15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất

08-08-2025 - 14:45 PM | Sống

Hãy thử xem bạn sẽ giải mã được bao nhiêu bí ẩn trong những bức ảnh sau nhé!

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn bị thu hút bởi những hình ảnh và tình huống vượt ra ngoài logic. Não bộ chúng ta có một bản năng tự nhiên là muốn "giải mã" mọi điều bất thường, và cảm giác tìm ra lời giải đáp cho một điều bí ẩn thực sự rất thỏa mãn.

Nếu bạn thích thử thách khả năng quan sát và tư duy của mình, loạt ảnh dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ. Hãy xem bạn có thể "giải mã" được bao nhiêu bí ẩn đằng sau mỗi bức hình này:

1. Thùng rác biết bay?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 1.

Cái bạn nghĩ là chiếc bóng của nó thực chất là vết bẩn trên đường. Còn chiếc thùng rác vẫn nằm im ở đó chứ không bay

2. Hai chú chó bất thường

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 2.

Con chó có đốm trắng chỉ đang quay ngược đầu lại chứ không hề bị dị tật.

3. Em bé với đôi chân "que tăm"

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 3.

Bé gái thật ra đang cầm bịch bỏng ngô.

4. Cách vắt chân khó hiểu

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 4.

Phần nhạt màu mà bạn nghĩ là chân anh ấy thực chất là cái túi đeo trước ngực.

5. Chiếc đĩa màu vàng đang bay?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 5.

Chiếc bóng kia là của chiếc đĩa màu đen. Chiếc đĩa màu vàng vẫn nằm trên cỏ.

6. Nhìn như đám đông bơi ở hồ nước màu vàng?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 6.

Không, chỉ là đồ ăn thôi.

7. Bức ảnh phân thân

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 7.

Sự thật là một bé đang cúi đầu, một đứa trẻ khác thì giấu thân phía sau chiếc giường.

8. Mặt quỷ

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 8.

Do góc chụp "ảo diệu" mà mặt của hai người như hoà làm một.

9. Chàng trai có cánh tay dài ngoằng?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 9.

Tay đó là của một người khác.

10. Đây từng là bài toán huyền thoại gây lú dân mạng một thời: Mở ổ khoá nào nhanh nhất?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 10.

Đáp án là mở ổ nào cũng được!

11. Cô gái này bị bẻ tay rồi ư?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 11.

Nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay cô gái ở thành bàn.

12. Bạn nhìn ra 2 hay 1 người?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 12.

Bức ảnh này chỉ chụp 1 người, tấm lưng xăm trổ kia thực chất là chân anh ta.

13. Chú chó có chiếc cổ 2m?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 13.

Không, là 2 con chó nhé!

14. Chiếc lá như ngón tay Phật Tổ?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 14.

15. Hiệu sách "ảo diệu" nhất bạn từng thấy?

15 bức ảnh "gây lú" cực mạnh nhìn đi nhìn lại 30 lần cũng chưa chắc đã hiểu, thách thức những đôi mắt tinh tường nhất- Ảnh 15.

Nguồn: Bright Side

Bức ảnh toàn sự bừa bộn nhưng ông bà chắc chắn rất thích

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

