12 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025, loại rau quen thuộc này đứng đầu

10-08-2025 - 15:18 PM | Sống

Mới đây, Tổ chức Môi trường Hoa Kỳ (Environmental Working Group - EWG) công bố bảng xếp hạng “12 loại rau quả nhiều dư lượng thuốc trừ sâu nhất năm 2025”, và kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

EWG bắt đầu công bố “Hướng dẫn mua sắm an toàn trước dư lượng thuốc trừ sâu” từ năm 2004, dựa trên dữ liệu kiểm nghiệm nông sản không hữu cơ của Chính phủ Mỹ. Mục tiêu không phải để hù dọa, mà để giúp người tiêu dùng tránh mua các loại rau quả có nguy cơ cao, từ đó ăn uống an toàn hơn.

Theo báo cáo năm nay, Top 3 “rau quả bẩn” 2025 gồm: rau bina, dâu tây và cải xoăn (kale). Các vị trí tiếp theo là nho, đào, anh đào, xuân đào (nectarine), lê, táo, mâm xôi đen (blackberry), việt quất (blueberry) và khoai tây. Điều gây sốc là rau bina có mức dư lượng thuốc trừ sâu vượt cả dâu tây và việt quất, vốn từ lâu bị coi là “đại diện nguy hiểm”. Đặc biệt, mâm xôi đen lần đầu được xét nghiệm đã lọt ngay vào danh sách “đen”.

12 loại rau quả "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất năm 2025, loại rau quen thuộc này đứng đầu- Ảnh 1.

Bảng xếp hạng 12 loại rau quả nhiều thuốc trừ sâu nhất 2025 tại Mỹ:

1. Rau bina (spinach).

2. Dâu tây.

3. Cải xoăn (kale).

4. Nho.

5. Đào.

6. Anh đào.

7. Xuân đào (nectarine).

8. Lê.

9. Táo.

10. Mâm xôi đen (blackberry).

11. Việt quất (blueberry).

12. Khoai tây.

Chuyên gia thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc), ông Lý Vãn Bình cho rằng môi trường nông nghiệp ở Mỹ khác với các quốc gia khác, dẫn đến loại sâu bệnh và thuốc trừ sâu sử dụng cũng khác. Vì vậy, người dân không nên hoang mang thái quá, mà quan trọng là biết cách rửa rau quả đúng cách.

Rau quả nên rửa thế nào để giảm dư lượng thuốc trừ sâu?

Rau lá to (rau bina, cải thìa, cải ngọt, cải dầu...): Cắt bỏ gốc vì đây là “ổ chứa” thuốc trừ sâu, sau đó tách từng lá, rửa dưới vòi nước chảy.

Rau lá nhỏ (rau muống, rau càng cua, tần ô...): Ngâm vào chậu nước để lá tự tách ra, rồi rửa lại bằng nước chảy vài phút.

Trái cây nhỏ dạng chùm (dâu tây, nho, nhãn, vải...): Ngâm cả chùm vào nước 3-5 phút để thuốc trừ sâu tan ra, sau đó rửa lại bằng nước chảy và mới cắt cuống.

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Vãn Bình khuyên, nên rửa sơ qua bằng nước, sau đó ngâm 10-20 phút, rồi rửa lại 2-3 lần dưới vòi nước chảy để tăng hiệu quả loại bỏ thuốc trừ sâu. Với trái cây bề mặt sần sùi khó rửa, có thể dùng bàn chải lông mềm kết hợp vòi nước.

Ăn một ít thuốc trừ sâu liệu có hại? Nhiều người nghĩ “ăn một chút cũng không sao” nhưng các nghiên cứu cảnh báo, dư lượng thuốc trừ sâu dù nhỏ nhưng tích lũy lâu dài có thể gây rối loạn nội tiết, tổn thương hệ thần kinh, tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim, tổn thương gen, thậm chí gây sinh non hoặc dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Đừng tin vào “mẹo mạng” như rửa rau bằng muối, baking soda hay giấm, vì chúng không loại bỏ thuốc trừ sâu tốt hơn nước chảy, thậm chí còn khiến thuốc thấm sâu hơn vào rau quả. Cách hiệu quả nhất vẫn là rửa dưới vòi nước chảy, ngâm, rồi rửa lại nhiều lần.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health

5 loại rau quả thải độc gan tự nhiên

Theo Nguyệt Quang

