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15 mâm cơm mùa hè của mẹ đảm Hà Nội: Vừa thanh mát, vừa "đưa cơm", nhìn là muốn vào bếp nấu ngay

| | Sống

Những ngày Hà Nội oi nóng, mâm cơm nhà chị Vũ Thu Hương vẫn khiến nhiều người mê mẩn bởi sự thanh mát, cân bằng và đặc biệt là dễ nấu.

Mùa hè luôn là khoảng thời gian "thử thách" với các bà nội trợ: Thời tiết nóng bức khiến cả người nấu lẫn người ăn đều dễ mất cảm giác ngon miệng, trong khi việc đứng bếp lâu lại càng thêm mệt mỏi. Vậy nhưng với chị Vũ Thu Hương, một mẹ đảm ở Hà Nội, mỗi bữa cơm gia đình vẫn là một niềm vui được chăm chút tỉ mỉ.

Điểm chung ở 15 mâm cơm dưới đây là sự thanh mát, ưu tiên các món luộc, canh rau, món cuốn và hải sản hấp để giải nhiệt, kết hợp khéo léo với một vài món mặn "đưa cơm" cho đủ đầy. Quan trọng hơn, hầu hết đều là những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến nhanh gọn, để chị em hoàn toàn có thể tham khảo và áp dụng ngay cho căn bếp nhà mình trong những ngày hè này.

Mời bạn cùng tham khảo chi tiết từng mâm cơm qua loạt ảnh dưới đây:

Thực đơn mâm cơm 1: Đậu phụ nhồi thịt sốt cà, đậu Hà Lan bắp ngọt xào thịt băm, canh sườn hầm đậu, cơm đậu đỏ, đỗ luộc, sung muối, dưa hấu tráng miệng.

Thực đơn mâm cơm 2: Nộm thịt bò rau muống chẻ, tôm rang, cuốn tôm thịt, canh cá diêu hồng nấu chua, rau sống & rau thơm, sung muối, lạc luộc.

Thực đơn mâm cơm 3: Cá diêu hồng chiên xù, hến xúc bánh đa, canh hến nấu chua, nộm dưa giá, cà pháo.

Thực đơn mâm cơm 4: Gà nướng mật ong, nộm chân gà bắp cải, dưa chuột & rau thơm, canh chân gà nấu su su cà rốt, cà pháo.

Thực đơn mâm cơm 5: Phở cuốn, thịt bò xào giá, rau sống, canh chua thịt bò hành răm, nem rán, bún tươi ăn kèm.

Thực đơn mâm cơm 6: Giả cầy, nộm xoài tai heo, tép đồng rang khế chua, bầu luộc.

Thực đơn mâm cơm 7: Cá bống chiên lá lốt, nem tai lá sung, sung muối xổi, canh bầu nấu tôm.

Thực đơn mâm cơm 8: Gỏi cuốn rong sụn tôm thịt, bắp giò heo luộc chấm mắm sấu, cá thu sốt cà chua, canh ngao nấu dứa, cà pháo.

Thực đơn mâm cơm 9: Cá nục kho thơm, trứng tráng hành, rau muống luộc chấm sấu bao tử, nước rau luộc dầm sấu.

Thực đơn mâm cơm 10: Cá trắm đen hấp bia, rau ghém ăn kèm, chả cá, canh rau cải nấu thịt băm.

Thực đơn mâm cơm 11: Canh đầu cá trắm đen nấu chua, rau sống, thịt ba chỉ luộc.

Thực đơn mâm cơm 12: Cá rô phi nướng muối ớt, thịt ba chỉ rang dừa, nộm rau muống, nước luộc rau dầm sấu.

Thực đơn mâm cơm 13: Chả xương sông, canh cua khoai sọ rau rút, cà bát dầm tỏi ớt, nhộng rang lá chanh.

Thực đơn mâm cơm 14: Canh cà bung đậu thịt, nem chua rán, rau lang luộc, ổi tráng miệng.

Thực đơn mâm cơm 15: Tôm rang, thịt nướng, canh cua mồng tơi mướp, cà bát dầm tỏi ớt, cơm gạo quê.

Loại rau rẻ tiền trong mâm cơm Việt gây bất ngờ khi được quốc tế ca ngợi như “nhân sâm xanh”

Theo Kỳ Vân Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
mâm cơm mùa hè

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