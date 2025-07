Cập nhật BCTC quý 2/2025: ACB, The PAN Group lập kỷ lục về lợi nhuận

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2025 ngày 25/7:

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 6.093 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACB mang về 10.690 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2% so với cùng kỳ. ACB lãi sau thuế 4.881 tỷ đồng, tăng 9%, đồng thời, đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý của ACB.

The PAN Group (PAN) ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2/2025 đạt 140 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của công ty đạt gần 248 tỷ đồng, tăng 40% và là mức cao nhất PAN từng ghi nhận trong nửa đầu năm.

Trong quý 4 của niên độ tài chính 2024-2025, Mía đường Sơn La (SLS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 103 tỷ đồng, sụt giảm 57% so với quý 4 niên độ trước. Tính chung cho cả niên độ tài chính 2024-2025, lợi nhuận của SLS đạt 381 tỷ đồng, giảm 28% so với kết quả kỷ lục của niên độ trước.

Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, HOSE: SGN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt gần 356 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 81,02 tỷ đồng, giảm 5,8% so với quý 2/2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 63,31 tỷ đồng, khoảng 9,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, SAGS ghi nhận doanh thu thuần là 773,97 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 141,62 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2024.

Becamex BCE (BCE) và Viglacera Hạ Long (VHL) đều chuyển từ lỗ trong quý 2/2024 sang có lãi trong quý 2/2025, lần lượt đạt 7 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2025 sắp xếp theo ngành: