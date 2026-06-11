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4 năm bền bỉ thực hiện chuỗi hòa nhạc "5 không" vì trẻ em thiệt thòi, nữ giảng viên piano được vinh danh tại "Việc tử tế" 2026

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4 năm bền bỉ thực hiện chuỗi hòa nhạc "5 không" vì trẻ em thiệt thòi, nữ giảng viên piano được vinh danh tại "Việc tử tế" 2026

Ngày 10/6/2026, nghệ sĩ Piano Nguyễn Thị Mỹ Dung vinh dự là một trong 100 gương mặt tiêu biểu, được Tổng Bí Thư - Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tuyên dương tại Chương trình “Việc tử tế” năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đằng sau sự ghi nhận ấy không chỉ là hành trình của một nghệ sĩ biểu diễn hay một giảng viên âm nhạc, mà còn là câu chuyện của hơn 4 năm bền bỉ theo đuổi một dự án thiện nguyện đặc biệt mang tên “Viết Tiếp Ước Mơ”.

Mô hình hòa nhạc “5 Không”

Ý tưởng về “Viết Tiếp Ước Mơ” được hình thành vào cuối năm 2022 sau những chuyến thăm các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chứng kiến những em nhỏ phải chống chọi với bệnh tật khi tuổi đời còn rất nhỏ, Nguyễn Thị Mỹ Dung nhận ra rằng bản thân không thể làm được những điều lớn lao như các bác sĩ hay đội ngũ y tế. Nhưng với tư cách một nghệ sĩ, chị có thể đóng góp theo cách riêng của mình.

“Tôi không thể chữa bệnh cho các em, nhưng có thể dùng âm nhạc để làm dịu nỗi đau, dù chỉ là trong chốc lát”, chị chia sẻ.

Từ suy nghĩ giản dị ấy, buổi hòa nhạc thiện nguyện đầu tiên ra đời. Khởi đầu từ một chương trình nhỏ mang tên “Mùa Xuân”, đến nay “Viết Tiếp Ước Mơ” đã trở thành chuỗi hòa nhạc thiện nguyện thường niên, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên và những người yêu âm nhạc cùng chung tay vì cộng đồng.

Điều làm nên dấu ấn riêng của chương trình là mô hình hoạt động “5 Không”: Không chi phí tổ chức; Không thuê địa điểm; Không cát-xê nghệ sĩ; Không bán vé; Không nhận tiền mặt. Mọi khoản đóng góp của khán giả và nhà hảo tâm đều được chuyển trực tiếp đến bệnh viện hoặc hoàn cảnh cần hỗ trợ, bảo đảm tính minh bạch và đúng mục đích.

Trong bối cảnh nhiều hoạt động nghệ thuật phải đối mặt với áp lực kinh phí, việc duy trì một chuỗi hòa nhạc hoàn toàn phi lợi nhuận suốt hơn 4 năm là điều không hề dễ dàng. Đằng sau những đêm nhạc là hàng nghìn giờ lao động thầm lặng

Để duy trì chất lượng nghệ thuật ở mức chuyên nghiệp trong một mô hình không bán vé, không cát-xê, toàn bộ ê-kíp đều làm việc bằng tinh thần tự nguyện. Có những đêm tổng duyệt kéo dài đến 3 hoặc 4 giờ sáng. Từ nghệ sĩ biểu diễn, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng đến các tình nguyện viên đều cùng nhau chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất của chương trình.

Mỗi chiếc ghế trên sân khấu, mỗi bản phối, mỗi hiệu ứng ánh sáng đều được chăm chút với mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật chất lượng thực sự.

Chính tinh thần tự nguyện ấy đã trở thành sợi dây kết nối những con người xa lạ thành một tập thể chung lý tưởng: dùng âm nhạc để lan tỏa yêu thương.

Khi nghệ thuật trở thành một cách phụng sự cộng đồng

Suốt 4 năm qua, “Viết Tiếp Ước Mơ” không chỉ là những đêm hòa nhạc gây quỹ mà còn trở thành nơi gặp gỡ của lòng nhân ái. Ở đó, nghệ sĩ cống hiến tài năng, khán giả sẻ chia yêu thương và những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng.

Việc Nguyễn Thị Mỹ Dung được vinh danh trong Chương trình “Việc tử tế” năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân chị mà còn là sự ghi nhận đối với hàng trăm nghệ sĩ, cộng sự, tình nguyện viên và những tấm lòng hảo tâm đã âm thầm đồng hành cùng “Viết Tiếp Ước Mơ” suốt những năm qua.

Từ những phím đàn trên sân khấu đến những hành động lặng lẽ phía sau ánh đèn, nghệ sĩ Piano Nguyễn Thị Mỹ Dung đã lựa chọn một con đường giản dị nhưng đầy ý nghĩa: dùng âm nhạc để chữa lành, kết nối và viết tiếp những ước mơ cho người khác.

Trải qua 18 năm học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từ hệ trung cấp, đại học đến thạc sĩ, cùng hơn 25 năm gắn bó với cây đàn piano, Nguyễn Thị Mỹ Dung đã tích lũy cho mình nền tảng chuyên môn vững chắc. Hiện chị là giảng viên Khoa Piano - Giao hưởng và giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chị cũng từng tham gia và dẫn dắt nhiều hoạt động vì cộng đồng như chương trình Love Women - Phụ nữ là để yêu thương, dự án vẽ tranh tường tại Pò Hèn, Móng Cái, góp phần phát triển du lịch và khẳng định chủ quyền biên giới.

Trước đó, vào năm 2025, nghệ sỹ Nguyễn Thị Mỹ Dung được Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở những nụ cười được giữ lại, những cuộc đời được viết tiếp. Có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của hai chữ “Việc tử tế”.

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Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

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