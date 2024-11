143.000 thuê bao 2G đang bị khóa vì chưa chuyển lên 4G

Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đến hạn chót là ngày 15/10/2024, các nhà mạng vẫn còn khoảng 225.000 thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G (2G Only) chưa chuyển đổi lên 4G. Từ ngày 16/10/2024, hệ thống 2G chính thức ngừng phục vụ các thuê bao 2G Only tại Việt Nam, đồng nghĩa với việc các thuê bao 2G Only đều đã bị khóa 2 chiều.

Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Viễn thông, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn khoảng 143.000 thuê bao 2G Only chưa chuyển đổi sang 4G.

Theo chia sẻ từ một nhà mạng, phần lớn số thuê bao 2G Only chưa chuyển đổi là do đây là những SIM dự phòng, khách hàng không còn nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, một số lượng người dân chưa sẵn sàng thay đổi thiết bị đầu cuối, đa số là người dùng ở nông thôn, miền núi, vùng xa xôi, nơi khó khăn, thường là người lớn tuổi, những người ít có nhu cầu sử dụng điện thoại.

Trước đó, vào tháng 1/2024, Việt Nam có hơn 18 triệu thuê bao 2G Only. Nhờ sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nỗ lực của các nhà mạng trong việc chuyển đổi thuê bao từ 2G lên 4G trong thời gian qua, số lượng thuê bao 2G đã giảm rất nhanh.

Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông - nhấn mạnh, đây là nỗ lực rất lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương và các nhà mạng để thúc đẩy quá trình tắt sóng 2G.

Công nghệ 2G đã 30 tuổi, trở nên lỗi thời, nhiều thiết bị mạng chất lượng đi xuống, ngốn điện, thiếu ổn định, do đó, việc thay mới là tất yếu khi công nghệ mới đã sẵn sàng. Công nghệ 4G, 5G và sắp tới là 6G sẽ là sự phát triển tiếp theo của mạng di động, cung cấp các tùy chọn tối ưu hóa bao gồm tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn và hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian qua, các nhà mạng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ kinh phí chuyển đổi sang điện thoại 4G kết hợp các gói cước ưu đãi. Một số doanh nghiệp di động có chính sách hỗ trợ tặng máy không cần đăng ký gói cước cho các các hộ nghèo, cận nghèo, thuê bao ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để chuyển đổi sang máy điện thoại 4G.

Bên cạnh việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà mạng cũng đẩy mạnh thực hiện truyền thông trực tiếp tới khách hàng, đồng thời tăng tần suất truyền thông, thông qua các hình thức.

Với các thuê bao dừng cung cấp dịch vụ từ ngày 16/10, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông đề nghị các nhà mạng tiếp tục có chính sách chăm sóc khách hàng để chuyển đổi các thuê bao này sang đầu cuối 4G để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.