Những đồ thị tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhất quý 2/2025: Loạt doanh nghiệp thiết lập đỉnh lịch sử mới

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2025 của CTCP Nam Việt (Navico, HOSE: ANV), doanh thu thuần đạt 1.726 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tăng, giá bán tăng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 333 tỷ đồng, tăng 335 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi công ty này lên sàn giao dịch Upcom năm 2017.

Doanh thu thuần tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, Nhựa Tiền Phong (NTP) đạt lợi nhuận sau thuế theo quý lớn nhất lịch sử, với 321 tỷ đồng - tăng 35% so với quý 2/2024., kỷ lục cũ (238 tỷ đồng).

Chứng khoán VIX gây bất ngờ với mức lợi nhuận gấp hơn 10 lần cùng kỳ lên 1.311 tỷ đồng - cao thứ 2 ngành chứng khoán chỉ sau TCBS.

CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco - VCW) ghi nhận lợi nhuận sau thuế của quý 2/2025 gần 96 tỷ đồng, lãi cao nhất lịch sử sau 7 quý trước đó liên tiếp lỗ lớn.

Công ty giải thích nguyên nhân chủ yếu của việc tăng lợi nhuận là do sản lượng nước sạch trong kỳ tăng 10% và công ty được điều chình tăng giá bán nước sạch trong kỳ dẫn đến doanh thu trong kỳ

tăng so với cùng kỳ năm trước.



Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID -VVS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu thuần trong quý đạt 2.078 tỷ đồng, tăng 98,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 55 tỷ đồng, tăng 375% so với cùng kỳ năm 2024.

DAP - VINACHEM (DDV) công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với lợi nhuận sau thuế tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 153 tỷ đồng. Đây là quý thứ 4 liên tiếp DDV

Doanh thu tăng chủ yếu do tăng sản lượng bán hàng và giá bán bình quân kỳ này

tăng so với cùng kỳ năm trước (giá bán bình quân kỳ này là 16,24 trđ/tấn, tăng 3,56 trđ/tấn so vói cùng kỳ năm trước;

sản lượng DAP tiêu thụ tăng 2.666 tấn, tương ứng tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.) Ngoài ra, kỳ này phát sinh

doanh thu từ việc bán Amoniac tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 362.137 trđ).