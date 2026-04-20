12.000 người dân Hà Nội có cơ hội nhận vé miễn phí 1 sự kiện đặc biệt đúng ngày 28/4

Người dân Hà Nội sẽ có cơ hội nhận 12.000 vé miễn phí để tham dự chương trình “Âm Vang Tổ Quốc” thông qua hình thức đăng ký trên ứng dụng TGDV. Đây là thông tin chính thức vừa được Ban Tổ chức công bố trong bối cảnh chương trình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn từ cộng đồng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tối 28/4/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”, mở màn chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội kết hợp cùng Công ty CP NetMedia tổ chức.

Toàn cảnh sân khấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình - nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”. Ảnh: Ban tổ chức

Theo Ban Tổ chức, “Âm Vang Tổ Quốc” là chương trình được triển khai theo hình thức xã hội hóa, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo khán giả ngay từ khi thông tin đầu tiên được giới thiệu. Sức hút của chương trình đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, với hàng chục nghìn lượt truy cập và tìm kiếm thông tin mỗi ngày. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ cũng như sự kỳ vọng lớn mà công chúng dành cho sự kiện.

Nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân có thể tiếp cận và tham dự chương trình, Ban Tổ chức quyết định dành tặng 12.000 vé miễn phí cho khán giả đăng ký qua ứng dụng TGDV. Đây được xem là cơ hội đặc biệt để người dân Thủ đô trực tiếp hòa mình vào không khí của một chương trình nghệ thuật được kỳ vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn.

VÉ MIỄN PHÍ bao gồm cả vé Đứng và vé Ngồi (số lượng có giới hạn) dành cho khán giả mong muốn tham dự chương trình được phát hành qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). Vé này hoàn toàn miễn phí và không thu bất kỳ khoản chi phí nào dưới mọi hình thức.

Theo thông báo trước đó của ban tổ chức, lộ trình mở cổng đăng ký vé trực tuyến thành 4 đợt cụ thể như sau:

Bên cạnh số vé miễn phí, Ban Tổ chức cũng quyết định mở bán thêm 10.000 vé dành cho những khán giả không kịp đăng ký hoặc chưa may mắn nhận được vé tặng nhưng vẫn mong muốn tham gia chương trình. Thông tin chi tiết về cổng mở bán sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, số lượng vé còn lại sẽ được Ban Tổ chức sử dụng để gửi tặng, gửi mời tới các cơ quan, ban ngành, tổ chức xã hội và các đơn vị đồng hành. Việc phân bổ vé theo nhiều hình thức khác nhau được đánh giá là giải pháp phù hợp nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận chương trình cho nhiều nhóm khán giả.

Với quy mô phát hành vé lớn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Ban Tổ chức, “Âm Vang Tổ Quốc” được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện nổi bật, thu hút đông đảo người dân Hà Nội tham dự. Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn hứa hẹn mang đến những cảm xúc tự hào, góp phần tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ trong lòng khán giả Thủ đô.

Theo đơn vị tổ chức, concert “Âm vang Tổ quốc” dự kiến có khoảng 40.000 khán giả tham dự, với hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia biểu diễn. Chương trình bắt đầu từ 20h ngày 28/4. Phần đầu được truyền hình trực tiếp trên VTV1, trong khi phần hai phát trên VTVgo. Đáng chú ý, phần cuối sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực sân vận động. Điều này đồng nghĩa, không khí lễ hội sẽ không chỉ gói gọn trong khán đài, mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra toàn bộ khu vực Mỹ Đình và các vùng lân cận.

