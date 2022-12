15 bộ cánh đẹp của mỹ nhân Việt trên thảm đỏ 2022

Sau gần 2 năm "đóng băng" vì bệnh dịch, 2022 là một dấu mốc ghi nhận sự hồi sinh của làng mốt Việt cũng như quá trình chuyển mình của thời trang thảm đỏ . Không còn quá nhiều những trang phục "ô dề" hay cliché (rập khuôn), các mỹ nhân Việt đã khẳng định vị thế khi tìm thấy phương thức thể hiện ngôn ngữ thời trang văn minh nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân.

Và dưới đây là 15 bộ cánh được đánh giá là xuất sắc nhất xuyên suốt chuỗi thảm đỏ năm 2022. Với sự bùng nổ của các cuộc thi nhan sắc, không lạ khi 1/3 nhân tố đột phá trong danh sách "Nữ hoàng thảm đỏ" của năm qua đến từ hàng ngũ các nàng Hậu.

Tập trung hơn vào mảng kinh doanh và chăm chút gia đình, năm 2022 vừa qua số lần Hà Hồ hiện diện tại các thảm đỏ thời trang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên chất lượng vẫn hơn số lượng, và màn "lên đồ" tại triển lãm Gucci vào tháng 4 năm nay đã cho thấy vị thế của "Nữ hoàng thảm đỏ" thứ thiệt. Với trang phục mang cảm hứng từ nội y mỏng tang kết hợp cùng áo khoác lông và bộ trang sức nhỏ về kích thức - khổng lồ về giá trị, Hà Hồ xứng đáng được tôn vinh là người bạn thân tuyệt vời trong kỷ nguyên Alessandro Michele của nhà mốt Ý.

Là siêu mẫu số 1 của làng mốt Việt, Thanh Hằng đã nhận được đãi ngộ xứng đáng: là mỹ nhân Việt đầu tiên đường đường chính chính mang trên mình bộ cánh Haute Couture từ nhà mốt Elie Saab. Yêu kiều quyến rũ lại sang chảnh ngút ngàn, mọi nét đẹp của nàng siêu mẫu đều được chiếu rọi qua lớp vải vóc lộng lẫy. Đây hẳn là bộ cánh mơ ước của hàng triệu cô gái yêu thích thời trang, mong muốn được một lần hóa thân thành công chúa giữa đời thực.

Không son phấn lòe loẹt, không nặng trĩu kim cương hột xoàn - Ngô Thanh Vân sải bước giữa vườn hoa của nhà mốt Phương My trong một thiết kế độc bản. Ở ngưỡng tuổi 40, nàng đả nữ chính là hình mẫu của tư duy thời trang tầm quốc tế: nhẹ nhõm, thanh thoát, phô bày trọn vẹn cái tôi của người mặc mà không cần biết kỳ chiêu trò nào.

2022 cũng đánh dấu bước chuyển mình của Ninh Dương Lan Ngọc. Không chỉ quay lại sở trường với vai diễn chính kịch nặng đô, nàng ngọc nữ còn cho thấy một khía cạnh khác đối lập với hình ảnh băng thanh ngọc khiết thường thấy: gợi cảm một cách tinh tế, thần thái sắc lạnh không khác những khoảnh khắc trên tạp chí. Chưa kể, tại show diễn Sa Vũ của NTK Lê Thanh Hòa, người đẹp dẫn đầu xu hướng phối layering phụ kiện to bản đang được các nhà mốt quốc tế yêu chuộng.

Nói về khả năng lan tỏa năng lượng mạnh mẽ và "lên đồ" mỗi khi sải bước trên thảm đỏ, hiếm ai qua được Tóc Tiên. Lạ thay tại triển lãm Gucci, giọng ca 90-60-90 tiết chế toàn bộ phụ kiện để mọi ánh mắt đổ dồn vào đường xẻ ngực hiểm hóc tôn trọn vòng 1 quyến rũ. Châm ngôn "Less is More" (tạm dịch: Ít nhưng gợi Nhiều) hoàn toàn chuẩn xác để trích dẫn trong trường hợp này.

Không ồn ã truyền thông, thế nhưng phong cách vượt thời gian của Hoa hậu Phương Khánh luôn là đề tài để giới mộ điệu thán phục. Trong mẫu đầm dạ hội mang âm hưởng hoài cổ của NTK Nguyễn Phúc Tuấn, nàng Hậu tái hiện vẻ đẹp cao sang của các nữ nhân quyền quý từ nhiều thập niên trước.

Tại show diễn Sa Vũ của NTK Lê Thanh Hòa, Khánh Linh trở thành tâm điểm thật sự. Trong cả trăm bộ cánh chỉ tuyền đen hoặc trắng, thiết kế màu nude với lối xử lý chất liệu tinh tế đã giúp nàng IT Girl lột xác để trở nên sexy hơn, "showbiz" hơn và quan trọng là khác biệt hơn.

Trong từ điển thời trang của Á hậu Lệ Hằng không có "kim sa hột lựu". Cô yêu chuộng những kiểu đầm gọn gàng, phom dáng hiện đại và tính ứng dụng cao. Thiết kế nhung đỏ mà người đẹp mang tới thảm đỏ Miss Universe Việt Nam 2022 đã cho thấy một dung nhan Á Đông rõ nét mà chẳng cần viện tới rồng bay phượng múa hay hoa lá cành. Được biết, đây là sáng tạo từ NTK Lâm Gia Khang.

Mới chân ướt chân ráo vào Vbiz gần 3 năm, ấy thế mà Lương Thùy Linh đã cho thấy cô luôn là nhân tố đáng gờm trên mỗi thảm đỏ. Sở hữu chiều cao trội bật cùng nhan sắc rất thời trang, bộ cánh xuất sắc nhất mà người đẹp mang tới công chúng trong năm qua chính là chiếc đầm ánh bạc với phần eo nhỏ xíu từ NTK Chung Thanh Phong.

Một nàng Hậu khác luôn khiến công chúng được mãn nhãn là Trần Tiểu Vy. Sắc vóc của Hoa hậu Việt Nam 2018 là miễn bàn cãi, đặc biệt là khi ướm lên mình chiếc đầm dạ hội đỏ rực từ NTK Tom Kara. Bộ cánh này phần nào khẳng định nàng Hậu sinh năm 2000 đã vào độ chín của nhan sắc: nước da trắng ngần, xương cánh bướm lộ rõ, thắt đáy lưng ong khiến ai nấy đều mải miết ngắm nhìn.

2022 không hẳn là một năm đáng nhớ với Chi Pu khi cả mảng âm nhạc lẫn điện ảnh đều trúc trắc. Bù lại, chiếc đầm hồng thướt tha mà NTK Đỗ Long đã giúp người đẹp ghi dấu thời trang rõ nét. Với dáng hình yêu kiều tựa đóa hoa thế này, hẳn nhiều người sẽ tạm quên đi giọng hát thật sự của "Nữ hoàng thị phi".

Với thiết kế từ Valenciani, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang phô diễn thân hình chuẩn chỉnh tựa lon coca. Từ kiểu tóc cho tới phụ kiện đi kèm đều sặc mùi thành đạt, rất đáng để ngưỡng mộ.

Không "ố dề" hẳn không phải Angela Phương Trinh. Cốt lõi của vấn đề là người đẹp thiện lành biết "ố dề" đúng nơi và đúng cách. Chẳng hạn với mẫu đầm xếp hoa 3D khá đơn giản của SIXDO, cô được ekip phù phép ra hẳn một chiếc mũ rực rỡ tựa bình hoa xuân - nhất là trong thời điểm Tết năm nay tới sớm hơn mọi năm trước.

Từng được ví von là Angelina Jolie, thế nhưng giờ đây Minh Tú đã tìm thấy "idol" mới là Kim Kardashian. Lấy cảm hứng từ hình ảnh của cô Kim phồn thực tại show diễn Dolce&Gabbana Xuân/Hè 2023, nàng siêu mẫu cũng mạnh dạn chèn ép cơ thể trong mẫu đầm ánh kim phối ren lạ mắt từ NTK Chung Thanh Phong. May thay cô vẫn tỉnh táo để chừa một đường xẻ tà cho đôi chân thẳng thớm được dịp ló ra thay vì phải nhảy lò cò trên bậc thang như người đẹp nước Mỹ .

Và cuối cùng là Hương Ly - người đẹp 2 lần dừng chân tại Top 5 Miss Universe Việt Nam. Mẫu đầm xuyên thấu đính đá vô cùng tỉ mỉ của NTK Trần Hùng đã tạo nên một Hương Ly thật Á Đông và quyến rũ trên thảm đỏ đêm hội thời trang hào nhoáng.