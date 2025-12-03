Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

12 năm đi xuất khẩu lao động tiết kiệm được 5 tỉ, ngày trở về cô gái trắng tay vì quyết định của bố mẹ

03-12-2025 - 10:02 AM | Sống

Khi quay trở về cô gái đã lập kết hoạch mở một cửa hàng, bắt đầu chặng đường mới ở quê nhà. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo cách không thể ngờ.

Tôi năm nay 30 tuổi. 12 năm trước, khi vừa tròn 18, tôi khăn gói lên đường đi xuất khẩu lao động. Khi đó gia đình khó khăn, bố làm thợ hồ, mẹ làm ruộng, em trai tôi còn học cấp hai. Tôi đi với một ý nghĩ rất đơn giản: “Cố gắng vài năm, giúp bố mẹ đỡ vất vả, lo cho em trai ăn học và dành dụm ít vốn để sau này quay về bắt đầu một chặng đường mới".

Những năm tháng bên xứ người, tôi làm việc gần như không có ngày nghỉ. Lương hàng tháng chỉ để lại 1 khoản rất nhỏ lo sinh hoạt phí bên này còn đầu gửi về quê. Tiền gửi về, một phần đỡ đần bố mẹ lo học hành cho em, một phần nhờ bố mẹ cất giúp để sau này tôi có khoản vốn mở tiệm nhỏ hoặc mua miếng đất. Tính ra 12 năm, tiền tôi nhờ bố mẹ cất giúp khoảng 5 tỉ đồng, là tất cả thanh xuân, mồ hôi, nước mắt và sự chắt bóp từng bữa ăn của mình.

12 năm đi xuất khẩu lao động tiết kiệm được 5 tỉ, ngày trở về cô gái trắng tay vì quyết định của bố mẹ- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Có một ngày, em trai tôi gọi điện báo sẽ cưới vợ. Nó nói mong tôi có mặt trong ngày trọng đại của nó, đã lâu quá rồi chị em tôi chưa gặp nhau. Tôi mừng lắm và nghĩ có lẽ đã đến lúc mình về. 12 năm nơi đất khách đã đủ. Tôi muốn được sống gần gia đình, bắt đầu hành trình mới ở quê nhà. Thế là tôi xin nghỉ hẳn và quyết định về luôn, lần này không quay lại nước ngoài nữa.

Ngày tôi về, bố mẹ mừng lắm. Nhà cửa khang trang hơn xưa rất nhiều, cổng mới, sân lát gạch sạch sẽ. Tôi cứ nghĩ: “Chắc bố mẹ làm ăn được, hoặc em trai cũng phụ giúp phần nào.” Tôi không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy vui khi thấy gia đình có cuộc sống đỡ vất vả.

Đám cưới em diễn ra rộn ràng. Nó mặc vest bảnh bao, dẫn vợ mới bên cạnh. Họ hàng ai cũng khen “Nhà cửa đẹp quá, vợ chồng trẻ có phúc.” Tôi đứng nhìn mà lòng rưng rưng. Bấy nhiêu năm xa quê, cuối cùng mọi thứ đều ổn rồi.

Cho đến sau đám cưới hai hôm. Tôi hỏi mẹ về khoản tiền tôi gửi những năm qua để tính chuyện mở tiệm nhỏ ở quê. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt chùng xuống. Tôi thấy lạ, nên hỏi lại. Lúc ấy bố tôi mới thở dài: “Tiền của con… bố mẹ dùng hết rồi. Dùng để xây nhà, mua đồ đạc, rồi lo đám cưới cho em trai con".

Tôi đứng chết lặng. Từng chữ như rơi xuống, nặng nề đến nghẹt thở. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi: “Bố mẹ dùng hết mà không nói với con một lời? Sao lại làm vậy?”

Mẹ bật khóc, nói trong tiếng nấc: “Bố mẹ nghĩ… con đi làm cực khổ quá, không muốn con lo lắng. Với lại… con gái rồi cũng đi lấy chồng, còn em trai con là trụ cột. Bố mẹ muốn lo cho nó căn nhà ổn định.”

Tôi không biết mình đã im lặng bao lâu. Cả cuộc đời đi lao động nước ngoài của tôi, từng đồng gửi về với tất cả hy vọng, giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Em trai tôi biết chuyện, ngập ngừng xin lỗi. Nó nói không hề hay biết bố mẹ dùng tiền của tôi. Nhưng ngay cả trong lời nói ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự… quen thuộc. Như thể việc bố mẹ dành hết cho con trai là chuyện không có gì quá bất thường.

Tối hôm đó, tôi nằm trong phòng mà cả người run lên. Không phải vì tiếc tiền, mà vì niềm tin của mình bị rơi vỡ. Suốt 12 năm, tôi luôn nghĩ mình đang xây dựng tương lai cho cả nhà. Nhưng hóa ra tương lai ấy… không có phần của tôi.

Những ngày sau đó, tôi chuyển sang ở nhờ nhà bạn cũ để có không gian suy nghĩ. Bố mẹ nhiều lần gọi xin tôi tha lỗi, nói đã trót dại, mong tôi hiểu. Tôi không trách họ, nhưng tôi cần thời gian để tự chữa lành.

Tôi bắt đầu tìm việc làm tại quê, dự định học thêm một nghề mới. Khó khăn đấy, nhưng ít nhất đây là con đường của chính tôi.

Một buổi tối, mẹ nhắn tin: “Coi như tiền đó bố mẹ vay con. Khi nào con bình tâm, về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé.”

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu. Tôi không trả lời. Câu chuyện của tôi chưa có kết thúc. Nhưng tôi tin, hành trình làm lại ở tuổi 30 vẫn chưa muộn.

(Tâm sự của độc giả)

9 năm đi làm xa gửi về 6,6 tỷ đồng nhưng mẹ khẳng định “không nhận được đồng nào”, tôi về quê phát hiện sự thật cả đời không thể quên

Theo Kim Tiền

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này Nổi bật

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh Nổi bật

Quyết định giúp tài xế dịch vụ tại Hà Nội bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm

Quyết định giúp tài xế dịch vụ tại Hà Nội bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm

10:00 , 03/12/2025
Nữ sinh 2004 từ trường làng vươn ra biển lớn: Khi “trái tim sư tử” kiến tạo bản thân từ bản lĩnh tuổi trẻ

Nữ sinh 2004 từ trường làng vươn ra biển lớn: Khi “trái tim sư tử” kiến tạo bản thân từ bản lĩnh tuổi trẻ

10:00 , 03/12/2025
Tiểu thuyết cũng không dám viết: Nam sinh điển trai đỗ 11 chương trình Tiến sĩ từ năm 22 tuổi, từng thực tập ở Stanford, GPA gần tuyệt đối!

Tiểu thuyết cũng không dám viết: Nam sinh điển trai đỗ 11 chương trình Tiến sĩ từ năm 22 tuổi, từng thực tập ở Stanford, GPA gần tuyệt đối!

09:10 , 03/12/2025
Phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn, thân quặng sâu 1.250m: Chính quyền lập tức phong tỏa toàn khu vực

Phát hiện mỏ vàng hơn 1.400 tấn, thân quặng sâu 1.250m: Chính quyền lập tức phong tỏa toàn khu vực

08:10 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên