệu.

Vào ngày 28/2/2018, cảnh sát của đội đặc nhiệm đã phát hiện ra một thông tin giao dịch trực tuyến có giá trị ở Chiết Giang, tương ứng với những manh mối thu được trước đó. Sau khi xâu chuỗi các dữ liệu, mọi nghi ngờ của cảnh sát đều đổ dồn về đối tượng họ Trương, một người đàn ông đến từ huyện Vân Mộng thuộc tỉnh Hồ Bắc.

Phía cảnh sát cho biết 104/106 giao dịch đã thực hiện đều được giao tại cổng chợ vật liệu xây dựng ở An Lục. Nghi phạm họ Trương đã nhận hàng tại địa điểm này trong 3 ngày liên tiếp. Vào ngày 2/3, dựa trên những manh mối có được trước đó, cảnh sát An Lục xác định đối tượng này cũng chính là hacker đã tấn công website trang sức và “mua” số lượng trang sức với giá cực bèo.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo phía cảnh sát, đối tượng Trương, 26 tuổi, từng bị kết án 1 năm 6 tháng tù vào năm 2016 vì tội lừa đảo trên Internet. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát xác định Trương là thủ phạm thì cũng là lúc hắn “mất tích” không dấu vết. Đúng lúc đó, cảnh sát An Lục trong một vụ án khác đã bắt giữ được 3 nghi phạm chuyên đánh cắp, mua bán dữ liệu thông tin cá nhân trái phép. Vụ việc này đã mang đến bước ngoặt lớn cho vụ án đang điều tra.

Theo đó, đối tượng họ Trương cũng từng mua một lượng lớn CCCD, thẻ ngân hàng và các thông tin người dùng quan trọng khác thông qua 3 đối tượng trên. Từ đây, cảnh sát truy ra được tung tích của Trương thông qua những danh tính mà hắn từng sử dụng và tiến hành bắt giữ đối tượng này khi hắn đang ở Thâm Quyến.

Qua thẩm tra, đối tượng họ Trương cho biết anh ta đã dùng nhiều “danh tính” khác nhau để phạm tội và tiết lộ nơi giấu số đồ trang sức đã “trộm” được. Cảnh sát dựa theo những thông tin mà đối tượng này cung cấp đã tìm thấy và thu giữ tổng cộng 20kg sản phẩm vàng, kim cương rời và các vật có giá trị khác. Vụ việc sau đó tiếp tục được cảnh sát mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

(Theo Sina)