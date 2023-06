14 lần trúng số độc đắc kiếm hơn 350 tỷ đồng, chuyên gia kinh tế vẫn “trắng tay” vì đầu tư thất bại, chọn ra “đảo” để an hưởng tuổi già

Theo thống kê, xác suất để bạn trở thành tỷ phú nhờ trúng số chỉ là 1/176.000.000. Thế nhưng tỷ lệ trên dường như không đúng với một người có tên Stefan Mandel - nhà kinh tế học người Úc gốc Romania. Ông đã trúng xổ số 14 lần và bỏ túi hàng triệu USD.



Theo Independent.co.uk, hai lần trúng số độc đắc đầu, Mandel đang ở quê hương Romania . Tại đây, ông đang sống với mức lương chỉ 88 USD (tương đương 2 triệu đồng) một tháng. Sau đó, ông đã dùng số tiền trúng thưởng để đưa gia đình tới Israel trước khi tới Úc định cư. Tại đây, Mandel lại tiếp tục trúng số độc đắc thêm 12 lần nữa khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về độ may mắn của người đàn ông này.

Mandel đã trúng xổ số 14 lần và bỏ túi hàng triệu USD. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, kỳ tích này xảy ra không hoàn toàn do may mắn, mà đã được Mandel tính toán kỹ càng dựa trên quy luật của các dãy số. Với vốn kiến thức về toán học của mình, Mandel nghiên cứu và tìm ra các công thức phù hợp với luật chơi xổ số ở nhiều quốc gia khác nhau. Từ đó, ông có thể kiếm tiền một cách dễ dàng từ trò chơi may rủi này.



Thuật toán giúp Mandel thắng giải gồm có 6 bước. Đầu tiên, ông tính tổng số tổ hợp có thể, đối với xổ số yêu cầu chọn 6 số từ 1 đến 40, điều đó có nghĩa ông có 3.838.380 tổ hợp để lựa chọn.

Tiếp theo, Mandel thu hẹp phạm vi bằng cách tìm nơi mà xổ số có giải độc đắc gấp ba lần hoặc nhiều hơn tổng số tiền bỏ ra mua toàn bộ các tổ hợp số. Ông còn “huy động” thêm hàng ngàn nhà đầu tư để có đủ tiền mua tất cả bộ số sau đó in ra hàng triệu vé với mọi kết hợp rồi giao vé cho các đại lý xổ số được ủy quyền. Cuối cùng, khi trúng giải thì chia tiền cho các nhà đầu tư.

Thuật toán giúp Mandel thắng giải gồm có 6 bước. Ảnh: Internet

Với công thức này, Mandel đã bỏ túi 97.000 USD sau khi trúng số 1,3 triệu USD vào năm 1987. Thương vụ lớn nhất mà chuyên gia kinh tế này thực hiện là vào năm 1992, khi ông và cộng sự trúng giải 27 triệu USD. Chia sẻ với Planet Money, Mandel cho biết:



"Tôi biết rằng mình sẽ giành được một giải nhất, sáu giải nhì, 132 giải ba và hàng nghìn giải phụ". Những giải thưởng nhỏ này giúp nâng tổng số tiền mà ông cùng cộng sự vượt quá 30 triệu USD.

Sau 14 lần trúng độc đắc, ông Stefan thu về cho mình khoảng 15 triệu USD (hơn 350 tỷ đồng), trong đó có khoảng 5 triệu USD thuế phí khác. Được đà, Mandel chi tiền thành lập một công ty chính thức có tên Pacific Financial Resources. Ông thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền và thuê 16 người từ một nhà kho ở Melbourne in hàng triệu vé số.

Mandel nhiều lần bị giới chức và cảnh sát các nước điều tra vì trúng xổ số quá nhiều lần.Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc trúng thưởng quá nhiều lần khiến Mandel bị giới chức các nước và cảnh sát để ý đến. Tổng cộng 14 cơ quan quốc tế bao gồm CIA, FBI, IRS, Cơ quan Phòng Chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), Ủy ban An ninh Australia đã vào cuộc để xác minh xem liệu tấm vé trúng thưởng của ông có hợp lệ hay không. Khi kết quả không có bất cứ sai phạm nào, họ ra thêm nhiều quy định và luật mới để ngăn cản hành vi của những người muốn làm chủ vận may như Mandel.



Về phía Mandel, việc thất bại trong việc thiết lập hệ thống xổ số ở Gibraltar khiến ông nhanh chóng phải thông báo phá sản vào năm 1995. Thất bại trong đầu tư, vận may của Mandel cũng đi mất khi năm 2004, ông bị tuyên án tù 10 tháng ở Israel vì tội lừa đảo đầu tư.

Mandel đang sống yên bình tại đảo quốc Vanuatu.Ảnh: Internet

Hiện nay, cách thức của Mandel đã không còn hiệu quả khi mọi người không còn có thể mua vé số với số lượng lớn và in vé tại nhà mà buộc phải mua trực tiếp từ các đại lý bán lẻ. Hơn nữa, nhiều điều luật mới ở các quốc gia cũng không còn kẽ hở để những người như Mandel có thể sử dụng chiêu trò của mình và tiếp tục đoạt giải.



Sau bao nhiêu thăng trầm, Stefan Mandel cũng quyết định dành phần đời còn lại để sống một cuộc sống bình lặng tại Vanuatu, một quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương và không còn chơi xổ số.

(Tổng hợp: Independent.co.uk,.iflscience.com, Daily mail)