Chuyện bà mẹ đi đu anh trai cùng con gái

Không phân biệt tuổi tác

Hai đêm diễn của chương trình Anh trai say hi chính thức khép lại để lại nhiều dư âm cho khán giả , người hâm mộ tại Thủ đô. Có thể nói hiếm có chương trình nào dù tổ chức đến hai đêm diễn gần nhau lại có khả năng lấp gần hết sân vận động Mỹ Đình (sức chứa lớn nhất khoảng 40.000 khán giả).

Anh trai say hi concert day 4 (ngày 9/12) kết thúc lúc 23h nhưng phần lớn khán giả vẫn lưu luyến, cố gắng nán lại với 29 anh trai. Người hâm mộ đứng ở khu vực sát sân khấu nhất là những người ở lại lâu nhất.

Anh trai say hi concert day 4 thu hút hàng vạn khán giả tham dự.

Rời sân vận động với nhiều cảm xúc, chị Trần Thị Bích Liên (41 tuổi, Hà Nội ) sẵn sàng săn vé concert day 5 nếu chương trình thực hiện ở Hải Phòng. Chị Liên cùng gia đình (4 người) tốn gần 20 triệu đồng để mua vé xem cả hai đêm của Anh trai say hi concert ở Hà Nội.

"Tôi chi khoảng 17 triệu đồng, tương đương gần một tháng lương của mình để đưa cả gia đình đến đây xem show. Tôi thích MC Trấn Thành nhất và mong muốn đến sân để ủng hộ Anh Tú Atus, Đức Phúc. Tính cách của họ trong chương trình là điều tôi ấn tượng nhất", chị Trần Thị Bích Liên cho biết.

Khán giả sẵn sàng chi hàng triệu đồng để đu thần tượng.

Những gương mặt đứng tuổi xuất hiện khá nhiều ở Anh trai say hi concert ở Hà Nội, phần nào thể hiện sức hút của chương trình khi quy tụ khán giả ở nhiều độ tuổi. Chị Fanny (Hong Kong, Trung Quốc) vượt ngàn cây số để đu thần tượng. Có lẽ chị là một trong những người hâm mộ đặc biệt nhất của Anh trai say hi concert ở Hà Nội. Chị Fanny hâm mộ anh trai Quân A.P và sẵn sàng chi tiền để đu thần tượng.

"Tôi đến Việt Nam vài ngày trước khi concert diễn ra và mong muốn tham gia cả hai đêm diễn. Trong ngày đầu tiên tôi trải nghiệm ở hạng vé đứng. Tuy nhiên, vị trí này vẫn khá xa nên tôi đã đặt lại vé để đứng gần thần tượng hơn. Một bạn trong FC đã đặt vé giúp tôi. Tôi rất hâm mộ Quân nên mong muốn được đến gặp và nghe Quân hát", chị Fanny chia sẻ.

Chị Fanny cho biết không quá lo lắng về những sự cố, rủi ro của đêm diễn trước. Với chị, đó đều là tình huống khá hy hữu, khó tránh khỏi khi sự kiện có quá đông người.

Ủng hộ con đu thần tượng

Có lẽ đã qua rồi thời bố mẹ cho rằng việc đu thần tượng là "lố lăng, "lốc bịch", "không hiểu chuyện". Tại sân vận động Mỹ Đình những ngày qua ngoài những anh, chị U40, U50 tham dự concert không khó để bắt gặp hình ảnh bố, mẹ hoặc cả bố cả mẹ đưa con đi đu thần tượng. Với họ đây không chỉ là cách ủng hộ, đồng hành cùng con trên con đường trưởng thành mà còn là phương thức để hiểu con hơn.

Nhà cách sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không xa, ba mẹ con chị Phạm Thị Kim Dung (51 tuổi, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội) thong thả đi bộ xem show Anh trai say hi tối 9/12.

“Hai chị em đã trải nghiệm hạng fanzone vé đứng có giá thành nhưng hôm nay vẫn muốn đi tiếp. Tôi đưa các con đi và mua hạng bình dân. Tôi có thể mua hạng VIP nhưng thấy không cần thiết", chị Kim Dung nói.

Là mẹ đơn thân, chị Kim Dung quan trọng việc gắn kết với hai con gái, tích cực làm bạn với con. Có nhiều ý kiến nói việc “đu” thần tượng là lãng phí tiền bạc, thời gian, chị Dung cho rằng con cái cần không gian phát triển, chị ủng hộ sở thích cá nhân và đồng hành cùng hai con.

Chị Kim Dung luôn cố gắng đồng hành cùng các con trong mọi hoạt động trong cuộc sống.

“Trẻ con phải để cho các cháu phát triển, học tập cũng cần lúc nghỉ ngơi. Tôi cũng có thần tượng, các cháu cũng vậy. Những bậc phụ huynh trẻ hay trung tuổi như tôi nên gần gũi với con nhiều hơn. Tính tôi tích cực, trên mọi nẻo đường các con đi đều có mẹ”, chị Kim Dung nói.

Công việc điều hành doanh nghiệp bận rộn song chị vẫn cố gắng sắp xếp sớm về tham gia nhạc hội cùng con. Những ngày lễ Tết hay dịp đặc biệt, ba mẹ con đưa nhau đi chơi, tham gia nhiều sự kiện âm nhạc. Gần nhất chuyến đi của ba mẹ con là show âm nhạc tại Đà Lạt.

“Tôi từng cùng các con đi nhiều sự kiện âm nhạc, rất đông người, quy mô lớn, bài bản. Tôi thấy concert show Anh trai có sở vật chất tốt, công cụ sẵn sàng, nên không quá lo lắng vấn đề an toàn cho các con”, chị Kim Dung cho biết.

Chị không ngại những ánh nhìn, sự đánh giá của người khác về mình khi "có tuổi" mà vẫn đu thần tượng. Chị Dung khẳng định ở độ tuổi nào nhu cầu được giải trí, được thưởng thức âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật là nhu cầu thích đáng.

"Chúng ta không nên phân biệt mà cần có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề này. Nghệ thuật là không biên giới, vậy nên khi còn đủ tuổi, đủ sức, tôi vẫn cố gắng tham gia những hoạt động, đêm diễn như thế này", chị Kim Dung nêu.

Ngoài ra, với một số phụ huynh không thể đồng hành cùng con trong những đêm diễn này, họ sẵn sàng chi tiền để con tham dự cùng bạn bè. Việc ngăn cấm hay không ủng hộ con đu thần tượng như những năm trước đây trở nên ít dần. Điều này cũng dễ hiểu khi ai cũng cần chỗ dựa tinh thần hoặc những hoạt động giải trí lành mạnh.