11 lối sống sẽ thành xu hướng năm 2023: Đã đến lúc trò chuyện với người lạ, nói không với cafe và trau dồi một kỹ năng hữu ích bất ngờ trong thời kỳ lạm phát

1. Không còn “vibes”

Theo The New York Times, từ “Vibes” (tạm dịch: năng lượng, cảm xúc) đã bị “lạm dụng quá mức một cách bực bội”. Nhiều nhà văn, nhà phê bình đã cố gắng xác định chính xác “vibes” là gì nhưng đều không thành công.

Những năm 2010, từ “mood” (tạm dịch: “tâm trạng”) cũng là một thuật ngữ vô cùng phổ biến và khó để định nghĩa rõ ràng.

Loại bỏ “vibes” sẽ giúp mọi người nhìn nhận xung quanh và đánh giá hoàn cảnh cuộc sống một cách thực tế nhất, thay vì máy móc theo số đông.

2. Sự mềm mại được ưa chuộng

Cuối năm ngoái, nhà thiết kế thời trang Marco Simonetti đăng tải hình ảnh về cửa hàng pop-up sử dụng trí thông minh nhân tạo của Jacquemus và Nike ở khu nghỉ mát trượt tuyết Courchevel của Pháp. Trong đó có BST bao gồm những đôi giày thể thao đan móc và túi xách độn bông.

Buổi trình diễn thời trang mùa xuân 2023 của nhà thiết kế người Đức Jil Sander có những bộ quần áo và ví cầm tay lông vũ. Nghệ sĩ người Anh Lucy Sparrow thiết kế một cửa hàng McDonald's hoàn toàn bằng nỉ trong Triển lãm Nghệ thuật tại Miami (Mỹ) hồi tháng 11/2022.

Video ghi lại quá trình đan vỏ len cho chiếc tai nghe được thực hiện bởi nghệ nhân dệt may Alexandria Masse đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok.

Bộ phim tài liệu Sometimes when we touch (Tạm dịch: “Đôi lúc chúng ta chạm nhau”) vừa lên sóng đã nhận được sự quan tâm lớn. “Đây là năm mà tất cả chúng ta đều trở nên nhẹ nhàng và mềm mại”, Nhà văn Dodai Stewart viết.

3. Nói dối chút cũng không sao

Hầu hết mọi người đều thừa nhận rằng họ chấp nhận những lời nói dối “nho nhỏ” - những lời bịa đặt giúp chúng ta giữ phép lịch sự hoặc thổi phồng một chút sự khen ngợi giúp giải quyết nhiều tình huống khó xử trong cuộc sống.

Tuy vậy, Louis Lucero II, biên tập viên cao cấp của Styles cảnh báo rằng khi thời gian cho người khác thấy “phần nổi của tảng băng dối trá”, sự tranh cãi chắc chắn sẽ nổ ra.

4. Tạm biệt giày có dây

Những mẫu giày lười hot trong năm 2022 dự báo một năm 2023 chúng ta có thể loại bỏ dây giày. Mẫu giày Birkenstock Boston và dép lê UGG bùng nổ trên mạng xã hội TikTok năm ngoái còn dân văn phòng ưa chuộng giày lười, giày ba lê và Mary Janes.

Những đôi giày thể thao đang được bán lại vì nhiều người phát ngán với việc buộc dây giày ngay ngắn trước 9 giờ sáng mỗi ngày.

5. Giảm thiểu sự tiêu cực

Những năm 2016-2022, sự tiêu cực ở khắp mọi nơi với đỉnh điểm là đại dịch Covid-19 cùng những biến động chính trị, kinh tế khiến tâm lý của mọi người trở nên thiếu ổn đinh. Tuy nhiên theo dự đoán của The New York Times, năm 2023 sẽ “ít cực đoan và nhiều niềm vui mỗi ngày hơn” khi mọi người quan tâm đến những điều tích cực thay vì bạo động, xung đột.

6. Kỹ năng may vá thủ công

Tình trạng lạm phát khiến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu sụt giảm mạnh, thời trang nhanh trở nên kém hấp dẫn hơn hẳn thay vào đó là sự đầu tư bền lâu hơn cho quần áo trong năm 2023.

Tuy vậy với những người có thu nhập không quá dư dả để quan tâm đến chiếc áo cổ cao đen trị giá 1.300 USD của The Row thì sự hồi sinh của nghề may quần áo tự làm đáng được mong đợi. May, sửa những món đồ cũ để tạo ra nhiều quần áo mới “độc nhất vô nhị” sẽ mang lại hiệu quả cả về mặt tài chính và thời trang.

Nhiều người quan tâm hơn đến những video chỉ cách “biến hình” áo phông thành váy trên TikTok và cả những buổi trao đổi đồ cũ với tiêu chí “cũ người mới ta”.

7. Thời trang nhái

Mạng xã hội đang giúp mở ra một kỷ nguyên mới về hàng giả trong thời trang. Các phiên bản “dupe” (tạm dịch: “nhái”) của các mẫu phụ kiện nổi tiếng đến từ các thương hiệu Bottega Veneta và Balenciaga được bày bán rộng rãi trên các trang web mua bán nhanh.

Bản chất chu kỳ của thời trang cho thấy rằng chúng ta sẽ chứng kiến nhiều siêu phẩm thời trang giả hơn vào năm 2023. Các đối tượng kinh doanh hàng nhái kiếm lời từ hội chứng cuồng logo và ám ảnh về sự xa xỉ của người tiêu dùng.

8. Chăm sóc tóc quan trọng hơn chăm sóc da

Bỏ thói quen chăm sóc da mặt 12 bước của bạn đi và chú ý hơn đến da đầu của mình. 2023 là năm bạn nên nâng cấp dầu gội và dầu xả, hoặc tìm ra một nhãn hiệu bình dân tốt hơn cho tóc của mình. Sự đầu tư có thể là một chiếc khăn sợi nhỏ hoặc một chiếc lược Denman để tạo độ xoăn, sử dụng kẹp vuốt thay vì chun buộc tóc.

The New York Times gợi ý bạn quan tâm đến những phương pháp tạo kiểu không dùng nhiệt được giới thiệu trên mạng xã hội, mua các sản phẩm tẩy tế bào chết và mặt nạ dưỡng da đầu.

9. Áo hoodie và quần đùi

Ứng cử viên John Fetterman ở Pennsylvania (Mỹ) đã xuất hiện tại nơi vận động tranh cử, tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ với áo hoodie và quần lửng. Không định kiến nào ngăn cản anh chàng diện trang phục ưa thích của mình.

Phóng viên công nghệ Mike Isaac bày tỏ hy vọng sự dũng cảm của Fetterman sẽ thay đổi những định kiến về thời trang, “mang nhiều người trong chúng ta mặc hoodie và quần đủi bước lên sân khấu quốc gia vào năm 2023”.

10. Trò chuyện với người lạ

Thật kỳ lạ khi ai đó bên cạnh trên phương tiên công cộng hoặc tại một nhà hàng bắt chuyện với bạn. Tuy vậy, năm 2023 sẽ đánh dấu sự thay đổi trong cách giao tiếp.

Nhiều người lạ tại nơi công cộng sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau hơn về các vấn đề lớn nhỏ, tạo cảm giác kết nối tất cả mọi người thay vì cảm thấy cô đơn tại nơi đông người. Những ý tưởng mới cũng sẽ được lan truyền mạnh mẽ hơn

11. Nói không với caffeine

Trong năm 2023, caffeine có thể bị loại bỏ khi danh mục đồ uống không có caffeine đang bùng nổ tại Stabucks.

Nhiều influencer sức khỏe đã đăng những nội dung về việc chống lại cảm giác bồn chồn cho caffeine gây ra, cho mọi người thấy một ngày, một tuần và một tháng có cafe của họ sẽ ra sao để khuyến khích cộng đồng theo đuổi lối sống lành mạnh.

