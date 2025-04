Sau cuộc gọi lạ, cụ ông cầm 2 sổ tiết kiệm ra Công an phường để nhờ rút và chuyển vào STK 1050496914 tại Vietcombank

Ngày 26/4, ông Lê Hồng Thái (TP. Sơn La) đến Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La nhờ cán bộ công an phường đưa ra Ngân hàng rút tiền tiết kiệm trong 2 sổ tiết kiệm của ông để chuyển vào số tài khoản 1050496914 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tài khoản mang tên Lê Văn Ngọc.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, có một đối tượng gọi điện cho ông Lê Hồng Thái, trú tại tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tự xưng là nhân viên tổng đài Vinaphone (mã thẻ 177127), thông báo ông nợ tiền cước điện thoại quốc tế hơn 4,9 triệu đồng, nếu ông không thanh toán sẽ chuyển nội dung này sang Công an thành phố Hà Nội để giải quyết. Ngay lập tức, có một đối tượng khác tiếp tục gọi đến số điện thoại của ông Thái, tự xưng là Đại úy Lê Trung Kiên, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, là điều tra viên đang giải quyết vụ án buôn bán ma túy ra ngước ngoài và rửa tiền với số tiền là 6 tỷ đồng, yêu cầu ông có sổ tiết kiệm thì phải ra ngân hàng rút để chuyển vào số tài khoản của Thanh tra Chính phủ phục vụ công tác điều tra và sẽ hoàn trả lại ông khi nào điều tra xong nếu ông không có liên quan.

Ông Thái cho biết, năm nay gần 80 tuổi, mặc dù đã được tổ dân phố và con cháu trong nhà tuyên truyền, nhắc nhở về các thủ đoạn lừa đảo, nhưng do các đối tượng đọc mã thẻ và số hiệu CAND, nên ông tin và lo sợ mình vi phạm pháp luật sẽ ảnh hưởng đến gia đình, nên ông đã cầm 2 sổ tiết kiệm ra Công an phường để hỏi và nhờ Công an phường rút, chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Qua nắm thông tin và nội dung vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Công an phường Quyết Thắng đã kịp thời ngăn chặn, không để ông chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.