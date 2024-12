Nhiều người tinh ý nhận ra món đồ Hồ Ngọc Hà sắm cho các con: Rất cần khi học tập, giá lại không quá đắt!

Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ lên mạng xã hội những khoảnh khắc hát hò cực kỳ đáng yêu của Lisa trước giờ đi ngủ. Màn trình diễn "You are my sunshine" của cô nhóc 4 tuổi khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, lịm tim và để lại nhiều bình luận ngợi khen.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tinh ý nhận ra món đồ đặc biệt trong phòng ngủ của các con Hồ Ngọc Hà, đó chính là bộ bàn ghế học tập thông minh, chống gù. Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà đã tìm hiểu rất kỹ và luôn đầu tư các trang trang thiết bị học tập cần thiết cho các con.

Nhiều người tinh ý nhận ra bộ bàn ghế học tập chống gù nữ ca sĩ trang bị cho các con

Được biết những năm gần đây, các mẫu bàn ghế học tập chống gù được rất nhiều phụ huynh tìm hiểu, sắm cho con. Bàn ghế học chống gù không chỉ là một bộ đồ nội thất thông thường, mà nó còn được thiết kế để hỗ trợ tư thế ngồi đúng của trẻ.

Các loại bàn ghế này thường có tính năng điều chỉnh độ cao, đảm bảo phù hợp với cơ thể của trẻ khi chúng lớn lên. Bàn ghế được thiết kế sao cho mặt bàn nghiêng nhẹ, giúp trẻ không cần cúi đầu quá sâu khi đọc sách hay viết bài, từ đó giảm nguy cơ gù lưng.

Ghế có phần lưng cao và cong theo dáng tự nhiên của cột sống, cùng với đệm ngồi thoải mái, giúp hỗ trợ lưng và cổ một cách tối ưu.

Thông qua việc ngồi đúng tư thế, trẻ sẽ giảm nguy cơ mắc các vấn đề về xương khớp trong tương lai. Bên cạnh đó, tư thế ngồi đúng còn giúp cải thiện sự tập trung và hiệu suất học tập, bởi khi cơ thể thoải mái, trí óc cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều thương hiệu bàn ghế học chống gù, cung cấp các phân khúc giá khác nhau. Nhiều mẫu bàn ghế có giá 1,5 - 2 triệu đồng trở lên. Đây là mức giá không quá đắt để bảo vệ sức khoẻ cho con.