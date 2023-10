14.000 nhân viên của tượng đài điện thoại thế giới nhận tin sa thải: Chuyện gì đang xảy ra?

Ngày 19/10/2023, Nokia cho biết họ sẽ cắt giảm tới 14.000 nhân viên. Đây là một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí, trong bối cảnh doanh thu quý 3 sụt giảm.



Gã khổng lồ viễn thông Phần Lan cho biết họ sẽ thu hẹp chi phí cơ bản và tăng hiệu quả hoạt động, nhằm giải quyết môi trường đầy thách thức.

Cụ thể, Nokia đang đặt mục tiêu giảm chi phí vận hành từ 800 triệu euro (842,5 triệu USD) vào năm 2023 đến 1,2 tỷ euro vào cuối năm 2026. Tức là số lượng nhân viên sẽ giảm từ 86.000 xuống còn khoảng 72.000 – 77.000 người.

Động thái sa thải nhân viên diễn ra sau khi Nokia báo cáo doanh thu ròng quý 3 giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 4,98 tỷ euro. Lợi nhuận trong giai đoạn này giảm 69% so với cùng kỳ, xuống còn 133 triệu euro.

Đầu năm nay, đối thủ của Nokia là Ericsson đã công bố kế hoạch sa thải 8.500 nhân viên. Đây cũng là một phần của kế hoạch cắt giảm chi phí.

Ảnh: Getty Images

Là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, Nokia đang phải đối mặt với những trở ngại từ nền kinh tế toàn cầu chậm lại và việc cắt giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của các nhà mạng.

Mảng kinh doanh mạng di động – bộ phận mang lại doanh thu lớn nhất – có doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,16 tỷ euro. Lợi nhuận của mảng này giảm 64% so với quý 3 năm 2022. CEO Pekka Lundmark của Nokia cho biết doanh thu kém là do tốc độ triển khai 5G ở Ấn Độ bị chậm lại, không thể bù đắp cho sự sụt giảm ở Bắc Mỹ.

Công ty vẫn kỳ vọng doanh thu ròng cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 23,2 tỷ euro đến 24,6 tỷ euro, đúng như dự báo của họ.

CEO Lundmark nói: “Tôi vẫn tin tưởng vào các động lực cơ bản cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi”. Lưu lượng dữ liệu tiếp tục tăng trưởng, việc triển khai 5G hoàn thành được khoảng 25%. Ông lưu ý các cuộc cách mạng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ không xảy ra nếu không có sự đầu tư lớn vào các mạng lưới.

Trước đó, vào ngày 18/10, đối thủ Ericsson của Thụy Điển đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, cho thấy doanh thu sụt giảm và cũng gặp phải những vấn đề tương tự ở Bắc Mỹ.

Theo CNBC