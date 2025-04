Bốc trúng biển số xe siêu hiếm và đắt đỏ đuôi “888”, người phụ nữ chỉ do dự đúng 5 giây rồi lập tức đòi hủy: Lý do không ai ngờ

Vào cuối năm 2024 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một nữ chủ xe đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội khi may mắn bốc trúng biển số “888”. Đây là con số đẹp, có ý nghĩa khá tốt theo phong thủy, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, người phụ nữ này chỉ do dự trong chốc lát rồi quyết định từ bỏ.

Hành động này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng, với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô gái “có phúc mà không biết hưởng”, nhưng cũng có người bày tỏ sự tán thưởng và cho rằng quyết định này vô cùng sáng suốt.

Ẩn sau câu chuyện tưởng chừng đơn giản ấy là nhiều yếu tố cần cân nhắc liên quan đến giá trị và rủi ro của các loại biển số đặc biệt.

Các biển số đẹp như “888” từ lâu đã được đông đảo mọi người yêu thích, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh, hướng đến những ý nghĩa may mắn về mặt phong thủy. Những con số đẹp như vậy nếu xuất hiện trong buổi đấu giá thường sẽ được ấn định với mức giá khá cao.

Lấy ví dụ, tại Việt Nam, biển số xe ô tô Thái Nguyên 20A-686.88 từng được đưa ra đấu giá thành công ngày 22/9/2023 với giá 560 triệu đồng. Biển số khác là 20A - 688.88 lên sàn ngày 21/9/2023 và trúng đấu giá mức 1,2 tỷ đồng.

Quay trở lại câu chuyện ở Trung Quốc, đối với nhiều người giàu, sở hữu biển số đẹp là biểu tượng của địa vị và sự thành đạt, thể hiện đẳng cấp cũng như tiềm lực tài chính cá nhân. Tuy nhiên, đằng sau mức giá đắt đỏ ấy là những rủi ro mà không phải ai cũng có thể gánh chịu.

Chiếc xe của người phụ nữ này chỉ là một dòng xe gia đình phổ thông, trị giá khoảng vài trăm ngàn NDT. Nếu kết hợp với một biển số có giá trị lên đến hàng triệu NDT như “888”, sự chênh lệch rõ rệt này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.

Về mặt an toàn, một biển số quá nổi bật dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Trước đây đã từng có không ít vụ trộm biển số của các xe hạng sang, bởi những biển số đẹp thường được xem như biểu tượng của sự giàu có – điều dễ khiến kẻ gian nhòm ngó.

Một vấn đề nan giải khác là nguy cơ bị làm giả biển số. Do giá trị và độ nổi bật cao, biển số đẹp thường có nguy cơ bị sao chép trái phép. Khi đó, chủ xe thật có thể sẽ bị “oan uổng” với hàng loạt giấy phạt vi phạm giao thông và phải tốn thêm thời gian, công sức để chứng minh sự trong sạch của mình.

Nếu xảy ra vấn đề liên tục, điều đó cũng làm tăng áp lực tâm lý cũng như chi phí thời gian cho chủ xe.

Chia sẻ với Sohu, một nhân viên cơ quan quản lý xe tại Giang Tô cho biết đã tiếp xúc với nhiều trường hợp rắc rối liên quan đến biển số đẹp, từ việc xe bị trầy xước, bị làm giả biển số, cho đến bị kiểm tra liên tục… Chính vì thế, họ hiểu rõ những phiền toái mà biển số "quý hiếm" có thể gây ra cho chủ xe trong cuộc sống hàng ngày.

Vì vậy, có người đánh giá cao quyết định từ chối biển số “888” của nữ chủ xe, xem đây là một lựa chọn tỉnh táo, tránh được nhiều rắc rối tiềm ẩn về sau.

Trên thực tế, không thiếu những trường hợp chủ xe vì đam mê biển số đẹp mà sau này phải hối hận.

Một người bình thường từng bỏ ra số tiền lớn để mua biển số đẹp, nhưng sau đó lại luôn sống trong nỗi lo. Khi đỗ xe, anh ta phải chọn chỗ có camera giám sát để tránh bị trộm biển. Mỗi lần đi công tác xa hay không sử dụng đến xe lâu ngày, anh ta thậm chí còn phải tháo biển số cất kỹ vì sợ xảy ra chuyện. Dù cẩn thận như vậy, anh ta vẫn thường xuyên gặp phải đủ loại rắc rối không tên, cuối cùng vẫn phải đổi sang biển số thường để có lại cuộc sống lái xe yên bình.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, thay vì một biển số hiếm và có giá trị cao, họ sẽ ưu tiên các yếu tố khác như dễ nhớ, dễ nhìn, khó bị làm giả…

“Với tôi, biển số đẹp nhất là một biển số dễ nhớ. Điều này sẽ giúp tránh được những phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày khi cần nhớ hay cung cấp thông tin xe.”

“Tôi thì thích những biển số quá nổi bật. Một biển số khiêm tốn sẽ giúp xe ít bị chú ý, giảm thiểu rủi ro khi lưu thông trên đường.”

“Tôi thấy tốt nhất là tránh những tổ hợp số dễ gây hiểu nhầm hoặc bị nhìn nhầm, nhằm hạn chế rắc rối có thể xảy ra vì lỗi thị giác hoặc hiểu sai thông tin khi tham gia giao thông.”

Về quyết định từ chối biển số “888” của nữ chủ xe ở Trung Quốc, đây rõ ràng là một hành động cá nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. So với việc phải đối mặt với rủi ro an toàn, phiền toái pháp lý và nguy cơ bị giả mạo, việc chọn một biển số phổ thông phù hợp với giá trị chiếc xe và nhu cầu sử dụng cá nhân sẽ đảm bảo một cuộc sống lái xe ổn định và an tâm hơn rất nhiều.

Từ đó, nhiều người cho rằng, khi chọn biển số, đừng để bản thân bị cuốn hút chỉ vì vẻ bề ngoài hay giá trị của những con số, mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi và hại để đưa ra quyết định sáng suốt, phù hợp nhất với thực tế của mình.

Thùy Linh (*Nguồn: Sohu)