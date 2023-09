141 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Viện Pasteur Nha Trang thông tin

Chiều 21/9, trả lời VTC News, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận, Viện Pasteur Nha Trang đã hoàn tất việc kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm (lấy tại tiệm bánh mì Phượng, 02 Phan Châu Trinh, TP Hội An) do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam cung cấp.

Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm gồm: Pate, rau xà lách, dưa leo, rau húng, hành, chả heo, thịt heo xíu, xíu mại, trong đó có mẫu dương tính với khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố.

Viện Pasteur Nha Trang vừa thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan vụ 141 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng. (Ảnh: P.T)

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, chả heo (lấy mẫu lúc 7h ngày 11/9) dương tính với Bacillus Cereus sinh độc tố NHE và HBL. Thịt heo xíu (lấy mẫu lúc 7h ngày 11/9) dương tính với Salmonella spp. Rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo (lấy mẫu lúc 7h ngày 12/9) dương tính Salmonella spp. Thịt heo xíu (lấy mẫu cơ sở lúc 7h30 ngày 12/9) dương tính Salmonella spp. Xíu mại (lấy mẫu lúc 7h ngày 12/9) dương tính với Bacillus Cereus sinh độc tố NHE. Thịt heo xíu (lấy mẫu lúc 10h30 ngày 13/9) dương tính với Salmonella spp. Xíu mại (lấy mẫu lúc 10h ngày 13/9) dương tính với Salmonella spp.

Như VTC News đưa tin, tính từ ngày 12/9 đến 14/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc người dân, du khách sử dụng bánh mì Phượng.

Tiệm bánh mì Phượng đang tạm thời ngừng hoạt động sau vụ ngộ độc.

Cụ thể, thời gian xảy ra ngộ độc là 11h ngày 11/9/2023. Số người ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9 là khoảng 1.900 người (số bánh mì cơ sở này bán ra trong ngày là 1.920 ổ). Tổng số người bị ngộ độc và nhập viện đến sáng 14/9 là 141 (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh; ngoài ra có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại), trong đó có 34 người nước ngoài.

Triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc thực phẩm: Sốt cao, đau bụng, đi cầu lỏng nhiều lần, nôn, đau đầu.

Sau khi nắm bắt sự việc, Sở Y tế Quảng Nam lập tức chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tại TP Hội An điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm; yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.