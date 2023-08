13 thương hiệu cưới nổi tiếng "quy tụ" tại triển lãm cưới đặc biệt: Điểm đến là khách sạn đẳng cấp tại Hồ Tây

Ngày 27/8, Fall In Love – triển lãm cưới được lấy cảm hứng về mùa thu Hà Nội và tình yêu đôi lứa, đã diễn ra tại khách sạn 5 sao sang trọng tọa lạc tại Hồ Tây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các cặp đôi trẻ.

Với mong muốn truyền tải thông điệp về hình ảnh hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời, Fall In Love chính là nơi lý tưởng để các cặp đôi đang lên kế hoạch đám cưới trong mơ của mình tham khảo nhiều thương hiệu dịch vụ cưới sang trọng, đẳng cấp và chất lượng.

Được tổ chức tại khách sạn 5 sao sang trọng “L7 West Lake Hanoi by LOTTE”, triển lãm quy tụ hơn 13 gian hàng với rất nhiều thương hiệu cưới đình đám như: VOAN Wedding & Event Consultants, Linh Nga Bridal Hà Nội, Tada Wedding Film, Fancy Wedding & Event, Plannie Studio, Alexandrite Bridal, Luci LiLy Bridal, Kin Đoàn Make Up, Lavita Wedding & Event, Văn Hùng Tailor, DEZI, Hà Cúc, The Decorators.

Đặc biệt, Fall In Love chính là triển lãm cưới đầu tiên của thương hiệu khách sạn nước ngoài “L7 West Lake Hanoi by LOTTE”. Đây được xem là không gian tuyệt vời dành cho các cặp đôi muốn tổ chức một bữa tiệc sang trọng và ấm cúng trong nhà. Không gian tinh tế của phòng tiệc Ballroom với sức chứa lên đến 400 người ghi điểm bởi trang bị hệ thống âm thanh, màn hình Led hiện đại chuẩn 5 sao.

Tại triển lãm này, các cặp đôi được tận mắt chiêm ngưỡng phòng tiệc mẫu bao gồm các hạng mục cổng hoa, bàn lễ tân, photobooth, đường dẫn, phông nền sân khấu và chứng kiến một lễ cưới mẫu tại sự kiện. Cặp đôi chính tại Wedding Fair đã yêu nhau gần 2 năm và chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Bên cạnh đó, các gian hàng triển lãm được sắp xếp, trang trí đẹp mắt và dàn dựng công phu như một buổi tiệc cưới.

Không chỉ tham gia trải nghiệm, các cặp đôi còn nhận được thông tin tư vấn chuyên sâu bởi các nhà mốt, chuyên gia trong ngành dịch vụ lễ cưới. Những chuyên gia này sẽ giúp các cặp đôi yên tâm hơn trong việc lựa chọn lễ phục, hoa cưới, cùng những công đoạn khác… cho ngày trọng đại trở nên trọn vẹn hơn. Chưa hết, khách tham dự có cơ hội nhận các phần thưởng hấp dẫn tới từ các nhà tài trợ như nhiều voucher liên quan tới wedding hay một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng hướng Hồ Tây tại khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE.

Toàn bộ không gian triển lãm cưới được trang hoàng bởi hai tone màu vàng, tím đặc trưng, sang trọng. Các dãy bàn tư vấn được sắp xếp hài hòa với không gian trưng bày váy cưới và gian hàng mẫu từ các thương hiệu. Đảm bảo vừa mang lại sự riêng tư để các cặp đôi tự do trao đổi những nguyện vọng về ngày cưới trong mơ cùng chuyên gia tư vấn tại bàn, vừa đủ khoảng không gian trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày mẫu sản phẩm, dịch vụ từ các thương hiệu cao cấp.

Tọa lạc tại trung tâm khu vực Tây Hồ (Hà Nội), Khách sạn L7 West Lake Hanoi By Lotte nằm trong Lotte Mall West Lake Hà Nội – khu phức hợp trung tâm mua sắm lớn nhất tại Việt Nam với tổng diện tích lên tới 353.700m2.

Được định vị là thương hiệu khách sạn thời thượng mang phong cách hiện đại và không gian đầy sáng tạo, khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE sở hữu 264 phòng khách sạn và 192 căn hộ dịch vụ. Đây là khách sạn thứ tư của thương hiệu L7 HOTELS BY LOTTE và là khách sạn 5 sao đầu tiên hoạt động tại nước ngoài. L7 West Lake Hanoi by LOTTE cũng là không gian trong mơ của rất nhiều đám cưới hạnh phúc, hiện đại, cũng là thiên đường lý tưởng để các cặp đôi tỏa sáng trong ngày vui nhất cuộc đời.